ରାଜ୍ୟରେ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ ଆରମ୍ଭ: ବେଳାଭୂମି ସହ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ଦେଖିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ
ରାଜ୍ୟର 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ । ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ଭର୍ଚ୍ଚୁଆଲ ଯୋଗେ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ।
Published : November 16, 2025 at 11:42 AM IST
Odisha Eco Retreat ସମ୍ବଲପୁର/କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ବେଳାଭୂମିରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ...ପ୍ରକୃତିର ମଜା...ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ମନଲୋଭା ଦୃଶ୍ୟକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ କରିବେ ଉପଭୋଗ । ରାଜ୍ୟର 6ଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ଦେବାକୁ ହୀରାକୁଦ, ସାତକୋଶିଆ, ସୋନପୁର(ଗଞ୍ଜାମ), ଦାରିଙ୍ଗିବାଡି, ପୁଟସିଲ,ଭିତରକନିକାରେ ଆଭାସୀ ଯୋଗେ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ।
ହୀରାକୁଦ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ:
ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ l ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଉପକଣ୍ଠ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ଲେଫ୍ଟ ଡ଼ାଇକର ବଲବସପୁର ଗାଁ ନିକଟରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ 2025-26 l ଗତକାଲି(ଶନିବାର) ଉପ ମୁଖ୍ଯମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ଭର୍ଚ୍ଚୁଆଲ ମୋଡରେ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ l ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି l
#Odisha invites you to experience its stunning Eco Retreats across Satkosia, Bhitarkanika, Daringbadi, Hirakud, Putsil, and Sonapur, where luxury meets nature in the most unforgettable way. #EcoRetreatOdisha #IncredibleOdisha #OdishaTourism #ExploreOdisha@narendramodi… pic.twitter.com/8i2StgI8yg— Pravati Parida (@PravatiPOdisha) November 15, 2025
ହୀରାକୁଦରେ କଣ ଅନୁଭୂତି ପାଇବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ?
ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କଟେଜର ମଜା ନେଇ ପାରିବେ l ଏହା ସହ ପାରା ସେଲିଙ୍ଗ, ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ବୋଟିଂ, ସାଇକେଲ ରାଇଡିଙ୍ଗ ସହ ସମ୍ବଲପୁରର ବିଭିନ୍ନ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ବୁଲିବାର ସୁବିଧା ପାଇ ପାରିବେ l ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା କଟେଜ ଗୁଡିକରେ ବସି ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ମଜା ନେଇ ପାରିବେ l
କଟେଜ ଦାମ୍ ମଧ୍ୟ କମ ରଖାଯାଇଛି ?
ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଆଉଟଡୋର ଆକ୍ଟିଭିଟି ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଶୋକ ଭୋଇ କହିଛନ୍ତି l ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟକୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଛନ୍ତି l ଚଳିତ ବର୍ଷ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟରେ 25ଟି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କଟେଜ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କଟେଜ ଗୁଡିକର ରେଟ ମଧ୍ୟ କମ କରାଯାଇଛି l
ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଠ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହା ଏକ ଭଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଭଲ ଆତିଥ୍ୟ ଦେବା ସହ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଧିକାରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦଳେଇ l ଯାହାଫଳରେ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାକୁ ଆସିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି l
ଭିତରକନିକା ଜୈବ ବିବିଧତା ସାଙ୍ଗକୁ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ଦେଖିବାର ମଜା:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ବ୍ଳକ ପେଣ୍ଠ ସମୂଦ୍ର କୂଳରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଷଷ୍ଠ ବାର୍ଷିକ ଇକୋ-ରିଟ୍ରିଟ । ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଏହାକୁ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ରାଜନଗର ବିଧାୟକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ପେଣ୍ଠ ଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଇକୋ-ରିଟ୍ରିଟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ମନଲୋଭା ଦୃଶ୍ୟକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ।
ଭିତରକନିକା ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ କଣ ରହିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ?
ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଧିକାରୀ ତ୍ରିଭୂବନ ଜୟସିଂହ କୁହନ୍ତି, ‘ପେଣ୍ଠ ଠାରେ ଇକୋ-ରିଟ୍ରିଟ ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି । ପେଣ୍ଠ ଠାରେ ଥିବା ଇକୋ-ରିଟ୍ରିଟରେ ୨୫ଟି କଟେଜ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ୨୦ଟି ଡିଲକ୍ସ ଓ ୫ଟି ପ୍ରିମିୟମ କଟେଜ ରହିଛି । ରାଜ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ ସହ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଏହାକୁ ପରିଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଯୋଜନା । ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ବୁଲି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ବୁଲି ସେମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରି ତାହାକୁ ଫେରିଯାଇ ବାଣ୍ଟିବେ ସେନେଇ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ।’
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ମିଳିନଥିଲା ଗ୍ରୀନ ସିଗନାଲ, ପେଣ୍ଠ ଠାରେ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ ନିର୍ମାଣ ଅଟକିଲା ବନ ବିଭାଗ
କ୍ଲାସରୁମ୍ରୁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କ୍ରାଫ୍ଟ; ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଫ୍ୟାନ୍ସି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ପ୍ରତୀକ, ଅନଲାଇନ ରହିଛି ଡିମାଣ୍ଡ
କିପରି କରିବେ ବୁକିଂ ?
OTDC ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି କଟେଜ ଗୁଡିକୁ ବୁକ କରାଯାଇ ପାରିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଓ ସମ୍ବଲପୁର