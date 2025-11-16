ETV Bharat / state

ରାଜ୍ୟରେ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ ଆରମ୍ଭ: ବେଳାଭୂମି ସହ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ଦେଖିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ

ରାଜ୍ୟର 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ । ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ଭର୍ଚ୍ଚୁଆଲ ଯୋଗେ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ।

Eco Retreats
ହୀରାକୁଦ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 16, 2025 at 11:42 AM IST

2 Min Read
Odisha Eco Retreat ସମ୍ବଲପୁର/କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ବେଳାଭୂମିରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ...ପ୍ରକୃତିର ମଜା...ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ମନଲୋଭା ଦୃଶ୍ୟକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ କରିବେ ଉପଭୋଗ । ରାଜ୍ୟର 6ଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ଦେବାକୁ ହୀରାକୁଦ, ସାତକୋଶିଆ, ସୋନପୁର(ଗଞ୍ଜାମ), ଦାରିଙ୍ଗିବାଡି, ପୁଟସିଲ,ଭିତରକନିକାରେ ଆଭାସୀ ଯୋଗେ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ।

ରାଜ୍ୟରେ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ ଆରମ୍ଭ (ETV Bharat Odisha)

ହୀରାକୁଦ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ:

ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ l ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଉପକଣ୍ଠ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ଲେଫ୍ଟ ଡ଼ାଇକର ବଲବସପୁର ଗାଁ ନିକଟରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ 2025-26 l ଗତକାଲି(ଶନିବାର) ଉପ ମୁଖ୍ଯମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ଭର୍ଚ୍ଚୁଆଲ ମୋଡରେ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ l ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି l

ହୀରାକୁଦରେ କଣ ଅନୁଭୂତି ପାଇବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ?

ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କଟେଜର ମଜା ନେଇ ପାରିବେ l ଏହା ସହ ପାରା ସେଲିଙ୍ଗ, ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ବୋଟିଂ, ସାଇକେଲ ରାଇଡିଙ୍ଗ ସହ ସମ୍ବଲପୁରର ବିଭିନ୍ନ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ବୁଲିବାର ସୁବିଧା ପାଇ ପାରିବେ l ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା କଟେଜ ଗୁଡିକରେ ବସି ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ମଜା ନେଇ ପାରିବେ l

Eco Retreats
କଟେଜ (ETV Bharat Odisha)

କଟେଜ ଦାମ୍‌ ମଧ୍ୟ କମ ରଖାଯାଇଛି ?

ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଆଉଟଡୋର ଆକ୍ଟିଭିଟି ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଶୋକ ଭୋଇ କହିଛନ୍ତି l ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟକୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଛନ୍ତି l ଚଳିତ ବର୍ଷ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟରେ 25ଟି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କଟେଜ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କଟେଜ ଗୁଡିକର ରେଟ ମଧ୍ୟ କମ କରାଯାଇଛି l

Eco Retreats
ପେଣ୍ଠ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ (ETV Bharat Odisha)

ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଠ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହା ଏକ ଭଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଭଲ ଆତିଥ୍ୟ ଦେବା ସହ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଧିକାରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦଳେଇ l ଯାହାଫଳରେ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାକୁ ଆସିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି l

Eco Retreats
ହୀରାକୁଦ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ (ETV Bharat Odisha)

ଭିତରକନିକା ଜୈବ ବିବିଧତା ସାଙ୍ଗକୁ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ଦେଖିବାର ମଜା:

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ବ୍ଳକ ପେଣ୍ଠ ସମୂଦ୍ର କୂଳରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଷଷ୍ଠ ବାର୍ଷିକ ଇକୋ-ରିଟ୍ରିଟ । ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଏହାକୁ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ରାଜନଗର ବିଧାୟକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ପେଣ୍ଠ ଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଇକୋ-ରିଟ୍ରିଟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ମନଲୋଭା ଦୃଶ୍ୟକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ।

Eco Retreats
ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ (ETV Bharat Odisha)

ଭିତରକନିକା ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ କଣ ରହିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ?

ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଧିକାରୀ ତ୍ରିଭୂବନ ଜୟସିଂହ କୁହନ୍ତି, ‘ପେଣ୍ଠ ଠାରେ ଇକୋ-ରିଟ୍ରିଟ ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି । ପେଣ୍ଠ ଠାରେ ଥିବା ଇକୋ-ରିଟ୍ରିଟରେ ୨୫ଟି କଟେଜ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ୨୦ଟି ଡିଲକ୍ସ ଓ ୫ଟି ପ୍ରିମିୟମ କଟେଜ ରହିଛି । ରାଜ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ ସହ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଏହାକୁ ପରିଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଯୋଜନା । ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ବୁଲି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ବୁଲି ସେମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରି ତାହାକୁ ଫେରିଯାଇ ବାଣ୍ଟିବେ ସେନେଇ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ।’

Eco Retreats
ଭର୍ଚ୍ଚୁଆଲରେ ଉଦଘାଟନ କଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

କିପରି କରିବେ ବୁକିଂ ?

OTDC ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି କଟେଜ ଗୁଡିକୁ ବୁକ କରାଯାଇ ପାରିବ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଓ ସମ୍ବଲପୁର

