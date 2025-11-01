ETV Bharat / state

ମିଳିନଥିଲା ଗ୍ରୀନ ସିଗନାଲ, ପେଣ୍ଠ ଠାରେ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ ନିର୍ମାଣ ଅଟକିଲା ବନ ବିଭାଗ

ପେଣ୍ଠରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଷଷ୍ଠ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ ଉଦଘାଟନ ଆଗରୁ ହେଉଥିବା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କଲା ବନ ବିଭାଗ । ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ

Olive ridleys going back to sea in Bhitarkanika
Olive ridleys going back to sea in Bhitarkanika (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 1, 2025 at 11:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କେନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା: ପେଣ୍ଠରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଷଷ୍ଠ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ ଉଦଘାଟନ ଆଗରୁ ହେଉଥିବା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କଲା ବନ ବିଭାଗ । ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ନ ଆସିବା କାରଣରୁ ଗତକାଲି ଦିନ ତମାମ କାମକୁ ବନ୍ଦ ରଖିଥିଲା ବନବିଭାଗ ଟିମ । ସୂଚନାନୁଯାୟୀ,ଆସନ୍ତା ୧୫ ତାରିଖ ଠାରୁ ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ପେଣ୍ଠ ବେଳାଭୂମିରେ ଷଷ୍ଠ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି । ଏହି ସମୟରେ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଅନୁମତି ନଥିବା ଦର୍ଶାଇ ରାଜନଗର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗତକାଲି ଏହି ରିଟ୍ରିଟ କାମ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ନେଇଥିବା କମ୍ପାନୀର କାମକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥିଲେ ବନବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ।

ECO retreat work halted in Kendrapara (ETV Bharat Odisha)

ବନବିଭାଗ ଅନୁମତି ମିଳିନି:

ରାଜନଗରର ପରିବେଶବିତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କୁହନ୍ତି, "ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ଗହୀରମଥା ଅଭୟାରଣ୍ୟ କୂଳରେ ହିଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ବା ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପକୂଳରେ ହୋଇଥାଏ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗତ ୫ ବର୍ଷ ଧରି ହୋଇ ଆସୁଛି । ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ ଉଦଘାଟନ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନବିଭାଗ ବନ୍ଦ କରିଛି । ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି । ଯାହାକି ଏହି ସଂସ୍ଥା ଆଣିବାରେ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଛି । ଏହି ସମୟରେ ଗହୀରମଥାକୁ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛ ଅଣ୍ଡାଦାନ କରି ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏଠାରେ ମିଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ତେବେ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ ହେଲେ ଏହାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ, ଶବ୍ଦ ଓ ଶୌଚଳୟର ବର୍ଜ୍ୟ ଓ ବୋଟିଂ କାରଣରୁ ଏହି ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ଆସିବା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ତେବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ ଏଠାରେ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଚଳିତବର୍ଷ ନୂତନ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଆସିଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ନୀତିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କାମ କରାଉଛନ୍ତି । ଯାହାର ସର୍ବାଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।"

Eco retreat constrution on the way in Pentha
Eco retreat constrution on the way in Pentha (ETV Bharat Odisha)

ଅନୁମତି ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ କାମ:

ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଭରଦରାଜ ଗାଓଁକର କହିଛନ୍ତି, "ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ ଏକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଟେ । ଏହା ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ । ତେବେ ଏହାର ଅନୁମତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିସାବରେ ନଥିବାରୁ ଆମେ ଗତକାଲି କାମ ବନ୍ଦ କରିଥିଲୁ । ଆମକୁ ଅନୁମତି ପତ୍ର ମିଳିବା ପରେ କାମ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଆମକୁ ବନ ବିଭାଗର ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା । ତେଣୁ ଆମେ କାମ ବନ୍ଦ କରିଥିଲୁ । ଗତ ରାତିରେ ଆମକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବାକୁ କହିଛୁ ।"

Eco retreat constrution on the way in Pentha
Eco retreat constrution on the way in Pentha (ETV Bharat Odisha)
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଚାଷ ଜମିରୁ ବିଶାଳ ଅଜଗର ଉଦ୍ଧାର, ଭିତରକନିକାରେ ଛାଡ଼ିବ ବନ ବିଭାଗ

୯୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଣ୍ଠରେ ହେବ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ:

ECO retreat work halted due to forest department permission
ECO retreat work halted due to forest department permission (ETV Bharat Odisha)

ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପେଣ୍ଠର ତଦନ୍ତ କରି ଆସିବା ପରେ, ଗତକାଲି ହଠାତ୍ ବନବିଭାଗ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଘଟଣାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରା ଯାଇପାରୁନଥିଲା । ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଧିକାରୀ ତ୍ରିଭୂବନ ଜୟସିଂହ କହିଛନ୍ତି, "ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କ୍ଲିଅରାନ୍ସ ଆସିନଥିବାରୁ କାମ ବନ୍ଦ ଥିଲା । କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କ୍ଲିଅରାନ୍ସ ଆସିଛି । ଏନେଇ ସେଠାରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖ ଆଗରୁ ସମସ୍ତ ଲାଇନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ କାମ ସାରିବା ପରେ ନଭେମ୍ବର ୧୫ ତାରିଖ ଠାରୁ ୯୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଣ୍ଠରେ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେଠାକୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ବାତ୍ୟା ଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ୱାଲ ଡ୍ୟାମେଜ ଓ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ ପାଇଁ କେଉଁ କାମ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଗତକାଲି ଫରେଷ୍ଟ କ୍ଲିଅରାନ୍ସ ପାଇଁ ବନବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କାମକୁ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଏହି ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟରେ ୨୫ଟି କଟେଜ ରହିଛି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ପଞ୍ଜିକରଣ କରାଇବେ । ଏହି ରିଟ୍ରିଟ ଯେହେତୁ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଯାଉଛି ତେଣୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଲିମିଟ ମଧ୍ୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ ।"


ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

TAGGED:

ECO RETREAT FOREST DEPARTMENT ISSUE
ECO RETREAT BHITARKANIKA PENTHA
ECO RETREAT WORK HALTED
ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ ପେଣ୍ଠ କେନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା
ECO RETREAT PENTHA KENDRAPARA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ମନରୁ ଲିଭିନି 1999 ମହାବାତ୍ୟା: 26 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, 300 କିମି ବେଗରେ ପବନ, କୁଢ଼କୁଢ଼ ମୃତଦେହ...

ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍‌ ଥେରାପି, କଷ୍ଟରୁ ଲାଘବ ପାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାନସର ରୋଗୀ

ପାଣିକୁ ସାଥୀ କରିଥିବା ଶିଳ୍ପୀ ରଘୁନାଥ,  ଓ୍ୱାଟର କଲର ପେଣ୍ଟିଂରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦିଅନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ

କ୍ୟାନ୍ସର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣୁଛନ୍ତି ହରପ୍ରିୟା, କେଶଦାନ କରି ସାଜିଛନ୍ତି ହେୟାର୍ କୁଇନ୍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.