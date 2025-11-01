ମିଳିନଥିଲା ଗ୍ରୀନ ସିଗନାଲ, ପେଣ୍ଠ ଠାରେ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ ନିର୍ମାଣ ଅଟକିଲା ବନ ବିଭାଗ
ପେଣ୍ଠରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଷଷ୍ଠ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ ଉଦଘାଟନ ଆଗରୁ ହେଉଥିବା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କଲା ବନ ବିଭାଗ । ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ
Published : November 1, 2025 at 11:17 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା: ପେଣ୍ଠରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଷଷ୍ଠ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ ଉଦଘାଟନ ଆଗରୁ ହେଉଥିବା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କଲା ବନ ବିଭାଗ । ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ନ ଆସିବା କାରଣରୁ ଗତକାଲି ଦିନ ତମାମ କାମକୁ ବନ୍ଦ ରଖିଥିଲା ବନବିଭାଗ ଟିମ । ସୂଚନାନୁଯାୟୀ,ଆସନ୍ତା ୧୫ ତାରିଖ ଠାରୁ ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ପେଣ୍ଠ ବେଳାଭୂମିରେ ଷଷ୍ଠ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି । ଏହି ସମୟରେ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଅନୁମତି ନଥିବା ଦର୍ଶାଇ ରାଜନଗର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗତକାଲି ଏହି ରିଟ୍ରିଟ କାମ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ନେଇଥିବା କମ୍ପାନୀର କାମକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥିଲେ ବନବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ।
ବନବିଭାଗ ଅନୁମତି ମିଳିନି:
ରାଜନଗରର ପରିବେଶବିତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କୁହନ୍ତି, "ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ଗହୀରମଥା ଅଭୟାରଣ୍ୟ କୂଳରେ ହିଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ବା ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପକୂଳରେ ହୋଇଥାଏ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗତ ୫ ବର୍ଷ ଧରି ହୋଇ ଆସୁଛି । ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ ଉଦଘାଟନ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନବିଭାଗ ବନ୍ଦ କରିଛି । ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି । ଯାହାକି ଏହି ସଂସ୍ଥା ଆଣିବାରେ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଛି । ଏହି ସମୟରେ ଗହୀରମଥାକୁ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛ ଅଣ୍ଡାଦାନ କରି ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏଠାରେ ମିଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ତେବେ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ ହେଲେ ଏହାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ, ଶବ୍ଦ ଓ ଶୌଚଳୟର ବର୍ଜ୍ୟ ଓ ବୋଟିଂ କାରଣରୁ ଏହି ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ଆସିବା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ତେବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ ଏଠାରେ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଚଳିତବର୍ଷ ନୂତନ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଆସିଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ନୀତିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କାମ କରାଉଛନ୍ତି । ଯାହାର ସର୍ବାଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।"
ଅନୁମତି ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ କାମ:
ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଭରଦରାଜ ଗାଓଁକର କହିଛନ୍ତି, "ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ ଏକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଟେ । ଏହା ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ । ତେବେ ଏହାର ଅନୁମତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିସାବରେ ନଥିବାରୁ ଆମେ ଗତକାଲି କାମ ବନ୍ଦ କରିଥିଲୁ । ଆମକୁ ଅନୁମତି ପତ୍ର ମିଳିବା ପରେ କାମ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଆମକୁ ବନ ବିଭାଗର ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା । ତେଣୁ ଆମେ କାମ ବନ୍ଦ କରିଥିଲୁ । ଗତ ରାତିରେ ଆମକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବାକୁ କହିଛୁ ।"
୯୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଣ୍ଠରେ ହେବ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ:
ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପେଣ୍ଠର ତଦନ୍ତ କରି ଆସିବା ପରେ, ଗତକାଲି ହଠାତ୍ ବନବିଭାଗ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଘଟଣାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରା ଯାଇପାରୁନଥିଲା । ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଧିକାରୀ ତ୍ରିଭୂବନ ଜୟସିଂହ କହିଛନ୍ତି, "ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କ୍ଲିଅରାନ୍ସ ଆସିନଥିବାରୁ କାମ ବନ୍ଦ ଥିଲା । କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କ୍ଲିଅରାନ୍ସ ଆସିଛି । ଏନେଇ ସେଠାରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖ ଆଗରୁ ସମସ୍ତ ଲାଇନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ କାମ ସାରିବା ପରେ ନଭେମ୍ବର ୧୫ ତାରିଖ ଠାରୁ ୯୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଣ୍ଠରେ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେଠାକୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ବାତ୍ୟା ଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ୱାଲ ଡ୍ୟାମେଜ ଓ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ ପାଇଁ କେଉଁ କାମ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଗତକାଲି ଫରେଷ୍ଟ କ୍ଲିଅରାନ୍ସ ପାଇଁ ବନବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କାମକୁ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଏହି ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟରେ ୨୫ଟି କଟେଜ ରହିଛି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ପଞ୍ଜିକରଣ କରାଇବେ । ଏହି ରିଟ୍ରିଟ ଯେହେତୁ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଯାଉଛି ତେଣୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଲିମିଟ ମଧ୍ୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା