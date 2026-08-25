ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ନିଆରା ଗୋବର ରାକ୍ଷୀ, ମାଟିରେ ପୋତିଲେ ଉଠିବ ଗଛ
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିହନ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗରେ ତିଆରି ଏହି ରାକ୍ଷୀଗୁଡିକ ବିଭିନ୍ନ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଡିଜାଇନରେ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ରିପୋର୍ଟ ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : August 25, 2026 at 2:27 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦିନକ ପରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା । ଭାଇ ଭଉଣୀର ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କକୁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଏଥର ବଜାରରେ ଭଳିକି ଭଳି ପରିବେଶ ଭିତ୍ତିକ ରାକ୍ଷୀ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ନିଆରା ଗୋବର ରାକ୍ଷୀ। ଗୋବରର ପବିତ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ନିଆରା ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ସୁରଭି ପିଜି ମହିଳା ସମିତି ଏବଂ ଗୋ-ସେବକ ।
ଗୋବର ରାକ୍ଷୀରୁ ଉଠିବ ଗଛ
ଏହି ରାକ୍ଷୀ କିଣି ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ବାନ୍ଧିବେ ଭଉଣୀ । ଆଉ ପରେ ସେହି ରାକ୍ଷୀରୁ ଉଠିବ ଗଛ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିହନ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗରେ ତିଆରି ଏହି ରାକ୍ଷୀଗୁଡିକ ବିଭିନ୍ନ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଡିଜାଇନରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର ୩୦ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୪୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ଗ୍ରାହକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଆଗ୍ରହର ସହ ଏହି ରାକ୍ଷୀ କିଣି ନେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ରାକ୍ଷୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର ପରେ ମାଟିରେ ପୋତିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଥିରୁ ଚାରା ଉଠିବ। ବିଶେଷ କରି ଗୋବର ଓ ବିହନ ଏହି ରାକ୍ଷୀକୁ ଦେଇଛି ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ।
ଅର୍ଥାତ ରାକ୍ଷୀର ଡୋରି ଛିଣ୍ଡିଯିବ, ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ କିନ୍ତୁ ଏହାର ସ୍ମୃତି ଏକ ଗଛ ହୋଇ ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଭାଇ ଭଉଣୀର ରକ୍ଷା କରିବା ସହ ଏଭଳି ରାକ୍ଷୀ ନେଇ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରତିବନ୍ଧତା ନିଜ ଭିତରେ ଆଣିବାକୁ ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଆୟୋଜକ।
ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଗଛକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ବୃକ୍ଷର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଓ ପରିବେଶକୁ ସବୁଜ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରିଥିବା ଶିଳ୍ପି ଗିରିଜା ଶଙ୍କର ଦାସ। ଆଉ ସମ୍ପର୍କର ଏହି ପବିତ୍ର ପର୍ବରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ଏଭଳି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଏହି ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। 'Save Tree, Save Animals, Save Earth'ର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଗୋମୟ ଓ ବିହନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ଏବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଛି। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଗିରିଜା ଶଙ୍କର ଦାସ, କ୍ରିଷ୍ଣା ନାୟକ ଏବଂ ଆକାଶ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି।
ସେପଟେ ଗୋବର ରାକ୍ଷୀ ସହ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇ ଏଠାରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଗଛ ଉପହାର। ଗଛ ଦୁଇଟି କିଣିଲେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଚାରା ମାଗଣାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଇଁ ୮୦୦ ରୁ ଉର୍ଧ୍ଵ ରାକ୍ଷୀ ଏଯାବତ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ରାକ୍ଷୀ ବିକ୍ରି ହେବାର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ।
ଏନେଇ ଗିରିଜା କହିଛନ୍ତି ଗୋବର କଥା ଆସିଲେ ‘‘ଆମ ପରମ୍ପରା କଥା ମନେପଡେ । ଯାହାକୁ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ପବିତ୍ର ମାନନ୍ତି । ଆମର ସେହି ପରମ୍ପରାକୁ ଉଜ୍ଜିବୀତ ରଖିବା ପାଇଁ ସେହି ପଵିତ୍ର ଜିନିଷରେ ଆମେ ରାକ୍ଷୀ କରିଛୁ’’ ।
ଆଉ ଏନେଇ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ କହିଛନ୍ତି ଗୋବରରେ ଖାଲି ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ ଏହା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘର ପାଇଁ ପବିତ୍ର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟେ ଜୀବ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଖାତା ଖୋଲି ଦେଇଥାଇ। ତେଣୁ ଏଭଳି ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ନେଇ ମୁଁ ଖୁସି ଥିବାବେଳେ ଭାଇ ଭଉଣୀର ଏହି ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ଆହୁରି ପବିତ୍ର ହେବା ସହ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇବ ।
ଭାଇ ଭଉଣୀ ସହ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ବାର୍ତା ବାଣ୍ଟୁଛି ଗୋବର ରାକ୍ଷୀ । ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀର ସାକ୍ଷୀ ସହ ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିବ ରାକ୍ଷୀରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗଛ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମୀରେ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧିବେ ମହାପ୍ରଭୁ; ବାସୁଙ୍ଗା ପାଟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତରେ ନିମଗ୍ନ ପାଟରା ବିଷୋୟୀ ସେବକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ପଠେଇଛନ୍ତି ରାକ୍ଷୀ; ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ପଟୁଆରରେ ଆସୁଛି ଭାଇ-ଭଉଣୀଙ୍କ ଅତୁଟ ବନ୍ଧନର ଡୋରି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର