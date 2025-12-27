ETV Bharat / state

SIR ପୂର୍ବରୁ ECI ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ବଢ଼ାଇଲା ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା

ତିନି ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ECI । ତେଣେ ଆସନ୍ତାବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ SIR ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ କମିଶନରଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତକୁ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ା ଯାଉଛି ।

SIR ପୂର୍ବରୁ ECI ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ବଢ଼ାଇଲା ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା
SIR ପୂର୍ବରୁ ECI ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ବଢ଼ାଇଲା ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 27, 2025 at 9:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ତିନି ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତାବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ଏସଆଇଆର ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ଓଡିଶା ଗସ୍ତକୁ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ା ଯାଉଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଛି ।

ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ ବା ଏସ୍ଆଇଆର୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହା କରାଯିବ । ଏସ୍‌ଆଇଆର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନକଲି ଭୋଟର୍ ଏବଂ ମତଦାତାଙ୍କ ଏକାଧିକ ନାଁକୁ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଏସ୍‌ଆଇଆର୍ ଲାଗୁ କରାଯାଉଛି । ହେଲେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଏହାକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି । ଏସ୍‌ଆଇଆର୍ ଜରିଆରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଇସିଆଇ ଗୋଳମାଳ କରୁଥିବା ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମଧ୍ୟ ଏସ୍‌ଆଇଆର୍‌କୁ ଜୋର୍‌ଦାର ବିରୋଧ କରି ଏନେଇ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି । ସେହିକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏସ୍‌ଆଇଆର ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି । ତେବେ ଏସ୍‌ଆଇଆର୍ ଲାଗୁ ପୂର୍ବରୁ ଇସିଆଇଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।

SIR ପୂର୍ବରୁ ECI ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ବଢ଼ାଇଲା ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା (ETV BHARAT ODISHA)



ବିଜେଡି ଉପସଭାପତି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କ ସହ ଏସ୍‌ଆଇଆର୍ ଲାଗୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି । ଡାକରା ପାଇ ବିଜେଡି ପ୍ରତିନିଧି ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି । ବିଜେଡିର ଆଶଙ୍କା ଓ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲୁ । ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକ ମାନେ କିଭଳି ସାମିଲ ହେବେ ସେନେଇ ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ବ ରହିଛି । ଅଧିକ ତର୍ଜମା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ବିଏଲଓ ମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଦରକାର ।"

ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଅଗସ୍ତି ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏସ୍‌ଆଇଆର୍ ଲାଗୁ ହେବ । ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ଶୁଭଙ୍କର । ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ବିଏଲଓ ମାନେ ପ୍ରର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ତାଲିମ ପାଇବା ଦରକାର । ଯେମିତି କୌଣସି ଭୁଲ ଭଟକା ନହୁଏ । ଏସ୍‌ଆଇଆରକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଦ୍ବନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର ହେବା ଦରକାର । ସ୍ଵାଧୀନ ଭାରତରେ ୧୩ ଥର ଏସ୍‌ଆଇଆର୍ ହୋଇ ସାରିଲାଣି । କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସମୟରେ ୧୨ ଥର ଏସ୍‌ଆଇଆର୍ ହୋଇଛି । ବିଜେପି ସରକାର ସମୟରେ ଥରେ ହୋଇଛି । ଏସ୍‌ଆଇଆରରେ କାହାର କ୍ଷତି ହେବନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯିବ । ଯାହା ନାଁ ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯିବ । ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ । କେହି ଭୟଭିତ ହେବାର ନାହିଁ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆଜିଠୁ ତିନି ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସିଇସି ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

GYANESH KUMAR ODISHA VISIT
CEC VISITS PURI SRIMANDIR
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ
OPPOSITION ON CEC VISIT
OPPOSITION ON CEC VISIT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.