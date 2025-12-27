SIR ପୂର୍ବରୁ ECI ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ବଢ଼ାଇଲା ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା
ତିନି ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ECI । ତେଣେ ଆସନ୍ତାବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ SIR ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ କମିଶନରଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତକୁ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ା ଯାଉଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ତିନି ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତାବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ଏସଆଇଆର ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ଓଡିଶା ଗସ୍ତକୁ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ା ଯାଉଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଛି ।
ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ ବା ଏସ୍ଆଇଆର୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହା କରାଯିବ । ଏସ୍ଆଇଆର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନକଲି ଭୋଟର୍ ଏବଂ ମତଦାତାଙ୍କ ଏକାଧିକ ନାଁକୁ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ଲାଗୁ କରାଯାଉଛି । ହେଲେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଏହାକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି । ଏସ୍ଆଇଆର୍ ଜରିଆରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଇସିଆଇ ଗୋଳମାଳ କରୁଥିବା ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ଆଇଆର୍କୁ ଜୋର୍ଦାର ବିରୋଧ କରି ଏନେଇ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି । ସେହିକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏସ୍ଆଇଆର ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି । ତେବେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ଲାଗୁ ପୂର୍ବରୁ ଇସିଆଇଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।
ବିଜେଡି ଉପସଭାପତି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କ ସହ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ଲାଗୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି । ଡାକରା ପାଇ ବିଜେଡି ପ୍ରତିନିଧି ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି । ବିଜେଡିର ଆଶଙ୍କା ଓ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲୁ । ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକ ମାନେ କିଭଳି ସାମିଲ ହେବେ ସେନେଇ ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ବ ରହିଛି । ଅଧିକ ତର୍ଜମା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ବିଏଲଓ ମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଦରକାର ।"
ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଅଗସ୍ତି ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ଲାଗୁ ହେବ । ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ଶୁଭଙ୍କର । ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ବିଏଲଓ ମାନେ ପ୍ରର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ତାଲିମ ପାଇବା ଦରକାର । ଯେମିତି କୌଣସି ଭୁଲ ଭଟକା ନହୁଏ । ଏସ୍ଆଇଆରକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଦ୍ବନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର ହେବା ଦରକାର । ସ୍ଵାଧୀନ ଭାରତରେ ୧୩ ଥର ଏସ୍ଆଇଆର୍ ହୋଇ ସାରିଲାଣି । କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସମୟରେ ୧୨ ଥର ଏସ୍ଆଇଆର୍ ହୋଇଛି । ବିଜେପି ସରକାର ସମୟରେ ଥରେ ହୋଇଛି । ଏସ୍ଆଇଆରରେ କାହାର କ୍ଷତି ହେବନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯିବ । ଯାହା ନାଁ ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯିବ । ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ । କେହି ଭୟଭିତ ହେବାର ନାହିଁ ।"
