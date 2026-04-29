ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଲଟ ପେପର ଜାରି ଘଟଣା; ବିଜେଡିର ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ CEOଙ୍କୁ ECIଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଲଟ ପେପର ଜାରି ହୋଇଥିଲା । ଏହାକୁ ବିଜେଡି ବିରୋଧ କରି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : April 29, 2026 at 10:31 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଦୁଇ ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଲଟ ପେପର ଜାରି ଘଟଣା । ବିଜେଡିର ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଶୀଘ୍ର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ଶୁଣାଣି କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ।
ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଔପଚାରିକ ଭାବେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜେଡି ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ସମୟ ଦିଆଯିବ । ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଡ. ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ସ୍ମାରକପତ୍ରରେ ଡ. ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର, ବିଧାୟିକା ଉପାସନା ମହାପାତ୍ର ଓ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଲଟ ପେପର ଜାରି ହୋଇଥିବା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ।
ଏହି ଘଟଣା ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ମତଦାନର ପବିତ୍ରତା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି । ଇସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୋଗାଯୋଗ, ଯାହା ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ରେଟାରୀ ରାଜେଶ କୁମାର ସିଂହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି । ସେଥିରେ ବିଜେଡି ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରାଥମିକତାର ସହିତ ଶୁଣିବାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ଏହି ଦ୍ରୁତ ଓ ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ବିଜେଡି ଆୟୋଗଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛି । କମିଶନଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ କହିଛି ବିଜେଡି ।
ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, "ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପାରଦର୍ଶିତା, ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତତା ଓ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ । ବିଜେଡି ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସମସ୍ତ ସମ୍ୱନ୍ଧିତ ତଥ୍ୟ ଓ ଚିନ୍ତାବିଷୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ । ଏହି ବିଷୟରେ ଯଥୋଚିତ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିବେ । ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଲଟ ପେପର ଜାରି ସମ୍ପର୍କିତ ସମ୍ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନୀ ବିଷୟରେ ଦଳ ଉଠାଇଥିବା ଚିନ୍ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ତତ୍ପର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଓ ନିର୍ବାଚନର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଅବିକୃତ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଦା ସଚେତନ ଓ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ରହିଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର