ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୬ରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ, ଓଡ଼ିଶା ସମେତ 10 ରାଜ୍ୟର ୩୭ ଆସନରେ ଭୋଟ୍
ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 16 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ । ଓଡ଼ିଶାରୁ 4 ଆସନ ସମେତ ମୋଟ 37 ଆସନରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ(ECI)ଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
Published : February 18, 2026 at 11:19 AM IST
ODISHA RAJYA SABHA ELECTION, ଭୁବନେଶ୍ବର: ବାଜିଲା ରାଜ୍ୟସଭାର ନିର୍ବାଚନ ବିଗୁଲ । ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 16 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ । ଓଡ଼ିଶାରୁ 4ଟି ସିଟ୍ ସମେତ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ 37 ସିଟ୍ ପାଇଁ 10ଟି ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ । ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ( (ECI) ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
ଏହି ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ:
ଓଡ଼ିଶା, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତାମିଲନାଡୁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆସାମ, ବିହାର, ଛତିଶଗଡ଼, ହରିଆଣା ଓ ହିମାଚଳପ୍ରଦେଶରେ 37 ସିଟ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ । ଓଡ଼ିଶାର 4 ଜଣ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ମମତା ମହାନ୍ତ, ମୁଜିବୁଲା ଖାନ(ମୁନ୍ନା ଖାନ), ସୁଜିତ କୁମାର ଓ ନିରଞ୍ଜନ ବିଶିଙ୍କ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟତା କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଏପ୍ରିଲ 2 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେଉଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ।
ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ସୂଚୀ :
- ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶନ ତାରିଖ: ଫେବୃଆରୀ 26, 2026 (ଗୁରୁବାର)
- ନାମାଙ୍କନ ଭରିବା ଶେଷ ତାରିଖ: ମାର୍ଚ୍ଚ 5, 2026 (ଗୁରୁବାର)
- ନାମାଙ୍କନ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା: ମାର୍ଚ୍ଚ 6, 2026 (ଶୁକ୍ରବାର)
- ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଶେଷ ତାରିଖ: ମାର୍ଚ୍ଚ 9, 2026 (ସୋମବାର)
- ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ: 16 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 (ସୋମବାର)
- ଭୋଟ ସମୟ: ସକାଳ 9ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା
- ଭୋଟ ଗଣତି ସମୟ: 16 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ
- ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହେବାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖ: 20 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର