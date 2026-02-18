ETV Bharat / state

ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୬ରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ, ଓଡ଼ିଶା ସମେତ 10 ରାଜ୍ୟର ୩୭ ଆସନରେ ଭୋଟ୍

ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 16 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ । ଓଡ଼ିଶାରୁ 4 ଆସନ ସମେତ ମୋଟ 37 ଆସନରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ(ECI)ଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।

eci announces-rajya sabha election 37 seats including odisha on march 16
ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ: ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୬ରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ 10ଟି ରାଜ୍ୟରେ ୩୭ ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ (File pic)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 18, 2026 at 11:19 AM IST

ODISHA RAJYA SABHA ELECTION, ଭୁବନେଶ୍ବର: ବାଜିଲା ରାଜ୍ୟସଭାର ନିର୍ବାଚନ ବିଗୁଲ । ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 16 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ । ଓଡ଼ିଶାରୁ 4ଟି ସିଟ୍ ସମେତ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ 37 ସିଟ୍ ପାଇଁ 10ଟି ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ । ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ( (ECI) ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।

ଏହି ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ:
ଓଡ଼ିଶା, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତାମିଲନାଡୁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆସାମ, ବିହାର, ଛତିଶଗଡ଼, ହରିଆଣା ଓ ହିମାଚଳପ୍ରଦେଶରେ 37 ସିଟ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ । ଓଡ଼ିଶାର 4 ଜଣ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ମମତା ମହାନ୍ତ, ମୁଜିବୁଲା ଖାନ(ମୁନ୍ନା ଖାନ), ସୁଜିତ କୁମାର ଓ ନିରଞ୍ଜନ ବିଶିଙ୍କ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟତା କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଏପ୍ରିଲ 2 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେଉଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ।

ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ସୂଚୀ :

  • ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶନ ତାରିଖ: ଫେବୃଆରୀ 26, 2026 (ଗୁରୁବାର)
  • ନାମାଙ୍କନ ଭରିବା ଶେଷ ତାରିଖ: ମାର୍ଚ୍ଚ 5, 2026 (ଗୁରୁବାର)
  • ନାମାଙ୍କନ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା: ମାର୍ଚ୍ଚ 6, 2026 (ଶୁକ୍ରବାର)
  • ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଶେଷ ତାରିଖ: ମାର୍ଚ୍ଚ 9, 2026 (ସୋମବାର)
  • ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ: 16 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 (ସୋମବାର)
  • ଭୋଟ ସମୟ: ସକାଳ 9ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା
  • ଭୋଟ ଗଣତି ସମୟ: 16 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ
  • ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହେବାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖ: 20 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026

TAGGED:

ODISHA RAJYA SABHA ELECTION
ELECTION COMMISSION OF INDIA
ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ
RAJYA SABHA ELECTION 2026
ODISHA RAJYA SABHA ELECTION

