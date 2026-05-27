ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ହେବେ ଉପନିର୍ବାଚନ, କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ କଲେ ECI

ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ (ECI) ଓଡ଼ିଶାରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
Published : May 27, 2026 at 11:22 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ, BJD ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜ୍ୟସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବ । ଜୁନ 18 ତାରିଖରେ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ହେବ । ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ (ECI)ଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ତେବେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ମେ' 25 ତାରିଖରେ ବିଜେଡିର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ । ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଭାବରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 3 ଏପ୍ରିଲ 2030ରେ ଶେଷ ହେବାର ଥିଲା । ଦେବାଶିଷ ସାଂସଦ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାପରେ ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଉପନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।
ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ, ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖରେ ଜାରି ହେବ ଏବଂ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ ଜୁନ୍ 8 ତାରିଖ । ନାମାଙ୍କନପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ପରଦିନ (9 ଜୁନ୍) ହେବ । ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ଶେଷ ତାରିଖ ଜୁନ୍ 11 ତାରିଖ ।
- ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି: 1 ଜୁନ 2026 (ସୋମବାର)
- ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ଶେଷ ତାରିଖ: 8 ଜୁନ୍ 2026 (ସୋମବାର)
- ନାମାଙ୍କନ ଗୁଡିକର ଯାଞ୍ଚ: 9 ଜୁନ୍, 2026 (ମଙ୍ଗଳବାର)
- ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ଶେଷ ତାରିଖ: 1 ଜୁନ୍, 2026 (ଗୁରୁବାର)
- ମତଦାନର ତାରିଖ: 18 ଜୁନ୍, 2026 (ଗୁରୁବାର)
- ମତଦାନ ସମୟ: ସକାଳ 9.00ରୁ ଅପରାହ୍ନ 4.00ଟା
- ଭୋଟ୍ ଗଣନା: 18ଜୁନ୍ 2026 (ଗୁରୁବାର) ସନ୍ଧ୍ୟା 5.00ଟାରେ