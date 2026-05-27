ETV Bharat / state

ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ହେବେ ଉପନିର୍ବାଚନ, କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ କଲେ ECI

ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ (ECI) ଓଡ଼ିଶାରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।

ECI announced schedule for Rajya Sabha Bye Election from Odisha after resignation of Debashish Samantaray
ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ହେବେ ଉପନିର୍ବାଚନ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 27, 2026 at 11:22 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ, BJD ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜ୍ୟସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବ । ଜୁନ 18 ତାରିଖରେ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ହେବ । ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ (ECI)ଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

ECI announced schedule for Rajya Sabha Bye Election from Odisha after resignation of Debashish Samantaray
ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ହେବେ ଉପନିର୍ବାଚନ (ECI)

ତେବେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ମେ' 25 ତାରିଖରେ ବିଜେଡିର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ । ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଭାବରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 3 ଏପ୍ରିଲ 2030ରେ ଶେଷ ହେବାର ଥିଲା । ଦେବାଶିଷ ସାଂସଦ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାପରେ ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଉପନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।

ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ, ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖରେ ଜାରି ହେବ ଏବଂ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ ଜୁନ୍ 8 ତାରିଖ । ନାମାଙ୍କନପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ପରଦିନ (9 ଜୁନ୍) ହେବ । ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ଶେଷ ତାରିଖ ଜୁନ୍ 11 ତାରିଖ ।

  • ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି: 1 ଜୁନ 2026 (ସୋମବାର)
  • ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ଶେଷ ତାରିଖ: 8 ଜୁନ୍ 2026 (ସୋମବାର)
  • ନାମାଙ୍କନ ଗୁଡିକର ଯାଞ୍ଚ: 9 ଜୁନ୍, 2026 (ମଙ୍ଗଳବାର)
  • ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ଶେଷ ତାରିଖ: 1 ଜୁନ୍, 2026 (ଗୁରୁବାର)
  • ମତଦାନର ତାରିଖ: 18 ଜୁନ୍, 2026 (ଗୁରୁବାର)
  • ମତଦାନ ସମୟ: ସକାଳ 9.00ରୁ ଅପରାହ୍ନ 4.00ଟା
  • ଭୋଟ୍ ଗଣନା: 18ଜୁନ୍ 2026 (ଗୁରୁବାର) ସନ୍ଧ୍ୟା 5.00ଟାରେ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

10ଟି ରାଜ୍ୟର 24ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ, କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କଲେ ECI

ବିଜେଡିରେ କମ୍ପନ; ଦଳ ଓ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ପଦ ଛାଡିଲେ ନବୀନଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ

ଦିଲ୍ଲୀରେ ପଦ୍ମ ଧରିଲେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ, ଗତକାଲି ଛାଡିଥିଲେ ବିଜେଡି

TAGGED:

RAJYA SABHA BYE ELECTION
DEBASHISH SAMANTARAY
RAJYA SABHA ELECTION
ରାଜ୍ୟସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ
BYE ELECTION ODISHA RAJYA SABHA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.