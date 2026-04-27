29ରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ଆଜି ସରୁଛି ପ୍ରଚାର, ବିଜେପି ହେଭିୱେଟ ମୋଦି-ଶାହଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍, କଡ଼ା ସରୁକ୍ଷା ପାଇଁ ECଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ଦିନ । ଏପ୍ରିଲ 29ରେ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ମେ 4 ତାରିଖରେ ଆସିବ ଫଳାଫଳ ।

ବଙ୍ଗରେ ହେଭିୱେଟଙ୍କ ପ୍ରଚାର
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 27, 2026 at 10:30 AM IST

Updated : April 27, 2026 at 11:26 AM IST

Bengal Assembly Election Phase 2: କୋଲକତା: ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 29 ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ । ରାଜ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡାକଡି କରିବା ସହ ଯେପରି ମତଦାନରେ ବାଧା ନ ଉପୁଜେ ସେଥିପ୍ରତି ସଜାଗ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ(EC) । ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ପାଇଁ ଆଜି ଅର୍ଥାତ ଏପ୍ରିଲ 27 ତାରିଖ ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ଦିନ ।

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ଦିନ

ବେଙ୍ଗଲରେ ଟିଏମସି ବନାମ ବିଜେପି:

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଶାସକ ଦଳ ଟିଏମସି ଓ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ କଡା ମୁକାବିଲା ହେଉଛି। ଟିଏମସି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଲିରେ ଯୋଗ ଦେବେ ବିଜେପିର ହେଭିୱେଟ ତଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା । ଗତ ରବିବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ରୋଡ ଶୋ’ କରି ଟିଏମସିର ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ମୋଦି- ଶାହ ଯୋଡି । ଆସନ୍ତା ମେ 4ରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବ ।

ଗତ ଏପ୍ରିଲ 23ରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡି ଯାଇଥିଲା । ଗତ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୋଲିସ ଦକ୍ଷିଣ ପରଗଣାରେ ଜଣେ ଟିଏମସି କର୍ମୀଙ୍କ ଘରୁ ହାତବୋମା ଜବତ କରିଛି । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ବେଆଇନ ବୋମା କାରଖାନାରେ ଚଢାଉ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ । ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ଏହି ମାମଲାରେ ଏନଆଇଏ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଇସିଆଇ (ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ) । ଭୋଟର ମାନେ ଯେପରି ବିନା ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ମତଦାନ ନ କରନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ସଜାଗ ରହିବାକୁ ଇସିଆଇ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ କରିଛନ୍ତି ।

ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଗାମୀ ଏପ୍ରିଲ 29 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ବସିଛି । ବୈଠକରେ କୋଲକାତା ଉତ୍ତରର ପୋଲିଂ ଅଧିକାରୀ, କୋଲକାତା ପୋଲିସ କମିଶନର, ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷାବଳ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାବେଳେ, ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟ୍ ହେବାକୁ ଥିବା 142ଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ।

ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘‘160ଟି ମୋଟର ସାଇକେଲରେ CAPF ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରିବେ । ଅପ୍ରିତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ପୋଲିସ ଭୋଟରଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ସହ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିର ତଦାରଖ କରିବେ’’।

ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ମନୋଜ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ପୂର୍ବରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପରଗଣା ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ‘‘ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଭୋଟରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ । ବୁଥ୍‌ ରିଗିଂକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ । ବିନା କୌଣସି ଭୟରେ ଭୋଟର ସେମାନଙ୍କର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ । କେହି ବି ଏହାର ଖିଲାପ କଲେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ’’।

ସେହିପରି ପ୍ରତି ପୋଲିଂ ବୁଥରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଛି । ପ୍ରତି ବୁଥରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷାବଳ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ । ଅଣସ୍ବୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିଂ ବୁଥର 100 ମଟର ପରିସରରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ନିଲମ୍ବିତ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରେକର୍ଡ ମତଦାନକୁ ନେଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ CJI ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ

