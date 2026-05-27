ଓଡ଼ିଶାରେ ଇବୋଲା ସତର୍କତା, AIIMSରେ ୧୦ ବେଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ବିମାନବନ୍ଦରରେ କଡ଼ା ସ୍କ୍ରିନିଂ
ଇବୋଲାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରର ପରାମର୍ଶ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ଲକ୍ଷଣ ସହିତ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ AIIMSରେ ୨୧ ଦିନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖାଯିବ, ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : May 27, 2026 at 12:50 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଇବୋଲା (Ebola) ଭାଇରସକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରହିଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି । ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଏବଂ ଇବୋଲା ସଦୃଶ ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ AIIMSକୁ ପଠାଯିବ ବୋଲି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରବି ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ଇବୋଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି:
ଯଦି ଇବୋଲା ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୁଏ, ତେବେ ରୋଗୀଙ୍କୁ AIIMSରେ ୨୧ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖାଯିବ । କେବଳ ବିମାନବନ୍ଦର ନୁହେଁ, ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିମ୍କୁ ସତର୍କ ରଖାଯାଇଛି । କୌଣସି ଇବୋଲା ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ଯାତ୍ରୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ AIIMSରେ ୧୦ଟି ବେଡ୍ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି । ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ଇବୋଲା ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନାହାନ୍ତି ।
ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରବି ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଇବୋଲା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ବାହାର ଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରେ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲେ ତୁରନ୍ତା ସେମାନଙ୍କୁ AIIMSକୁ ପଠାଯିବ । ୨୧ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖାଯିବ ।"
ବରିଷ୍ଠ ଭେଷଜ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ନିରୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏଥର ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବୁଣ୍ଡିବୁଗିଓ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟିକା ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ । ଏହି ଭାଇରସରେ ମୃତ୍ୟୁହାର ପ୍ରାୟ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବାରୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (WHO) ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ କହିଛି ।
ଇବୋଲା ଭାଇରସ କିଛି ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶରେ ବ୍ୟାପିଛି ଏବଂ ଏହା କ୍ରମଶଃ ମାରାତ୍ମକ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, WHO ଏକ ବିଶ୍ୱ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଘୋଷଣା କରିଛି । WHO ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପରେ, ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (DGCA) ସମସ୍ତ ବିମାନବନ୍ଦର ପାଇଁ SOP ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ COVID-19 ଭଳି ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଇବୋଲା ଲକ୍ଷଣ:
ଇବୋଲାର ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ୱର, କାଶ, ଥଣ୍ଡା, ବାନ୍ତି, ଝାଡ଼ା ଓ ରକ୍ତସ୍ରାବ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ । ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଏହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମିତ କରିପାରେ । ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଦେହଜନକ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଲେ ତୁରନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଆଇସୋଲେସନ୍ ଜରୁରୀ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ।
ଇବୋଲାକୁ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଥର୍ମାଲ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂକୁ ଅଧିକ କଡ଼ା କରିବା ସହ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ୨୧ ଦିନର ଟ୍ରାଭେଲ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ, ଆଇସୋଲେସନ୍ ୱାର୍ଡ, ଔଷଧ ଓ ସୁରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର