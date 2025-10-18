ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ମିଠା ଖାଇବା ଶରୀର ପକ୍ଷେ ହୋଇପାରେ ହାନୀକାରକ

ETV Bharat / state

ବଦଳୁଛି ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍‌, ରୋଗ କିଣୁଛି ମଣିଷ। ହେଲେ ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିଲେ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଆସିବ ନାହିଁ କୌଣସି ବିପଦ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 18, 2025 at 10:04 PM IST

2 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ମିଠା ଶରୀର ପାଇଁ କେତେ ଖରାପ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆଜିକା ସମୟରେ ମଣିଷ ଆଧୁନିକତାର ସ୍ରୋତରେ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ସମୟ ସହ ତାଳ ଦେଇ ଦିନକୁ ଦିନ ଖାଦ୍ୟପେୟ, ଚାଲିଚଳଣିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଉତ୍ସବ ପାଳନ ପାଇଁ ଘରେ ଖିରି, ପୁରି, ତରକାରି ଆଦି ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧାଯାଇ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ପରଷା ଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା କାଁ ଭାଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନର ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍‌ ପାଲଟିଛି ଭଳିକି ଭଳି ମିଠା ସହିତ ଚକୋଲେଟର ଆଦର. ସେ ଜନ୍ମଦିନ ହେଉ ବା ନିର୍ବନ୍ଧ ବା ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ ମିଠା ର ଚାହିଦା ବଢିଛି. ଯାହା ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ମିଠାରେ ଆଦର ବଢ଼ିଥାଏ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକାଂଶ ଖାଦ୍ୟର ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ହେଉଛି ‘ମିଠା’। ଯଦିଓ ଏହା ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସ୍ବାଦ ଦେଇଥାଏ, ତେବେ ମାତ୍ରାଧିକ ମିଠା ଖାଇବା ଦ୍ବାରା ମୋଟାପଣ, ମଧୁମେହ, ହୃଦ୍‌ରୋଗ ଓ ଦନ୍ତରୋଗ ପରି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଦୈନିକ କେତେ ପରିମାଣର ମିଠା ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନମାନେ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି।

ଶରୀରକୁ ଦୈନିକ କେତେ ମିଠା ଆବଶ୍ୟକ?:- ସାଧାରଣତଃ ଆମ ଶରୀର ଦୈନିକ ଯେତିକି କ୍ୟାଲୋରି ଶକ୍ତି ବିନିଯୋଗ କରିଥାଏ, ତାହାର ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ମିଠା ବା ଶର୍କରା ହେବା ଉଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍‌ ଜଣେ ହାରାହାରି ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୈନିକ ୬ ଚାମଚ ବା ୨୫ ଗ୍ରାମ୍‌ ଓ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ୯ ଚାମଚ ବା ୩୬ ଗ୍ରାମ୍‌ ମିଠା ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେହିପରି ପିଲାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ବୟସ ଓ ଦୈନିକ କ୍ୟାଲୋରି ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ତାଠାରୁ ଆହୁରି କମ୍‌ ପରିମାଣର ମିଠା ଖାଇଲେ ଭଲ। କାରଣ ଅଧିକ ମିଠା ଖାଇଲେ ଶରୀରର ଶକ୍ତି ସନ୍ତୁଳନରେ ବିଭ୍ରାଟ ଘଟି ଓଜନବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏନେଇ ଡାକ୍ତର ସତ୍ୟଜିତ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ମିଠା ସେହି ସମୟରେ ବିପଦ ରହିବନି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଛନ୍ତି। ମିଠା ଶରୀର ପାଇଁ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଜଣଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ ହୋଇଛି ତାପରେ ବି ମିଠା ଖାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମିଠାକୁ ନା। ଯଦି ରାତି ସମୟରେ ଫ୍ରିଜରେ ଥିବା ମିଠାକୁ ଖାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଶରୀର ପାଇଁ ମହାବିପଦ ଅଟେ। ତେବେ ମିଠା ନିୟମିତ ଭାବେ ଜଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।"
ଡାଇବେଟିସ ରୋଗୀ କରିବେ କ'ଣ?:-

  • ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ
  • ଟିକେ ଜୋର ଜୋର ୪୫ ମିନିଟ ଧରି ମର୍ନିଂ ୱାକ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ
  • ଦେହରୁ ଝାଳ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ
  • ପେଟ କମେଇବା ପାଇଁ ଦୈନିକ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ
  • ସବୁଜ ପନିପରିବା ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ



ସାଧାରଣ ଭାବେ ଦୀପାବଳିରେ ମିଠା ଖାଇବେ କିନ୍ତୁ ଡାଇବେଟିସ ରୋଗୀ ମାନେ ମିଠା ୧-୨ଟି ଖାଇବା ଭଲ। ଅଧିକ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଯେତିକି ମିଠା ଜାତୀୟ ଖାଇବେ ସେହି ଅନୁସାରେ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯାହା ଫଳରେ ଡାଇବେଟିସ ରୋଗୀଙ୍କ ରୋଗ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରେ ରହିପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ସତ୍ୟଜିତ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କାହିଁଛନ୍ତି ଯେ, ସୁଗାର ଲେବଲକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସୁଗାର ଫ୍ରି କଦଳୀ ଓ ରୁଟି ଡାଇବେଟିସ ରୋଗୀଙ୍କ ମିଠା ଲାଳସା ପୂରଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ।

କେମିତି ଖାଇବେ ମିଠା:-

  1. ବିଶେଷ ଭାବେ ଖାଲି ପେଟରେ ଥିବା ଡାଇବେଟିସ ରୋଗୀମାନେ ମିଠା ଖାଇବା ଅନୁଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ଲଡ ସୁଗାର ହଠାତ ବଢିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସକାଳ ଜଳଖିଆ ବା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରେ ମିଠା ଖାଇବା ଉଚିତ।
  2. ରାତି ସମୟରେ ଡାଇବେଟିସ ରୋଗୀ ମିଠା ଖାଇବା ଅନୁଚିତ। ରାତିରେ ମିଠା ଖାଇଲେ ନିଦରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହାସହ ରାତିରେ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ବି ଲାଗେ। ସେହିପରି ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ବାନ୍ତି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ।
  3. ଡାଇବେଟିସ ରୋଗୀ କେବେ କେମିତି ଶୁଖିଲା ମିଠା ଖାଇପାରିବେ। କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ଓ ମିଠା ଜୁସ ଠାରୁ ଯେତେ ପାରିବେ ସେହିଅନୁସାରେ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତରଳ ମିଠା ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ବ୍ଲଡ ସୁଗାର ବଢାଇ ଦେଇଥାଏ।
  4. ଟାଇପ ୧ ଡାଇବେଟିସ ଓ ଇନସୁଲିନ ନେଉଥିବା ରୋଗୀ ବିଲକୁଲ ମିଠା ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ସତ୍ୟଜିତ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

