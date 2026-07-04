ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଜୋନାଲ କାଉନସିଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ବୈଠକ: ମାଓ ଦମନ, ମାଦକ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଓ ସୀମା ବିବାଦ ଉପରେ ଫୋକସ
ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ଓ ସହଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଜୋନାଲ କାଉନସିଲ ଗଠିତ । ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : July 4, 2026 at 2:35 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୭ ତାରିଖରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଜୋନାଲ କାଉନସିଲ ବା ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଜୋନାଲ କାଉନସିଲର ୧୫ତମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ଗୃହ ସଚିବ ଏବଂ ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାନେ ଯୋଗ ଦେବେ । ଏହା ସହ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ । ଏହି ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ ।
ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଜୋନାଲ କାଉନସିଲ ହେଉଛି ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ଓ ସହଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଗଠିତ ଏକ ମଞ୍ଚ । ଏହାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟା, ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ପାଇପାରିକ ବିକାଶ ଓ ଜନସେବା ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ । ଆସନ୍ତା ବୈଠକରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଜୋନାଲ କାଉନସିଲ ବୈଠକ ପାଇଁ ଏଜେଣ୍ଡା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯିବ । ଏହା ସହ ପୂର୍ବ ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଅଗ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ ।
ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା:
ବୈଠକରେ ପ୍ରମୁଖ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା-ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସୀମାରେ ମାଓବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଳପୋଛ ରହିବ । ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଓବାଦୀ ପ୍ରଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସମନ୍ୱୟ, ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ଆଦାନ-ପ୍ରଦାନ ଓ ମିଳିତ ଅପରେସନକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ । ଏହା ସହିତ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବଢ଼ୁଥିବା ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରା ଚାଲାଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନାର୍କୋଟିକ୍ସ ସମନ୍ୱୟ ପୋର୍ଟାଲ (NCORD)ର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟବହାର ଓ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସୂଚନା ବିନିମୟକୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ।
ଦୁର୍ଗମ ଓ ଅନୁନ୍ନତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ୫ କିଲୋମିଟର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଆଉଟଲେଟ ଓ ଡାକଘର ସ୍ଥାପନ ସମ୍ପର୍କିତ ବ୍ଲୁ-ପ୍ରିଣ୍ଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାରବିମର୍ଶ ହେବ । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସେବା ଓ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସୀମା ବିବାଦ, ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଜଳ ବଣ୍ଟନ, ସଡ଼କ ସଂଯୋଗ, ଆଇନ-ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ବୈଠକରେ ନିଆଯାଉଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହି ବୈଠକକୁ ସୁଚାରୁ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୮୭ ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଅତିଥିମାନଙ୍କ ରହଣି, ଯାତାୟାତ, ସୁରକ୍ଷା ଓ ସମନ୍ୱୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଏହି ଅଧିକାରୀମାନେ ନିର୍ବାହ କରିବେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜି; ନିର୍ମାଣ ହେବ ୧.୧୦ ଲକ୍ଷ କୋଟିର ମେଗା ଆଲୁମିନିୟମ ପ୍ରକଳ୍ପ, ସୃଷ୍ଟି ହେବ ୫୩, ୫୦୦ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ
BMC ୪୨ତମ ସାଧାରଣ ବୈଠକ: ହୋ-ହଲ୍ଲାରୁ ଆରମ୍ଭ, ଡ୍ରେନ୍ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନାଁରେ ଅର୍ଥ ହଡପ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ କର୍ପୋରେଟର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର