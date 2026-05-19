ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ କୃଷି ସମ୍ମିଳନୀ: କୃଷି ବିକାଶ ଏବଂ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ବିଚାରବିମର୍ଶ
କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର- ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସମ୍ମିଳନୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ସଙ୍ଖୁଆ
Published : May 19, 2026 at 5:50 PM IST|
Updated : May 19, 2026 at 5:55 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ କୃଷି ସମ୍ମିଳନୀ l ସମ୍ମିଳନୀରେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । କୃଷି ବିକାଶ ଏବଂ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଚାଲିଛି ବ୍ୟାପକ ବିଚାରବିମର୍ଶ । ସମ୍ମିଳନୀରେ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ, ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ବୈଜ୍ଞାନିକ, କୃଷକ ପ୍ରତିନିଧି, କୃଷି ବିଶେଷଜ୍ଞ, କୃଷକ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଗଠନ (ଏଫପିଓ), ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍, ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶୀଦାରମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ସମ୍ମିଳନୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ।
ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ କୃଷି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉଦବୋଧନ ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି, ଆମ କ୍ଷେତ୍ରର କୃଷି ଆହୁରି ସୁଦୃଢ ହେଉ । ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବଢୁ l ସଠିକ ଭାବେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କୃଷି ଗ୍ରୋଥ୍ ର ଇଂଜିନ ହେବ ପୂର୍ବ ଭାରତ । ପୂର୍ବ ଭାରତର ଉତ୍ପାଦନ ହାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ କମ୍ ରହିଛି l ଏହାକୁ ଜାତୀୟ ହାର ଠାରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ । ପୋଷଣ ହାର ବୃଦ୍ଧି କରି ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଡେଲ ଜରିଆରେ ମିଶ୍ରିତ କୃଷି ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରାଅ । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସାର ପାଇଁ ଦେଶରେ ଚିନ୍ତା ବଢିଛି l ନକଲି ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ସାର କଳାବଜାରୀ ହେଲେ କାହାକୁ ଛଡ଼ା ଯିବନି l ଏଥିପାଇଁ କଡ଼ା ଆଇନ ହେବ l
କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚାଷୀ ପାଇଁ ତିଆରି ହେବ ଫାର୍ମର ଆଇଡି । ଏହି ଆଇଡି ରେ ସମ୍ପତ୍ତି, ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ସହ ଚାଷୀ ପାଖରେ କେତେ ଜମି ଅଛି, ସବୁ ତଥ୍ୟ ରହିବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ମିନିଟରେ ଲୋନ୍ ମିଳିବ । ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଫାର୍ମର ଆଇଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ l ଅଭାବୀ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ ସବୁ ରାଜ୍ୟ। । ଏଥର ମୌସୁମୀ ଶୀଘ୍ର ଆସିଲେ ବି ବ୍ରେକ୍ ମୌସୁମୀ ଚିନ୍ତା ବଢାଇବ । ତେଣୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରିବା ଦରକାର ସେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ।
ସେହିପରି ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ସଙ୍କଟ କୃଷି ବିଭାଗ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ଏନେଇ ସୁଚେଇଛନ୍ତି । ଆମକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷକୁ ଆପଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଆଜି ଭାରତ ରେକର୍ଡ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଛି । ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ । ରାଜ୍ୟରେ 21 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଡାଲି ଜାତୀୟ ଚାଷ ହେଉଛି । ଖାଇବା ତେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇଛି । ତେଣୁ ତେଲ ଉତ୍ପାଦନରେ ଆମକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ରବି ଫସଲରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ । ହେଲେ ଆମେ ଦେଉଛୁ ।
ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ବଢିଛି । ଆଉ ରଖିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ । ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ହୋଇପାରେ । ଦେଶରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନରେ ୨ୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି । ହେଲେ ଏହାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ । ପୂର୍ବରୁ କେରଳ ଓ ବିହାର ଆମଠାରୁ ଚାଉଳ ନେଉଥିଲେ । ଏବେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ ବଢିଛି । ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି କିପରି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଉଳ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ । କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ । ନହେଲେ ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ ।
ଏବେ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଭୋଗ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଲାଗୁଛି । କୃଷକ ସମୃଦ୍ଧ ଯୋଜନାକୁ ଆମେ ନୂଆ କରି ଚାଷୀଙ୍କୁ 3100 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି । ପୂର୍ବ ସରକାର ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କଥା ଚିନ୍ତା କରି ନଥିଲେ । ହେଲେ ଆମ ସରକାର ସବୁ ସବଡିଭିଜନରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି । ଆଗାମୀ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ କୋରାପୁଟରେ 1 ଲକ୍ଷ ଏକରରେ କଫି ଚାଷ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର