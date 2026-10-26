ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ପାଇଁ 12ଟି ଟ୍ରେନ ବାତିଲ୍: 2ଟି ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ; ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ
ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ୨୬ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବୁଲେଟିନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଭିନ୍ନ ରୁଟ୍ରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ୧୪ଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଓ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍କୁ ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ ଦାସ
Published : October 26, 2026 at 11:07 PM IST
EAST COAST RAILWAY TRAIN CANCEL, ଭୁବନେଶ୍ୱର : ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ନେଇ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ । ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ୨୬ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବୁଲେଟିନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଭିନ୍ନ ରୁଟ୍ରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ୧୪ଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଓ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍କୁ ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଛି । କିଛି ଟ୍ରେନ୍ର ଯାତ୍ରା ଆଂଶିକ ବାତିଲ୍ ଏବଂ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ।
ବାତିଲ୍ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା:
- ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୧୮୫୧୫ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍: ବିଶାଖାପାଟଣା– କିରାଣ୍ଡୁଲ୍ ରୁଟ୍ରେ ୨୯ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ୪ ନଭେମ୍ବର ଯାଏଁ ବାତିଲ
- ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୧୮୫୧୬ କିରାଣ୍ଡୁଲ୍ - ବିଶାଖାପଟଣା ରୁଟରେ 29 ଅକ୍ଟୋବରରୁ 4 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ ରହିବ
- ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୧୮୧୦୭ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍: ରାଉରକେଲା– ଜଗଦଲପୁର ରୁଟ୍ରେ ୨୯ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ନଭେମ୍ବର 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତିଲ
- ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୧୮୧୦୮ ଏକ୍ସପ୍ରେସ: ଜଗଦଲପୁର– ରାଉରକେଲା ରୁଟ୍ରେ ଯଥାକ୍ରମେ ୪ ଓ ୫ ନଭେମ୍ବର ଯାଏଁ ବାତିଲ ରହିବ
- ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୫୮୫୩୮ ଓ ୫୮୫୩୭ ପାସେଞ୍ଜର: ବିଶାଖାପାଟଣା– କୋରାପୁଟ ରୁଟ୍ରେ ୨୭ରୁ ୩୦ ଅକ୍ଟୋବର
- କୋରାପୁଟ–ବିଶାଖାପାଟଣା ରୁଟ୍ରେ ୨୮ରୁ ୩୧ ଅକ୍ଟୋବର ଯାଏଁ ବାତିଲ ରହିବ
- ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୧୮୫୧୨ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍: ବିଶାଖାପାଟଣା– କୋରାପୁଟ ରୁଟ୍ରେ ୩୦ ତାରିଖ ଦିନ ବାତିଲ ରହିବ
- ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୧୮୫୧୧ ଏକ୍ସପ୍ରେସ: କୋରାପୁଟ– ବିଶାଖାପାଟଣା ରୁଟ୍ରେ ୩୧ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ ବାତିଲ ରହିବ
- ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୧୮୦୦୫ ଓ ୧୮୦୦୬ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍: ହାୱଡ଼ା–ଜଗଦଲପୁର ରୁଟ୍ରେ ୨୭ରୁ ୩୦ ଅକ୍ଟୋବର ଏବଂ ଜଗଦଲପୁର– ହାୱଡ଼ା ରୁଟ୍ରେ ୨୮ରୁ ୩୧ ଅକ୍ଟୋବର ଯାଏଁ ବାତିଲ ରହିଛି
- ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୫୮୫୦୧ ଓ ୫୮୫୦୨ ପାସେଞ୍ଜର: ବିଶାଖାପାଟଣା–କିରାଣ୍ଡୁଲ୍ ଏବଂ କିରାଣ୍ଡୁଲ୍–ବିଶାଖାପାଟଣା ରୁଟ୍ରେ ୨୭ରୁ ୩୦ ଅକ୍ଟୋବର ଯାଏଁ ବାତିଲ ରହିଛି
ଭୁବନେଶ୍ୱର–ଜଗଦଲପୁର ଟ୍ରେନ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ:
- ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୧୮୪୪୭ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍: ଭୁବନେଶ୍ୱର– ଜଗଦଲପୁର ଟ୍ରେନ୍ର ୨୭ରୁ ୩୦ ଅକ୍ଟୋବର ଯାଏଁ କିରାଣ୍ଡୁଲ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାୟଗଡ଼ା ଠାରେ ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ ହେବ
- ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୧୮୪୪୮ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍: ଜଗଦଲପୁର– ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ରେନ୍ର ୨୮ରୁ ୩୧ ଅକ୍ଟୋବର ଯାଏଁ ଯାତ୍ରା ରାୟଗଡ଼ାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ
ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଷ୍ଟେସନ୍ର ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ, ଘୋଷଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଯାହା ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ଟ୍ରେନ୍ର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପୁରୀ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସିବନି ଏହି ସବୁ ଟ୍ରେନ୍ ! ତାଲିକା ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରେନ୍ କେଉଁଠି ଅଟକିବ ଜାଣନ୍ତୁ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ରେଳମଣ୍ଡଳରେ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ; କାଲିଠୁ 4 ମେମୁ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ୍, ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ଯାତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର