ମୌସୁମୀ ଚାଲେଞ୍ଜକୁ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ; ୧୦ ଜୁନରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ
ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିବା ସହ ରେଳ ଚଳାଚଳକୁ ସୁରକ୍ଷିତ, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଓ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ରାଉତ
Published : June 9, 2026 at 6:05 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମୌସୁମୀ ଚାଲେଞ୍ଜକୁ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ । ଭୂସ୍ଖଳନରୁ ବନ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ବିପଦ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି । ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିବା ସହ ରେଳ ଚଳାଚଳକୁ ସୁରକ୍ଷିତ, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଓ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭୂସ୍ଖଳନ, ପାହାଡ଼ ଧସିବା, ବନ୍ୟା ଓ ଜଳବନ୍ଦୀ ଭଳି ମୌସୁମୀ ବିପଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଡିଭିଜନରେ ୧୦ ଜୁନରୁ ୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ “ମୌସୁମୀ ସତର୍କତା” ଅଭିଯାନ ଚାଲିବ।
୧୦ ଜୁନରୁ ୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମୌସୁମୀ ସତର୍କତା ଅଭିଯାନ
ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତିମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତା ୧୦ ଜୁନରୁ ୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ରେଳ ଡିଭିଜନରେ ‘ମୌସୁମୀ ସତର୍କତା’ ନାମରେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଚାଲିବ । ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବର୍ଷା ଋତୁରେ ରେଳ ଚଳାଚଳକୁ ସୁରକ୍ଷିତ, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଓ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ରଖିବା ।
ପୋଲ ଏବଂ କଲଭର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ଜଳସ୍ତର ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯିବ
ଏହି ଅଭିଯାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବା ରେଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାପକ ଯାଞ୍ଚ, ପ୍ରତିଷେଧକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯିବା ସହ ଏହା ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖାଯିବ । ସେହିପରି ଭାବରେ ଟ୍ରାକ, ବ୍ରିଜ୍ (ପୋଲ), କଲଭର୍ଟ, ଟନେଲ୍ (ସୁଡ଼ଙ୍ଗ), ଏମ୍ବ୍ୟାଙ୍କମେଣ୍ଟ (ବନ୍ଧ), କଟିଙ୍ଗ୍, ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସିଗନାଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଓଭରହେଡ୍ ଉପକରଣ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି । ପ୍ରସ୍ତୁତିମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ରେଳ ଧାରଣା ସଂଲଗ୍ନ ନଦୀ, ପୋଲ ଏବଂ କଲଭର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ଜଳସ୍ତର ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯିବ ।
ଏହାବ୍ୟତୀତ ବନ୍ୟା, ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ, ଭୂସ୍ଖଳନ, ପାହାଡ଼ ଧସିବା ଏବଂ ପଥର ଖସିବା ଭଳି ଆଶଙ୍କା ଥିବା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉଛି । ରିଟେନିଂ ୱାଲ୍ (ପ୍ରତିରୋଧକ ପ୍ରାଚୀର), ବୋଲ୍ଡର ନେଟ୍ ଏବଂ ନଦୀ-ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ସୁରକ୍ଷାମୂଳକ ଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଉଛି ।
ବାଲିବସ୍ତା,ମୋରମ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖାଯାଇଛି
ଏହି ମୌସୁମୀ ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନରେ ଦୁର୍ବଳ ଟ୍ରାକ୍ ସେକ୍ସନ ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାପକ ପାଟ୍ରୋଲିଂ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ୱାଚ୍ମ୍ୟାନ୍ (ଜଗୁଆଳି) ମୁତୟନ କରାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି । ଯେକୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ବାଲିବସ୍ତା, ବାଲାଷ୍ଟ (ପଥରଗୁଡ଼ି) ଏବଂ ମୋରମ ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଜରୁରୀକାଳୀନ ସାମଗ୍ରୀ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖାଯାଇଛି ।
ଜଳବନ୍ଦୀ ଏବଂ ଆଦ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବ୍ୟାଘାତକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସିଗନାଲିଂ ଏବଂ ଦୂରସଞ୍ଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଟ୍ରାକ୍ ସର୍କିଟ୍, ରିଲେ ରୁମ୍, ପଏଣ୍ଟ ମେସିନ୍ ଏବଂ ଲୋକେସନ ବକ୍ସ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି । ସିଗନାଲଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ଝୁଲୁଥିବା ଗଛର ଡାଳଗୁଡ଼ିକୁ କାଟିବା ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଆର୍ଥିଂ (earthing) ଓ ସର୍ଜ ସୁରକ୍ଷା (surge protection) ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଏବଂ ସିଗନାଲିଂ ସଂସ୍ଥାପନ ଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ।
ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ସଜାଗ ରଖାଯାଇଛି
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ବନ୍ୟା, ଭୂସ୍ଖଳନ, ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ ପଦକ୍ଷେପ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମୌସୁମୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ସଜାଗ ରଖାଯାଇଛି ।
ଏହି ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତିମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ, ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସ୍ଥିରତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ପରିଚାଳନାଗତ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ଯାତ୍ରୀ ଓ ମାଲ୍ ପରିବହନ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରେଳ ସେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ବୋଲି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ସିପିଆରଓ ଦୀପକ ରାଉତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳଷ୍ଟେସନ୍ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା-ବଲାଙ୍ଗୀର ନିଆରା ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ: ଉପରେ ହାତୀଙ୍କ ଚଲାପଥ, 80 ଫୁଟ ତଳେ ଗଡିବ ରେଳ