ବିନା ଟିକେଟରେ ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ ! ଗଣିବେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଫାଇନ୍
Railway Ticket Checking: ବିନା ଟିକେଟ୍ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବାକୁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ । ଟିକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କଡ଼ାକଡ଼ି, UTS ବୁକିଂରେ ୨୯% ବୃଦ୍ଧି ।
Published : November 3, 2026 at 12:27 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିନା ଟିକେଟ୍ରେ ରେଳ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ । ଏଣିକି ଟିକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚକୁ ନେଇ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି ହୋଇଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ । ଅନଧିକୃତ ଯାତ୍ରା ରୋକିବା ସହ ରେଳ ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଜୋରଦାର ହୋଇଛି ଫୋର୍ଟ୍ରେସ୍ ଟିକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ ଅଭିଯାନ । ଏହି ଅଭିଯାନର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଏବେ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଅଭିଯାନ ଦିନ UTS ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂରେ ୨୯ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ରେକର୍ଡ କରିଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ।
କେଉଁ କେଉଁ ଷ୍ଟେସନରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି ?
ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର ସମେତ ପ୍ରମୁଖ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଯାଞ୍ଚ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି । ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ମିଳିତ ଭାବେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଟିକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ବିନା ଟିକେଟ୍ ଓ ଅନିୟମିତ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ବୈଧ ଟିକେଟ୍ କିଣିବାକୁ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେଉଥିବା ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
କେବଳ ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କିମ୍ବା ଟିକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚରେ ସୀମିତ ନାହିଁ ଏହି ଅଭିଯାନ । ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେଟ୍ କିଣିବାର ଅଭ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ରୁ UTS ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂରେ ହୋଇଥିବା ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିଗରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ସଙ୍କେତ ବୋଲି ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ । ମୁଖ୍ୟାଳୟ, ମଣ୍ଡଳ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଟିକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ ଟିମ୍ର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରମୁଖ ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡ଼ିକରେ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଏଭଳି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ବିନା ଟିକେଟ୍ ଯାତ୍ରା ହ୍ରାସ ସହ ରେଳବାଇର ରାଜସ୍ୱ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଟିକେଟ୍ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ।
ଏପଟେ ଚକ୍ରଧରପୁର ଡିଭିଜନରେ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଧୁନିକୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ୮ଟି ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ।
ବାତିଲ୍ ଟ୍ରେନ୍:
1) ୨୨୮୬୧ ହାୱଡ଼ା–କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଇସ୍ପାତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ନଭେମ୍ବର ୩, ୨୦୨୬ରେ ବାତିଲ୍ ରହିବ ।
2) ୨୨୮୬୨ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି–ହାୱଡ଼ା ଇସ୍ପାତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ନଭେମ୍ବର ୪, ୨୦୨୬ରେ ବାତିଲ୍ ରହିବ।
3) ୧୮୧୦୭ ରାଉରକେଲା–ଜଗଦଲପୁର ଇଣ୍ଟରସିଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ନଭେମ୍ବର ୩, ୨୦୨୬ରେ ବାତିଲ୍ ରହିବ।
4) ୧୮୧୦୮ ଜଗଦଲପୁର–ରାଉରକେଲା ଇଣ୍ଟରସିଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ନଭେମ୍ବର ୪, ୨୦୨୬ ତାରିଖରେ ବାତିଲ୍ ରହିବ।
5) ୧୮୧୨୫ ରାଉରକେଲା–ପୁରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ନଭେମ୍ବର ୩, ୨୦୨୬ରେ ବାତିଲ୍ ରହିବ।
6) ୧୮୧୨୬ ପୁରୀ–ରାଉରକେଲା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ନଭେମ୍ବର ୩, ୨୦୨୬ରେ ବାତିଲ୍ ରହିବ।
7) ୨୨୮୩୯ ରାଉରକେଲା–ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇଣ୍ଟରସିଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ନଭେମ୍ବର ୩, ୨୦୨୬ରେ ବାତିଲ୍ ରହିବ।
8) ୨୨୮୪୦ ଭୁବନେଶ୍ୱର–ରାଉରକେଲା ଇଣ୍ଟରସିଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ନଭେମ୍ବର ୩, ୨୦୨୬ରେ ବାତିଲ୍ ରହିବ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ଓ ଜଳମଗ୍ନ ପ୍ରଭାବରେ ରେଳସେବା ପ୍ରଭାବିତ: ଷ୍ଟେସନରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡ଼, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଅବହେଳିତ କଳିଙ୍ଗ କୁଇନ୍: ନାହାନ୍ତି ଲୋକୋ ପାଇଲଟ, ଆସୁନାହାନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ !
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର