ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ସୁରକ୍ଷାରେ ସୋଲାର CCTV; ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପରାଧିକ ମାମଲାରେ ୮୩% ହ୍ରାସ
୨୦୨୫ ଜାନୁଆରୀରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ୨୦୦ଟି ଅପରାଧ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ସମାନ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ସୋଲାର୍ CCTV ଲାଗିବା ପରେ ଏହା ୩୪କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ।
Published : September 26, 2026 at 7:58 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ (East Coast Railway)ରେ ସୌରଚାଳିତ CCTVର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ବାରା ଅନେକ ଆପରାଧିକ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ରେଳପଥ ଗୁଡିକରେ କ୍ୟାମେରା ସ୍ଥାପନ ପୂର୍ବରୁ ୨୦୨୫ ଜାନୁଆରୀରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ୨୦୦ଟି ଅପରାଧ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା । ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ସମାନ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ସୋଲାର୍ CCTV ଲାଗିବା ପରେ ଏହା ୩୪କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଏହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପରାଧିକ ମାମଲାରେ ପ୍ରାୟ ୮୩% ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବୋଲି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
- ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ରଖିବା: ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା ୧ରୁ ୦କୁ କମିଛି (୧୦୦% ହ୍ରାସ)
- କେବୁଲ୍ କାଟିବା: ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା ୧୦ରୁ ୧କୁ କମିଛି (୯୦% ହ୍ରାସ)
- ପଥର ଫିଙ୍ଗିବା: ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା ୨୦ରୁ ୩କୁ କମିଛି (୮୫% ହ୍ରାସ)
- ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି: ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା ୨ରୁ ୦କୁ କମିଛି (୧୦୦% ହ୍ରାସ)
- ଆଲାର୍ମ ଚେନ୍ ଟାଣିବା: ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା ୧୫୮ରୁ ୨୯କୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି (୮୨% ହ୍ରାସ)
- ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅପରାଧ: ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା ୯ରୁ ୧କୁ କମିଛି (୯୦% ହ୍ରାସ)
ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନରେ ସୋଲାର୍ ସିସିଟିଭି:
ଷ୍ଟେସନ୍ ପରିସର, ଲେଭଲ୍ କ୍ରସିଂ, ବ୍ରିଜ୍, ନିର୍ଜନ ରେଳପଥ, ୟାର୍ଡ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନରେ ସୋଲାର୍ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଆଦିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଫଳରେ ସିସିଟିଭି ବିନା ବିଦ୍ୟୁତରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବାରେ ସକ୍ଷମ । ପାରମ୍ପରିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ନଥିବା କିମ୍ବା ସୀମିତ ବିଦ୍ୟୁତ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ସୋଲାର୍ ପାୱାର୍ ଯୋଗୁଁ ନିରନ୍ତର CCTV ଦ୍ବାରା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି । ଏହା ସହିତ ରିୟଲ୍ ଟାଇମ୍ ମନିଟରିଂ, ଭିଡିଓ ଫୁଟେଜ୍ରେ ତଦନ୍ତ, କ୍ୟାମେରାର ରିୟଲ୍ ଟାଇମ୍ ମନିଟରିଂ ଓ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ଫୁଟେଜ୍ ଯୋଗୁଁ ସନ୍ଦେହଜନକ ଗତିବିଧି ଚିହ୍ନଟ ଓ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ସହଜ ହେଉଛି ।
CCTV ସହ ଡ୍ରୋନ୍ରେ ବି ନଜର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରେଳପଥରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରାଯାଉଛି । ଫଳରେ ଆପରାଧିକ ମାମଲା ଗୁଡିକରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ରେଳ ନିରାପତ୍ତା ଓ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧିରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି । ସୌରଚାଳିତ ସିସିଟିଭି ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାବେ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ରାଜଧାନୀରେ ଅଧିକ ଅମାନିଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ: ଗୃହରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ବିଜେଡିର ରଣହୁଙ୍କାର; ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ ବେଳେ ପୋଲିସ ସହ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି, ଶତାଧିକ ଗିରଫ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର