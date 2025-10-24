ଯୁବପୀଢିଙ୍କୁ ଘାରିଛି ରିଲ୍ସ ଓ ସେଲ୍ଫି ନିଶା... କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଲା ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ, ଧରାପଡିଲେ ଯିବ ଜେଲ
ରେଳ ଧାରଣା, ଟ୍ରେନରେ ରିଲସ ଓ ସେଲଫି ମନା । ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ‘ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା’ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରିବ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ । ଖୁବ ଶୀଘ୍ର କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ ବିଭାଗ ।
Published : October 24, 2025 at 10:04 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସେଲ୍ଫି ଆଉ ରିଲ୍ସ…ଭିଉଜ ଆଇ ଲାଇକ…ଯୁବପୀଢିଙ୍କୁ କରିଛି ପାଗଳ । ଏଥିପାଇଁ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇବାକୁ ବି ପଛାଉ ନାହାଁନ୍ତି । ଅନେକ ଜୀବନ ଗଲାଣି । କେତେବେଳେ ସୁଅ ମୁହଁରେ ତ କେତେବେଳେ ରେଳ ଧାରଣାରେ । ତଥାପି ନିଶା ଉତୁରୁନି ।
କିଛିଦିନ ତଳେ ପୁରୀରେ ଏକ ଯୁବକ ରେଳ ଟ୍ରାକରେ ଟ୍ରେନ ଆସିବା ସମୟରେ ରିଲ ସହିତ ସେଲଫି ନେଉଥିବାବେଳେ ଜୀବନ ହାରିଥିଲେ। ବୁଧବାର ଏମିତି ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କିଛି ଯୁବକ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ସ୍କୁଟି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି । ଅବଶ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ କାହାରି କିଛି ହୋଇନାହିଁ । ତେବେ ସମୁଦ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବଡ ଲହଡ଼ି ସାଙ୍ଗକୁ ରିପ୍ କରେଣ୍ଟ ଆସୁଛି। ଯଦି ଏହି ଯୁବକ ବଡ ଲହଡ଼ି କିମ୍ବା ରିପ୍ କରେଣ୍ଟରେ ପଡିଥାନ୍ତେ କିଏ ଅଟକାଇ ପାରିଥାନ୍ତା! ଏହି ଭିଡିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ।
କେବେ ସୁଅ ମୁହଁରେ ତ କେବେ ରେଳ ଧାରଣାରେ ଯାଉଛି ଜୀବନ
ରିଲ୍ ସୁଟ୍ କରିବା କିମ୍ବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟଣ୍ଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ ଏହିପରି ଅନେକ ଯୁବକ-ଯୁବତୀ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଗୁରୁତର ଆହତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ, 2025ରେ କୋରାପୁଟର ଡୁଡୁମା ଜଳପ୍ରପାତରେ ରିଲ୍ ସୁଟିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ 22 ବର୍ଷୀୟ ଲୋକପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବର ସାଗର କୁଣ୍ଡୁ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ରିଲ୍ ତିଆରି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗତ ମାସରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଗାଡ଼ି ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ମା-ଝିଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ଏସବୁ ଘଟଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ଅନେକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯେଉଁଠି ଯୁବପୀଢି ଟ୍ରେନ ସମ୍ମୁଖରେ ରିଲସ ଓ ସେଲଫି ନେବାକୁ ଯାଇ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଉଛନ୍ତି । ତେଣୁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ କଡା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି । ବାରମ୍ବାରେ ଏଭଳି କରୁଥିବା ଯୁବପୀଢିଙ୍କ ଉପରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛି ।
ଚେତାବନୀ ଦେଲା ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ :-
ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ କହିଛି, ଯୁବପୀଢ଼ିମାନେ ରେଳପଥ ଉପରେ, ଟ୍ରାକ୍ ନିକଟରେ କିମ୍ବା ଚାଲୁଥିବା ଟ୍ରେନ୍ର ଫୁଟବୋର୍ଡ କିମ୍ବା ଛାତ ଉପରେ ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ କରୁଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ବେଆଇନ ଅଟେ । ରେଳବାଇ ଆଇନ ୧୯୮୯ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। ଏହା ବିରୋଧରେ କଡାକଡି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି କହିଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ।
ଏପରିକି ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ବଳ (RPF) ଏବଂ ସରକାରୀ ରେଳ ପୋଲିସ (GRP)କୁ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ‘ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା’ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ କଠୋର ହେବ। ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ ନିକଟରେ ଫଟୋ କିମ୍ବା ଭିଡିଓ କରିବା କିମ୍ବା ରେଳପଥ ଉପରେ ଅନଧିକୃତ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏହିପରି ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରେଳ ଆଇନ, 1989 ର ଧାରା 147 ଏବଂ 153 ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ସହିତ ଆର୍ଥିକ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହେବ।
କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଘଟିଥିଲା ଏପରି ଘଟଣା:-
ଗତ ଜୁଲାଇ 5 ତାରିଖରେ ଏକ ଅଡିଓ-ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ରେଳପଥର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଥିଲା । ଭିଡିଓରେ ଜଣେ ବାଳକ ରେଳ ଟ୍ରାକର କଂକ୍ରିଟ୍ ସ୍ଲିପର ମଧ୍ୟରେ ଶୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏକ ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାକ ଉପରେ ଯାଉଥିଲା । ବଲାଙ୍ଗୀରର ରେଳବାଇ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ବଳ (RPF) ଘଟଣା ସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ପଚାରା ଉଚରା କରିଥିଲେ। ଏହି ପିଲାଟି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର 12 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ବୋଲି ଜଣାପଡିଥିଲା । ସେ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ରେଳ ଟ୍ରାକକୁ ଯାଇ ଏଭଳି ଭିଡିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଜଣା ପଡିଥିଲା । .
ତେଣୁ ରେଳ ଧାରଣା କିମ୍ବା ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରେ ଦୁର୍ଘଟଣା କମାଇବା ପାଇଁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
