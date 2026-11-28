ସୌର ଶକ୍ତିରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେଉଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ; ୧୬ ମାସରେ ସୌର ବିଦ୍ୟୁତ୍ରୁ ୧୪.୪୪ କୋଟି ସଞ୍ଚୟ
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୪,୦୪୨.୮୭ କିଲୋୱାଟ୍ ପିକ୍ ସୌର ଶକ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି । ସୌର ଚାଳିତ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ସ୍ଥାପନ ପରେ ୭୯% ଅପରାଧୀକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ।
Published : November 28, 2026 at 7:54 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ସବୁଜ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ଦିଗରେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇର ବଡ଼ ସଫଳତା । ସୌର ଶକ୍ତି ସ୍ଥାପନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ । ଏହାର ଅଧୀନରେ ଏବେ ମୋଟ ୨୦.୮୧ ମେଗାୱାଟ୍ ପିକ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ସୌର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି । ବିଶେଷକରି ଛାତ ଉପରେ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ୍ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ୧୮.୨୫ ମେଗାୱାଟ୍ ପିକ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ୧୮.୪୯ ମେଗାୱାଟ୍ ପିକ୍ ହାସଲ କରିଥିବା ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ୨୨୫ଟି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ୨୫୯ଟି ସେବା ଭବନ, ୧୨୦ଟି ଲେଭଲ୍ କ୍ରସିଂ ଗେଟ୍ ଏବଂ ୧,୪୪୦ଟି ରେଳବାଇ ଆବାସିକ କଲୋନୀରେ ସୌର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ।
କେଉଁଠି କେତେ କ୍ଷମତାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି ?
ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୪,୦୪୨.୮୭ କିଲୋୱାଟ୍ ପିକ୍ ସୌର ଶକ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ୪,୩୬୪.୨୦ କିଲୋୱାଟ୍, ରାୟଗଡ଼ାରେ ୧,୮୧୧.୨୨ କିଲୋୱାଟ୍ ଏବଂ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର କ୍ୟାରେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ରିପେୟାର ୱାର୍କସପ୍ରେ ୫୯୨.୪୮ କିଲୋୱାଟ୍ କ୍ଷମତାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି ।
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି:
ସୌର ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଦ୍ୱାରା ରେଳପଥର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସୌର ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ୧.୨୨ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ୟୁନିଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ୮.୩୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା ୯୦.୮୮ ଲକ୍ଷ ୟୁନିଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରି ପ୍ରାୟ ୬.୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିଛି । ତେବେ ଗତ ୧୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସୌର ବିଦ୍ୟୁତ୍ରୁ ୧୪.୪୪ କୋଟି ସଞ୍ଚୟ କରିଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ।
ସୌର ଶକ୍ତିର ଏହି ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା କେବଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟୟ ହ୍ରାସ ହେଉନାହିଁ । ବରଂ ପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ମଧ୍ୟ କମୁଛି । ଏଥିସହ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗମନ ହ୍ରାସ କରି ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ରେଳ ପରିଚାଳନା ଦିଗରେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଆଉ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ।
୭୯% ଅପରାଧୀକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହ୍ରାସ ପାଇଛି:
ସୌର ଚାଳିତ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ସ୍ଥାପନ ପରେ ୨୦୨୬ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ୧ରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିବା ଅପରାଧିକ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ୨୦୨୫ ମସିହାର ସମାନ ଅବଧି ସହିତ ତୁଳନା କରି କରାଯାଇଥିବା ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଅପରାଧ ଘଟଣାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ହ୍ରାସ ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଓ ରେଳ ଧାରଣା ଉପରେ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ରଖିବା ମାମଲା ୨ରୁ ଶୂନକୁ, କେବୁଲ୍ କାଟିବା ମାମଲା ୧୦ରୁ ୩କୁ, ପଥର ଫିଙ୍ଗିବା ମାମଲା ୨୦ରୁ ୩କୁ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି ମାମଲା ୨ରୁ ଶୂନକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ।
ସେହିପରି, ଆଲାର୍ମ ଚେନ୍ ଟାଣିବା ଘଟଣା ୧୮୬ରୁ ୪୨କୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅପରାଧ ମାମଲା ୯ରୁ ୧କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ, ଏହି ବର୍ଗଗୁଡ଼ିକରେ ମୋଟ ଅପରାଧିକ ଘଟଣା ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ୨୨୯ ଥିବାବେଳେ ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ଏହା ୪୯କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହା ପ୍ରାୟ ୭୯% ହ୍ରାସକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...୭.୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୌର ପ୍ୟାନେଲ୍ ସାଇବର ଠକେଇ ମାମଲା; ନାଶିକର ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସର ଜେରା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର