ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର 'ଅପରେସନ NARCOS' ଅଭିଯାନ
ଅପରେସନ୍ NARCOS ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର RPF ନିଶା କାରବାର ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : September 20, 2026 at 10:16 AM IST
Nasha Mukt Bharat ଭୁବନେଶ୍ବର: ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ (ECoR)ର ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ବଳ (RPF) "ନିଶା ମୁକ୍ତ ଭାରତ" ଅଭିଯାନ ପ୍ରତି ଏହାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି । ରେଳ ନେଟୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ପରିବହନ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ତୀବ୍ର କରି 'ଅପରେସନ ନାର୍କୋସ୍' (Operation NARCOS) ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର । ECoR ୧୫ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କୁକୁର ସମେତ ୧୮ଟି ନୂଆ କୁକୁରଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିଛି । ନୂଆ ଡଗ୍ ସାମିଲ ପରେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ସଂଖ୍ୟା ୩୩ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ଏଥିରୁ ୨୦ଟି କୁକୁର ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ । ଟ୍ରେନ୍, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଲଗେଜ୍, ପାର୍ସଲ୍ ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନରେ ଏମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ । ଆସନ୍ତା ୨୫ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ନୂଆ କୁକୁରମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୭ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହେବେ ।
ସେପଟେ ନିଶା ଚାଲାଣ ରୋକିବାକୁ CCTV କ୍ୟାମେରା, ବ୍ୟାଗେଜ୍ ସ୍କାନର୍, ଡ୍ରୋନ୍ ଓ ଉନ୍ନତ ଆନାଲିଟିକ୍ସ ପ୍ରଣାଳୀର ବ୍ୟବହାର କରୁଛି RPF । ସରକାରୀ ରେଳବାଇ ପୋଲିସ (GRP), ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଓ ଅନ୍ୟ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସହ ମିଳିତ ଭାବେ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି ବୋଲି ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଜାନୁଆରୀରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ୭୫ଟି ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୧,୦୭୯.୬୪୨ କେଜିର ଗଞ୍ଜେଇ ଓ ୬୦ ବୋତଲ କୋଡିନ୍-ଭିତ୍ତିକ କଫ୍ ସିରପ୍ ଜବତ ହୋଇଛି । ଜବତ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୩.୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କା । ଏହି ମାମଲାରେ ୯୨ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ରେଳପଥରେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଚାଲାଣ ରୋକିବାକୁ ଆହୁରି କଡ଼ା କରିଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ଅଭିଯାନ । ‘ଅପରେସନ୍ ନାର୍କୋସ୍’ ଅଧୀନରେ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ଆଧାରିତ ଯାଞ୍ଚକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି RPF ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଭିଜନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ ୫ଟି ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ କୁକୁର । ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଗୋପ୍ରୋ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଛି । କୁକୁରମାନେ ଟ୍ରେନ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ ସେହି ସ୍ଥାନର ଭିଡିଓ କ୍ୟାମେରାରେ ରେକର୍ଡ କରାଯିବ । ବିଶେଷ କରି ଅନ୍ଧାରୁଆ ସ୍ଥାନ, ଟ୍ରେନ୍ର ଭିତର କିଛି ଅଂଶ କିମ୍ବା ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ନଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଏହା ବେଶ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ । ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ରେଳବାଇ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଏକ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଥାଏ । ବିଶେଷ କରି ଗଞ୍ଜେଇ ସମେତ ବିସ୍ଫୋରକ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଆପତ୍ତିଜନକ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡିକ ଚିହ୍ନଟ କରିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଚୋରି ଓ ଟ୍ରେନ ଚେନ୍ ପୁଲିଂ ଭଳି ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ରେଳ ସୁରକ୍ଷାରେ ନୂଆ ଅସ୍ତ୍ର ଡଗ୍ କ୍ୟାମେରା: କୁକୁର ରଖିବ ନଜର, କ୍ୟାମେରା ରେକର୍ଡ କରିବ ପ୍ରମାଣ
ନିରାପତ୍ତା ସହ ନିଯୁକ୍ତି: K9 ୟୁନିଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଯୁବପିଢ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଦିଲୀପ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର