ଷ୍ଟେସନ ଜଗିବ AI ରୋଭର 'DSC ARJUN': ବିପଦ ଜାଣିଲେ ସତର୍କ କରିବ, ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରେଳବାଇ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ
ରେଳ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ବଳ DSC ARJUN ନାମକ ଏକ ଉନ୍ନତ AI ଚାଳିତ ରୋବୋଟ୍ ପ୍ରଚଳନ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : July 22, 2026 at 4:39 PM IST
DSC ARJUN ଭୁବନେଶ୍ବର: ରେଳ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ (East Coast Railway) । ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରି ରେଳ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ, ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ବଳ (RPF) DSC ARJUN (ଡେଡିକେଟେଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚେସିସ୍ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ରେଲୱେ ଜଙ୍କସନ୍ ଅଣ୍ଡର ନେଟୱାର୍କ ସକ୍ଷମ ସର୍ବେକ୍ଷଣ) ନାମକ ଏକ ଉନ୍ନତ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI)-ଚାଳିତ ରୋବୋଟ୍ ପ୍ରଚଳନ କରିଛି । ଏହା ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା, ଷ୍ଟେସନ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ।
'DAC ଅର୍ଜୁନ':
'DAC ଅର୍ଜୁନ' ନାମକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ AI ଚାଳିତ ରୋବୋଟିକ୍ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଇଷ୍ଟକୋଷ୍ଟ ରେଲୱେରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଷ୍ଟେସନରେ 24×7 ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରିବ । ପ୍ରାୟ 40 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟୟରେ ବିକଶିତ, ଏହି AI-ସକ୍ଷମ ରୋବୋଟ୍ 7ଟି 360-ଡିଗ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଉନ୍ନତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରେଳ ଟ୍ରାକ ନିକଟରେ ଗତି କରୁଥିବା ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ରେଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସତର୍କ କରିପାରିବ ।
East Coast Railway takes a technological leap with DSC ARJUN- AI-enabled robotic platform designed to enhance situational awareness, assist RPF personnel and strengthen passenger safety through intelligent monitoring & real-time alerts.#EastCoastRailway #DSCARJUN @railminindia pic.twitter.com/eHiBk5wfXb— East Coast Railway (@EastCoastRail) July 22, 2026
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ପୁରୀ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରାରେ ମୁତୟନ ହେବ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ହ୍ୟୁମାନଏଡ୍ ରୋଭର । ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ, ବରିଷ୍ଠ ରେଳ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ବଳ (RPF) ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ AI ଚାଳିତ ରୋବୋଟିକ୍ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, DSC ARJUN, ଉନ୍ମୋଚିତ କରାଯାଇଛି ।
AI ରୋଭୋର ସିଷ୍ଟମର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ?
ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇର ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଚାଳିତ ସୁରକ୍ଷା ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସରେ DSC ARJUNର ଆରମ୍ଭ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସାଜିବ । ଉନ୍ନତ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିଜନ୍ (Computer Vision), ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ (Machine Learning) ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ (IoT) ଭଳି ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି । ଏହି ରୋବୋଟିକ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ, ଦକ୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ସୁରକ୍ଷା ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି ।
East Coast Railway takes a major leap towards AI-driven railway security with the launch of DSC ARJUN, an intelligent robotic platform designed to assist the Railway Protection Force in delivering proactive, efficient and technology-enabled security.#DSCARJUN #EastCoastRailway pic.twitter.com/qeONaEeF34— East Coast Railway (@EastCoastRail) July 22, 2026
ରେଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବେ ଯୋଡି ହୋଇଥିଲା ରୋବଟ୍ ?
ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇରେ ରୋବୋଟିକ୍ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆରମ୍ଭ 2020 ମସିହାରେ କୋଭିଡ୍-19 ମହାମାରୀ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା । ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ରେଳ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳବାଇ ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାପଟେନ୍ ଅର୍ଜୁନ (Captain ARJUN) ବିକଶିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଅଗ୍ରଣୀ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ଆଧାର କରି, ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ 23 ଜାନୁଆରୀ 2026ରେ ବିଶାଖାପାଟଣା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ହ୍ୟୁମାନଏଡ୍ ରୋବୋଟ୍ ଏଏସ୍ସି ଅର୍ଜୁନ (ASC ARJUN ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲା । ନୂତନ ଭାବରେ ବିକଶିତ DSC ଅର୍ଜୁନ ସେହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରି AI ଆଧାରିତ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ କ୍ଷମତା ସହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାବେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି ।
ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, "ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ DSC ARJUNର ଶୁଭାରମ୍ଭ ସହିତ AI-ଚାଳିତ ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି, ଯାହା ଏକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ରୋବୋଟିକ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଯାହା ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ସକ୍ରିୟ, ଦକ୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା-ସକ୍ଷମ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ।"
DSC ଅର୍ଜୁନର ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ:
- AI ଆଧାରିତ ମୁହଁ ଚିହ୍ନଟ (Facial Recognition)
- ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ଭିଡ଼ ବିଶ୍ଳେଷଣ (Crowd Analytics)
- ଯାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା
- ଅନୁପସ୍ଥିତ ବ୍ୟାଗେଜ ଚିହ୍ନଟକରଣ (Unattended baggage detection)
- ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚିହ୍ନଟ
- ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଘୋଷଣା
- ଲାଇଭ୍ ଭିଡିଓ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ
- ତୁରନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଆଲର୍ଟ (instant alert generation)
କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରିବ ସହଯୋଗ ?
ଏହି ରୋବୋଟିକ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ରେଳ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଷ୍ଟେସନ କନକୋର୍ସ, ୱେଟିଂ ହଲ୍, ବୁକିଂ ଅଫିସ, ସର୍କୁଲେଟିଂ ଏରିଆ, ପାର୍କିଂ ଜୋନ୍, ପାର୍ସଲ ଅଫିସ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇପାରିବ । ନିରନ୍ତର ମନିଟରିଂ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ, DSC ARJUN ଅପରାଧ ରୋକିବା, ଭିଡ଼ ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ପରିଚାଳନା, ରେଳ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଚିକିତ୍ସାଜନିତ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଭଳି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାରେ RPF କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବ ।
ବାହୁଡାରେ ଦେବ ସେବା:
ଏହି DSC ARJUN' ରୋଭର ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ । ପୁରୀ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ରହିବ । ପରେ ଏହାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ । ରେଳ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ AI ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରି ସୁରକ୍ଷା, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ।
ଏନେଇ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ପରମେଶ୍ବର ଫୁଙ୍କୱାଲ କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରି ଆସୁଛି । ଏହି AI ଚାଳିତ ରୋବୋଟିକ୍ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ରେଳ ପ୍ଳାଟଫର୍ମରେ ସବୁଆଡେ ଯାଇପାରିବ । ଷ୍ଟେସନରେ ଥିବା କ୍ୟାମେରା ଯେଉଁଠି ପହଁଚି ପାରୁନାହିଁ ସେଠାରେ ଏହା ପହଁଛି ପାରିବ । ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରଖାଆଯିବ । କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ଷ୍ଟେସନରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ରଖାଯିବ ।"
ଏପଟେ ରୋଭୋର କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପ୍ରବୀଣ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ନୂଆ ଅତ୍ୟାଧୁନକ ରୋଭୋର । ଏଥିରେ 360 ଡିଗ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା ଲାଗଛି । ଏଥିରେ 7ଟି କ୍ୟାମେରା ରହିଛି । ଏହାର ଚାର୍ଜ 5-6 ଘଣ୍ଟା ରହୁଛି । ଏହା ପାଖାପାଖି 5-6 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରିପାରିବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ....
ଡିଜିଟାଲ ହେବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା: ଆରୋଗ୍ୟ 2.0 ଆପ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେବ ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲ, ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋର ଓ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ
ଭାରତର ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍; ୨୦୨୭ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରଥମ ସେକ୍ସନ, ୨୦୩୦ ପରେ ମିଳିବ ଜାପାନର E10 ଟ୍ରେନ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର