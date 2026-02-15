ଖୋର୍ଦ୍ଧା–ବଲାଙ୍ଗୀର ଟନେଲ୍ ୭ରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା; ଟନେଲ ଭିତରୁ ସିଧାସଳଖ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍ ସହିତ ହୋଇପାରିବ ସଂପର୍କ ସ୍ଥାପନ
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ରୁତ, ସୁରକ୍ଷିତ, ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ରେଳ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁଗମ ପରିବହନ, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ପରିବହନକୁ ସହଜ କରିବ । ସାମାଜିକ-ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ଦେବ ।
Published : February 15, 2026 at 6:18 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର:ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ -ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳ ଲାଇନ ପ୍ରକଳ୍ପର ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ନମ୍ବର-୭ରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀ ସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି । ଏଥିସହିତ ନିରାପଦ, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ରେଳ ପରିଚାଳନା ପ୍ରତି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ତାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୁଣାକଟକ ଓ ଚାରିଛକ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ୧୯୭୫ ମିଟର ଲମ୍ବା ଟନେଲ୍–୭ ସଫଳ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହୋଇପାରିଛି । ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଜ୍ଞାନକୌଳ ତଥା ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଟନେଲ୍ଟିକୁ ଆଧୁନିକ ସୁରକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହିତ ସଜ୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ଉନ୍ନତ ଯାନ୍ତ୍ରିକ, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଏବଂ ପ୍ଲମ୍ବିଂ (MEP) ସିଷ୍ଟମ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଯାହା ସମସ୍ତ ଅନୁମୋଦିତ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି । ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ବାୟୁଚଳନ ଦକ୍ଷତା, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।
ଟନେଲ-୭ରେ ସ୍ଥାପିତ ପ୍ରମୁଖ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଉନ୍ନତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଲା-
1) ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତାସମ୍ପନ୍ନ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଣାଳୀ- ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଧୂଆଁର ଗତିବିଧିକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜେଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ସହିତ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତାସମ୍ପନ୍ନ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଥିରେ କରାଯାଇଛି ।
2) ବ୍ୟାପକ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପନ ବ୍ୟବସ୍ଥା- ହାଇଡ୍ରାଣ୍ଟ ଲାଇନ, ହୋସ୍ ରିଲ୍ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର ସମେତ ବ୍ୟାପକ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ରେଳ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଦଳଙ୍କୁ ତ୍ୱରିତ ସେବା ଯୋଗାଇବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ ।
3) ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଲୋକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା- ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟାକଅପ୍ ସହିତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଲୋକୀକରଣ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆଲୋକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଥିରେ ରହିଛି । ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟାହତ କିମ୍ବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋକିତ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଏବଂ ଦିଗ ସୂଚକ ସାଇନେଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ।
4)ସାର୍ବଜନୀନ ଠିକଣା ଏବଂ CCTV ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା- ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ଯୋଗାଯୋଗ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନିରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପୂର୍ବରୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ (PA) ଓ CCTV ନିରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଏଥିରେ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି ।
5) ଜରୁରୀକାଳୀନ କଲିଂ ସିଷ୍ଟମ-ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱର୍କ ସଂଯୋଗ ସୀମିତ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶେଷକରି ଟନେଲ୍ ଭିତରୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସିଧାସଳଖ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍ ସହିତ ଯେପିରି ସଂପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ SOS ଜରୁରୀକାଳୀନ କଲିଂ ପ୍ରଣାଳୀ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି. ।
ଏଥିସହିତ ନିରନ୍ତର ତାପମାତ୍ରା ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଲିନିୟର୍ ହିଟ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ (LHDS) ରହିଛି ଯାହା ଆଗୁଆ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହିତ ତ୍ୱରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ସୂଚିତ କରିବ ।
ସାମାଜିକ-ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ଦେବ
ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ସମସ୍ତ ସ୍ଥାପିତ ସିଷ୍ଟମଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ସଂଯୋଜନ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପରୀକ୍ଷଣ ଚାଲିଛି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବ । ଟନେଲ-୭କୁ ଏକ ନିରାପଦ, ସ୍ଥିର ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭାବରେ ବିକଶିତ କରାଯାଉଛି । ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ -ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳ ଲାଇନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଯୋଗୀକରଣ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସଂଯୋଗୀକରଣ ବ୍ୟବଧାନକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ଟନେଲ-୭ ସମାପ୍ତି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହେବ ।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ପରେ, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ରୁତ, ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ରେଳ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁଗମ ପରିବହନ ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ପରିବହନକୁ ସହଜ କରିବ । ଏହା ସାମାଜିକ-ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ଦେବ । ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମନ୍ୱୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି.
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
