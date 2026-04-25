2ଟି ମେମୁ ଟ୍ରେନର ସମୟସୂଚୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ; ସକାଳ ଏହି ସମୟରେ ଛାଡ଼ିବ ଅନୁଗୁଳ-ପୁରୀ ମେମୁ
ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଗୁଳ-ପୁରୀ ମେମୁ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ-କଟକ ମେମୁ ଟ୍ରେନର ସମୟସୂଚୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଷ୍ଟେସନରେ, କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ ଏହି 2ଟି ଟ୍ରେନ୍ ।
Published : April 25, 2026 at 6:57 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦୁଇଟି ମେମୁ ଟ୍ରେନର ସମୟସୂଚୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ । ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ଏବଂ ରେଳ ପରିଚାଳନାଗତ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ମେମୁ ଟ୍ରେନ୍ ସେବାର ସମୟସୂଚୀକୁ ଆଜିଠାରୁ ସଂଶୋଧିତ କରାଯାଇଛି । ଅନୁଗୁଳ-ପୁରୀ ମେମୁ (୬୮୪୨୧) ଏବଂ ଭଦ୍ରକ-କଟକ ମେମୁ (୬୮୪୩୭) ପାଇଁ ନୂତନ ସମୟସୂଚୀ ଜାରି ହୋଇଛି ।
ଅନୁଗୁଳ- ପୁରୀ ମେମୁ (୬୮୪୨୧):
ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଅନୁଗୋଳରୁ ଭୋର ୦୫:୧୦ ସମୟରେ ଛାଡ଼ିବ ଏବଂ ତାଳଚେରରେ ୦୫:୩୫ ରେ ପହଞ୍ଚି ୦୫:୪୫ ମିନଟରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବ । ଏହା ମେରାମଣ୍ଡଳୀ ଷ୍ଟେସନରେ ସକାଳ ୦୬:୦୯ (ପ୍ରସ୍ଥାନ ୦୬:୧୦) ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ଠାରେ ୦୭:୦୦ (ପ୍ରସ୍ଥାନ ୦୭:୦୫) ଘଟିକାରେ ପହଞ୍ଚିବ । ତେବେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ଟି ଭାୟା ନରାଜ ମାର୍ଥାପୁର (ଆଗମନ ୦୭:୫୩ / ପ୍ରସ୍ଥାନ ୦୭:୫୪) ହୋଇ ବାରଙ୍ଗ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବ ୦୮:୦୮ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ ୦୮:୦୯ କରିବ ।
ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିୟୁ (ଆଗମନ ୦୮:୧୪ / ପ୍ରସ୍ଥାନ ୦୮:୧୫) ଏବଂ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର (ଆଗମନ ୦୮:୨୨ / ପ୍ରସ୍ଥାନ ୦୮:୨୩) ଦେଇ ଗତି କରିବ । ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଏହା ୦୮:୫୦ ଘଟିକାରେ ପହଞ୍ଚି ୦୮:୫୫ ରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବ । ଏହାପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ଠାରେ ୦୯:୧୫ (ପ୍ରସ୍ଥାନ ୦୯:୨୦), ଡେଲାଙ୍ଗ ଠାରେ ୦୯:୩୭ (ପ୍ରସ୍ଥାନ ୦୯:୩୮) ଏବଂ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଠାରେ ୦୯:୪୧ (ପ୍ରସ୍ଥାନ ୦୯:୪୨) ରେ ପହଞ୍ଚି, ଶେଷରେ ପୁରୀ ଠାରେ ସକାଳ ୧୦:୫୦ ଘଟିକାରେ ପହଞ୍ଚି ।
ଭଦ୍ରକ-କଟକ ମେମୁ (୬୮୪୩୭):
ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଭଦ୍ରକରୁ ଅପରାହ୍ନ ୧୫:୦୦ (୩ଟା) ସମୟରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଆପଦାରେ ୧୫:୨୦ ମିନଟରେ ପହଞ୍ଚି ୧୫:୨୧ ମିନଟରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବ । ଏହା ଯାଜପୁର କେଉଁଝର ରୋଡ୍ ଠାରେ ୧୬:୨୧ (ପ୍ରସ୍ଥାନ ୧୬:୨୨) ଏବଂ ଧାନମଣ୍ଡଳ ଠାରେ ୧୭:୦୨ (ପ୍ରସ୍ଥାନ ୧୭:୦୩) ରେ ପହଞ୍ଚିବ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଟ୍ରେନ୍ଟି କପିଳାସ ରୋଡ୍ ଠାରେ ସଂଧ୍ୟା ୧୭:୨୬ (ପ୍ରସ୍ଥାନ ୧୭:୨୭) ଏବଂ ନିର୍ଗୁଣ୍ଡି ଠାରେ ୧୭:୩୨ (ପ୍ରସ୍ଥାନ ୧୭:୩୩) ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କଟକବ ଠାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୧୮:୪୦ (୬:୪୦) ଘଟିକାରେ ଯାତ୍ରା ଶେଷ କରିବ ।
ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏନଟିଇଏସ ( NTES) କିମ୍ବା ୟୁ.ଟି. ଏସ. (UTS ) ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟ୍ରେନ୍ ସମୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ । ଏହି ସଂଶୋଧନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି, ଟ୍ରେନର ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସେକ୍ସନ ଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଟ୍ରେନ୍ ପରିଚାଳନା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ପୁରୀ-ଗଙ୍ଗାସାଗର-ଅଯୋଧ୍ୟା ଧାମ ଯାତ୍ରା: ଭାରତ ଗୌରବ ଟ୍ରେନରେ ୧୧ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ଭକ୍ତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ 8 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍: ଛୁଟି ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ଯାତ୍ରା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ