ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ବଡ଼ ସଫଳତା: ୬ ମାସରେ ୧୦୭୯ କୋଟି ଆୟ, ୧୮% ବୃଦ୍ଧି
୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ୬ ମାସରେ ରେଳପଥର ଯାତ୍ରୀ ଆୟ ୧୮.୦୧ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧,୦୭୯.୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
Published : October 15, 2026 at 11:37 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରେଳ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତି ବଢ଼ୁଛି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗ୍ରହ । ବଢ଼ୁଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ଆୟ ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ୬ ମାସରେ ଯାତ୍ରୀ ଆୟରେ ୧୮ ପ୍ରତିଶତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଏପଟେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଓ ଅମୃତ ଭାରତ ଟ୍ରେନକୁ ନେଇ ବଢୁଛି ଚାହିଦା । ୬ ମାସରେ ୧୦୭୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।
୩୮.୭୭ ନିୟୁତ ଯାତ୍ରୀ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ
ରେଳ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତି ବଢ଼ୁଛି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗ୍ରହ । ଯାହା ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ରାଜସ୍ୱରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ୬ ମାସରେ ରେଳପଥର ଯାତ୍ରୀ ଆୟ ୧୮.୦୧ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧,୦୭୯.୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଗତବର୍ଷ ଏହି ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀ ଆୟ ୯୧୪.୬୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା । ସେହିପରି ଭାବରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂରେ ୧.୭୬ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି. ଏପ୍ରିଲରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ୩୮.୭୭ ନିୟୁତ ଯାତ୍ରୀ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ହୋଇଛି ।
ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଓ ଅମୃତ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ର ଚାହିଦା
ଯାତ୍ରୀ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପଛରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଓ ଅମୃତ ଭାରତ ଭଳି ଟ୍ରେନ୍ର ଚାହିଦା, ନୂଆ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ, ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ଟ୍ରେନ୍ର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଚାହିଦା ଥିବା ମାର୍ଗରେ ଅତିରିକ୍ତ କୋଚ୍ ସଂଯୋଗ ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହୋଇଛି । ପର୍ବପର୍ବାଣି ଓ ଛୁଟିଦିନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଚାହିଦା ପୂରଣରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି ।
ମଣ୍ଡଳୱାରୀ ଆୟ
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ ମଣ୍ଡଳ ୭୪୪.୯୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରି ୧୮.୬୮ ପ୍ରତିଶତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଛି । ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁର ମଣ୍ଡଳ ୧୩୩.୭୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ ସହ ୧୨.୭୮ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ମଣ୍ଡଳ ୫୩.୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ ସହ ୨୪.୪୧ ପ୍ରତିଶତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ରେକର୍ଡ କରିଛି ।
ଟିକେଟ ଯାଞ୍ଚ ଆୟ
ସେହିପରି ଟିକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚରୁ ମଧ୍ୟ ରେଳପଥର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ବିନା ଟିକେଟ୍ ଓ ଅନିୟମିତ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ୫.୧୫ ଲକ୍ଷ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ୩୬.୨୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହୋଇଛି । ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଟିକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚରୁ ଆୟରେ ୨୭.୨୮ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ।
ଯାତ୍ରୀ ସେବାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ନିୟମିତ ଟିକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ ରେଳ ସେବା ଯୋଗାଇବା ସହ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପାର୍ବଣ ବୋନସ ; ୭୮ ଦିନର ପିଏଲବି ପାଇବେ 11 ଲକ୍ଷ 40 ହଜାର ଅଣ ଗେଜେଟେଡ୍ କର୍ମଚାରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ Watch: ପୁରୀର ରେଲୱେ କୋଚିଂ ଡିପୋରୁ ବିଶାଳ ୧୨ ଫୁଟ ଅଜଗର ଉଦ୍ଧାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର