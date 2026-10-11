ଡ୍ରୋନ୍ ନଜରରେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ; 11ଟି ଡ୍ରୋନରେ 284 ଷ୍ଟେସନ୍ ଉପରେ ନଜର, ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ଡବଲ୍
ରେଳପଥରେ ଏଣିକି ଆକାଶରୁ ନଜର । ଡ୍ରୋନ୍ରେ ହେଉଛି ରେଳ ସୁରକ୍ଷାର କଡ଼ା ନିରୀକ୍ଷଣ । ଭାରତୀୟ ରେଳପଥରେ ଡ୍ରୋନ୍ ନିରୀକ୍ଷଣରେ ଅଗ୍ରଣୀ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ ଦାସ
Published : October 11, 2026 at 9:11 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରେଳ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ହାଇଟେକ୍ କରିବାରେ ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ । ଡ୍ରୋନ୍ ଆଧାରିତ ନିରୀକ୍ଷଣରେ ଭାରତୀୟ ରେଳପଥ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି ପୂର୍ବତନ ରେଳପଥ । 3ଟି ଡିଭିଜନରେ 11ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବାବେଳେ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ 22କୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି । ତେବେ 11ଟି ଡ୍ରୋନ 2708 ରୁଟ୍ କିଲୋମିଟର ରେଳପଥ ଓ 284 ଷ୍ଟେସନ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ।
‘DROAWK EYE’—ଅର୍ଥାତ୍ Observation, Detection ଓ Prevention ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ବଳ (RPF) ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରେଳପଥ ଓ ଷ୍ଟେସନ୍ ଉପରେ ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ନଜର ରଖିଛି । ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ମଣ୍ଡଳରେ ୪ଟି, ସମ୍ବଲପୁରରେ ୬ଟି ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରୋନ୍ ମୁତୟନ ହୋଇଛି । ୧୬୦ ଜଣ DGCA ପ୍ରମାଣପତ୍ରପ୍ରାପ୍ତ ଡ୍ରୋନ୍ ପାଇଲଟ୍ ଏହାର ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ।
ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ନେଟୱର୍କ31ଟି RPF ପୋଷ୍ଟ ଅଧୀନରେ 284ଟି ଷ୍ଟେସନ୍, 2708 ରୁଟ୍ କିଲୋମିଟର ଏବଂ 6072 ଟ୍ରାକ୍ କିଲୋମିଟର ରେଳପଥକୁ କଭର କରୁଛି । 2026 ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ମଧ୍ୟରେ 3033ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ସର୍ଟି କରାଯାଇଛି । ସେଥିରୁ 1265ଟି ରେଡ୍ କୋଡେଡ୍ ସର୍ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ।
ପଥରମାଡ଼ ରୋକିବା, କେବୁଲ୍ ଚୋରି ଚିହ୍ନଟ, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ନିରୀକ୍ଷଣ, ବେଆଇନ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଓ ରେଳ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷାରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଉଛି । ବିଶେଷକରି କୋରାପୁଟ–ରାୟଗଡ଼ା–କିରଣ୍ଡୁଲ୍ ଭଳି ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ନାଇଟ୍ ଭିଜନ୍ ଓ ଥର୍ମାଲ୍ କ୍ୟାମେରାଯୁକ୍ତ ଡ୍ରୋନ୍ ବେଶ୍ ଉପଯୋଗୀ ହେଉଛି ।
ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ‘ମେରି ସହେଲୀ’, ଷ୍ଟେସନ୍ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଲାଇଭ୍ ସରଭେଲାନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରୋନ୍ର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି । ଗୋଟିଏ ଡ୍ରୋନ୍ ଟିମ୍ ପ୍ରାୟ ୮ରୁ ୧୦ କିମି ରେଳପଥ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିପାରୁଥିବାରୁ କମ୍ ସମୟରେ ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳକୁ କଭର କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି । ଆଗକୁ ୨୨ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ମୁତୟନ ହେଲେ ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ । ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅଘଟଣ ଆଡାଇ ଯାଇପାରିବ ବୋଲି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଗଜରାଜଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ AI ଟାୱାର ଓ ଥର୍ମାଲ ଡ୍ରୋନ: ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ହାତୀ କରିଡର, ଚଳାପଥରେ ଖଣିଖାଦାନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର