ରେଳ ଯାତ୍ରୀ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ! ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ବାତିଲ୍ ହେଲା 4 ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ

ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ 4ଟି ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଛି । ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ଟ୍ରେନ ବାତିଲ ହୋଇଛି ? ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 16, 2026 at 8:41 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼ ରେଳ ଡିଭିଜନ୍ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ସନରେ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଧୁନିକୀକରଣ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି (ରବିବାର) 4ଟି ଯାତ୍ରିବାହୀ ଟ୍ରେନ ସେବାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ରୂପେ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି । ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ବଢୁଥିବା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଓ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳକୁ ସୁଗମ କରିବା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ପଦେକ୍ଷପ ନିଆଯାଇଛି ।


ଏହି ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକ ବାତିଲ ରହିବ:

1) ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର 68411/ 68412 ଭୁବନେଶ୍ୱର– ବ୍ରହ୍ମପୁର– ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେମୁ ପାସେଞ୍ଜର
2) ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର 58405/ 58406 କଟକ– ପାରାଦୀପ– କଟକ ପାସେଞ୍ଜର
3) ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର 68435/ 68436 କଟକ– ପାରାଦୀପ –କଟକ ମେମୁ ପାସେଞ୍ଜର
4) ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର 68437/ 68438 କଟକ– ଭଦ୍ରକ– କଟକ ମେମୁ ପାସେଞ୍ଜର

ଏହାସହ ରାଉରକେଲା–ପୁରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଆସନ୍ତା ୧୭, ୧୯, ୨୦ ଏବଂ ମେ ୩୧ ତାରିଖରେ ବାତିଲ ରହିବ ।

ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉପରୋକ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ନିଜର ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳର ସଠିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ NTES (National Train Enquiry System) ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ରେଳବାଇ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସେବାର ସହାୟତା ନେଇପାରିବେ ବୋଲି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ସେହିପରି ଭାବରେ ସମ୍ବଲପୁର-ବଲାଙ୍ଗୀର ରୁଟ୍‌ର ହୀରାକୁଦ-ଗୋଡ଼ଭଗା ସେକ୍ସନରେ ବ୍ରିଜ୍ ନମ୍ବର ୮୦ର ପୁନଃନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜି କେତେକ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ସାମୟିକ ଭାବେ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା । ଯେମିତି କି ସମ୍ବଲପୁର–ଜୁନାଗଡ଼ ରୋଡ୍– ସମ୍ବଲପୁର ପାସେଞ୍ଜର,ବିଳାସପୁର– ଟିଟିଲାଗଡ଼–ବିଳାସପୁର ପାସେଞ୍ଜର, ଟିଟିଲାଗଡ଼–ରାୟପୁର– ଟିଟିଲାଗଡ଼ ପାସେଞ୍ଜର ।

ସେପଟେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନବୀକରଣ ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ମାଲତୀପାଟପୁର ଷ୍ଟେସନରୁ 20ଟି ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଷ୍ଟେସନରୁ 2ଟି ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଶେଷ କରିବ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

