ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ରେଳମଣ୍ଡଳରେ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ; କାଲିଠୁ 4 ମେମୁ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ୍, ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ଯାତ୍ରୀ
ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ
Published : October 19, 2026 at 10:53 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ରେଳମଣ୍ଡଳରେ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଧୁନିକୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ୪ଟି ମେମୁ ଟ୍ରେନ୍କୁ ବାତିଲ୍ କରିଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ । ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଆଗାମୀ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିବ । ଏଥିଯୋଗୁଁ ଦୈନିକ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ବାତିଲ୍ ହେବାକୁ ଥିବା ଟ୍ରେନ୍:-
1) କଟକ–ଭଦ୍ରକ–କଟକ ମେମୁ - ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୬୮୪୨୪/୬୮୪୨୩ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦ ତାରିଖ ରୁ ୨୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତିଲ୍
2) କଟକ–ଭଦ୍ରକ–କଟକ ମେମୁ - ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୬୮୪୩୮/୬୮୪୩୭ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦ ତାରିଖ ରୁ ୨୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତିଲ୍
3) ଭୁବନେଶ୍ୱର–ବ୍ରହ୍ମପୁର–ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେମୁ - ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୬୮୪୧୧/୬୮୪୧୨ ଅକ୍ଟୋବର ୨୧ ତାରିଖରୁ ୨୪ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତିଲ୍
4) ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍–ପୁରୀ–ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ମେମୁ - ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୬୮୪୦୯/୬୮୪୧୦ ଅକ୍ଟୋବର ୨୧ ତାରିଖରୁ ଜାନୁଆରୀ ୧୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତିଲ୍
ଯାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଏନକ୍ୱାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ (NTES) କିମ୍ବା ରେଳବାଇର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ ।
ଇ-ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ:-
ଇ-ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ । ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପକ୍ଷ ୨୦୨୬ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ୬.୦ ଅଧୀନରେ ରେଳ ପରିସରର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ସୁପରିଚାଳନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ଏହି ଅଭିଯାନ ଅକ୍ଟୋବର ୩୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ।
ଅଭିଯାନରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବା ଇ-ବର୍ଜ୍ୟର ଉପଯୁକ୍ତ ନିଷ୍କାସନ, ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଜମା ହୋଇ ରହିଥିବା ଅଦରକାରୀ ସାମଗ୍ରୀର ଅପସାରଣ ଏବଂ ରେଳ ପରିସରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି । ଏଥିସହ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଅଭିଯାନର ଅନ୍ୟତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ।
ସେହିପରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ୬.୦ ଅଧୀନରେ ରାୟଗଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗିର, ବରପାଲି ଓ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଜନସମ୍ବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ବିଶେଷ କରି ରେଳ ପରିସରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ରଖିବା ସହ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ସୁପରିଚାଳନା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ଦିଗରେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଡ୍ରୋନ୍ ନଜରରେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ; 11ଟି ଡ୍ରୋନରେ 284 ଷ୍ଟେସନ୍ ଉପରେ ନିରୀକ୍ଷଣ, ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ଡବଲ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର