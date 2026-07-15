ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି: ଚାଲିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ, ପୁରୀ ଷ୍ଟେସନରେ ବ୍ୟାପକ ସୁବିଧା ଓ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ; ୨୫୦ ସିସିଟିଭି, ୪ ଡ୍ରୋନ, ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ୱାର୍ ରୁମ୍ ସହ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ରିପୋର୍ଟ - ବିକାଶ ଦାସ
Published : July 15, 2026 at 9:01 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ସୁଗମ, ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ ସେବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧା, ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା, କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା, ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ପୁରୀ ଷ୍ଟେସନର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଉନ୍ନତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
- ବ୍ୟାପକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ ସେବା
ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଅନେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ କରାଯିବ। ଏହି ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକ ରାଉରକେଲା, ବୀରମିତ୍ରପୁର, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି, ଜୁନାଗଡ଼ ରୋଡ୍, ବଡ଼ାମ୍ପାହାଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ଜଗଦଲପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଅନୁଗୋଳ, ଗୁଣୁପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, ପାରାଦୀପ, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦୁଝର, ଦଶପଲ୍ଲା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍, ସମ୍ବଲପୁର, ତାଳଚେର, କଟକ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବଡ଼ବିଲ, ପଲାସା, ବିଶାଖାପାଟଣା, ଗୋନ୍ଦିଆ ଓ ସାନ୍ତରାଗାଛି ପରି ପ୍ରମୁଖ ଷ୍ଟେସନରୁ ଚଳାଚଳ କରିବ।
ଏହାବ୍ୟତୀତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଓ ଚାହିଦାକୁ ନିରନ୍ତର ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ କରାଯିବ।
- ୩୦ ହଜାର କ୍ଷମତାର ଅପେକ୍ଷା ସ୍ଥଳ
ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୩୦ ହଜାର ଯାତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ସ୍ଥଳ ଓ ମେଳା ସେଡ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆବଦ୍ଧ ବସିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏୟାର କୁଲିଂ ସୁବିଧା ସହିତ ଜର୍ମାନ ହ୍ୟାଙ୍ଗର ସେଡ୍ ଓ ଛାଇଯୁକ୍ତ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ସ୍ଥାନ ରହିଛି।
- ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ସୁବିଧା
ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ୧୨୯ଟି ମଡ୍ୟୁଲାର ଶୌଚାଳୟ, ୬୮ଟି ଗାଧୁଆ ଘର, ୬୫ଟି ପାନୀୟ ଜଳ ବୁଥ୍, ୧୦ଟି ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଜଳ ବୁଥ୍ ଓ ୱାଇ-ଫାଇ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସହ ୩ଟି ଚିକିତ୍ସା ଓ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ୨୪ ଘଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିବ। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ ୩.୫ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଓ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ି ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହ୍ୱିଲ୍ଚେୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି।
ଟିକେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ୪୦ଟି ବୁକିଂ କାଉଣ୍ଟର, ୧୨ଟି ଅଟୋମେଟିକ ଟିକେଟ ଭେଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍, ୩୨ଟି ମୋବାଇଲ ଅନରିଜର୍ଭଡ୍ ଟିକେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ (UTS) ମେସିନ୍ ଓ ୨୧ଟି ଷ୍ଟେସନରେ ଅତିରିକ୍ତ ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲାଯାଇଛି।
- କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା
ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୭୫୮ ଜଣ ଆରପିଏଫ୍, ୧,୫୦୦ ଜଣ ଜିଆରପି ଓ ୧୦୦ ଜଣ ସିଭିଲ ଡିଫେନ୍ସ, ସ୍କାଉଟ୍ସ ଓ ଗାଇଡ୍ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ୨୫୦ଟି ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା, ୪ଟି ଡ୍ରୋନ, ୧୦ଟି ସ୍ନିଫର କୁକୁର ଓ ୩ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ି ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।
- ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ୱାର୍ ରୁମ୍
ଟ୍ରେନ ପରିଚାଳନା, ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଚଳାଚଳ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 'ୱାର୍ ରୁମ୍' ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ବରିଷ୍ଠ ରେଳ ଅଧିକାରୀମାନେ ସିସିଟିଭି ଓ ଡ୍ରୋନ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିସ୍ଥିତିର ତଦାରଖ କରିବେ ଓ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ।
- ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ସୂଚନା ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଷ୍ଟେସନର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ୪୩୦ ଜଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ସ୍ୱେରେଜ୍ ସକ୍ସନ୍ ଗାଡ଼ି, ଆବର୍ଜନା ନିଷ୍କାସନ ଗାଡ଼ି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ କ୍ଲିନର ଓ ଜେଟ୍ କ୍ଲିନିଂ ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ୧୫ଟି ଏଲଇଡି ଭିଡିଓ ୱାଲ୍, ୬୦ଟି ପବ୍ଲିକ୍ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ସ୍ପିକର ଓ ଜିପିଏସ୍ ଘଣ୍ଟା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି।
- ପୁରୀ ଷ୍ଟେସନର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଉନ୍ନତି
ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ନୂତନ ଟର୍ମିନାଲ ବିଲ୍ଡିଂର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର ମାଧ୍ୟମରେ ଯାତ୍ରୀ ଚଳାଚଳରେ ସୁଧାର, ଟୁରିଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଦୁଇଟି ଅତିରିକ୍ତ ମହଲା, ସୁସଂଗଠିତ ହୋଲ୍ଡିଂ ଏରିଆ ଓ ଷ୍ଟେସନ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ୍ରୁ ପ୍ରବେଶ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି କରାଯାଇଛି।
- ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରେଳପଥର ନିବେଦନ
ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଟ୍ରେନର ପାଦାନୀ, ବଫର କିମ୍ବା ଛାତ ଉପରେ ଯାତ୍ରା ନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ପାନୀୟ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା, ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟାଗେଜ୍ ଦେଖିଲେ ତୁରନ୍ତ ରେଳ କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବା ଏବଂ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଅଫିସିଆଲ୍ ରେଳ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଟ୍ରେନ ସମୟସୂଚୀ ଓ ରିଜର୍ଭେସନ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ରାତି ପାହିଲେ ଘୋଷଯାତ୍ରା...ଜାଣନ୍ତୁ, କଣ ରହିଛି ନୀତିନିର୍ଘଣ୍ଟ, କେମିତି ରହିଛି ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର