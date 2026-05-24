ଭାରି ପଡ଼ିଲା ସେଲ୍ଫି ନିଶା; ହାଇ ଭୋଲଟେଜ୍ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଯୁବକ ଗୁରୁତର, ନିବୃତ ରହିବା ପାଇଁ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ନିବେଦନ

ରେଳ ଟ୍ରାକ୍ ନମ୍ବର-୭ରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଏକ ଲୋଡ୍ ୱାଗନ୍ ଉପରେ ଚଢି ଯୁବକଜଣକ ସେଲ୍ଫି ନେଉଥିଲେ । ଅଜାଣତରେ ହାଇ ଭୋଲଟେଜ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଯାଇଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

east coast railway again request to passengers not to take selfies in trains or tracks
'ଟ୍ରେନ ବା ଟ୍ରାକରେ ସେଲଫି ନେବରୁ ନିବୃତ ରହିବା ପାଇଁ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ନିବେଦନ
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 24, 2026 at 4:40 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା କ୍ରମେ ଜଣେ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ରେଳ ଟ୍ରାକ୍ ନମ୍ବର-୭ରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଏକ ଲୋଡ୍ ୱାଗନ୍ ଉପରେ ଚଢି ଯୁବକଜଣକ ସେଲ୍ଫି ନେଉଥିଲେ । ସେଲଫି ନେବା ନିଶାରେ ନିଜ ଅଜାଣତରେ ହାଇ ଭୋଲଟେଜ୍ ଓଭରହେଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ (OHE) ସିଷ୍ଟମ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଯାଇଥିଲେ । ଫଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଝଟକା ପାଇ ରେଳ ଟ୍ରାକ୍ ପାଖରେ ପଡ଼ିଯାଇ ସେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ RPF କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ରେଳବାଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇଥିଲେ । ରେଳବାଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରା ଯାଇଛି ।

ତେବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ପୁଣି ଥରେ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ, ବିଶେଷକରି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସେଲ୍ଫି, ଫଟୋଗ୍ରାଫି, ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ରେଳବାଇ ୱାଗନ୍, ପୋଲ, କୋଚ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ରେଳବାଇ ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ନ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ।

ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ସର୍କୁଲାରରେ କୁହାଯାଇଛି, ଟ୍ରେନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଓଭରହେଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ (OHE) ସିଷ୍ଟମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଭୋଲଟେଜ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବହନ କରେ । ଏହା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଯେ କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣ ଘଟିପାରେ । ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଷ୍ଟେସନମାନଙ୍କରେ ଘୋଷଣାନାମା, ପୋଷ୍ଟର, ପରାମର୍ଶ ପତ୍ର ଲେଖି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଥିବାବେଳେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଚଳାଇ ଆସୁଛି । ଏହି ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଫଳରେ ରେଳବାଇ ପରିସରରେ ଅନଧିକାର ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ଅସୁରକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଇ ପାରୁଛି ।


ରେଳବାଇ ଟ୍ରାକ୍ ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଜିନିଷ ଥିବା ଜାଗାଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କ୍ଷେତ୍ର । ଏହା ପାଖକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ତଥା ଏପରି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ଜରୁରୀ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାାଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

