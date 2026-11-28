ଡିସେମ୍ବରରେ ଯାତ୍ରୀ ଭିଡ଼ କମାଇବାକୁ ରେଳବାଇର ପଦକ୍ଷେପ, ୭ ଯୋଡ଼ା ଟ୍ରେନରେ ଲାଗିବ ଅତିରିକ୍ତ କୋଚ
Railways Extra Coaches: ଡିସେମ୍ବରରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ସାତ ଯୋଡ଼ା ଟ୍ରେନରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ବଗି ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି।
Published : November 28, 2026 at 7:33 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରୁଟ୍ରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ଟ୍ରେନରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ କୋଚ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ସହ ଅତିରିକ୍ତ ବର୍ଥ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀ ଭିଡ଼ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସହାୟତା ମିଳିବ ।
ଟ୍ରେନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ କୋଚ୍ ସଂଯୋଜନ ଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଆସନ ଓ ବର୍ଥ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ସହ ଏହି ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଯାତ୍ରା ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବାରେ ସହାୟତା ମିଳିବ ବୋଲି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
🚆 More Coaches, More Comfort, Smoother Journeys! To accommodate additional passenger demand, extra coaches are being temporarily attached to select train services, enhancing seating availability and travel convenience. Check the train-wise details and dates of coach augmentation before planning your journey. More Capacity. Better Connectivity. Greater Convenience! #EastCoastRailway #IndianRailways #PassengerConvenience #ExtraCoaches #RailwayUpdates #TrainTravel @RailMinIndia— East Coast Railway (@EastCoastRail) November 27, 2026
ଅତିରିକ୍ତ କୋଚ୍:
୧. ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୧୮୪୬୩ ଭୁବନେଶ୍ୱର–କେଏସଆର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଡିସେମ୍ବର ୧ରୁ ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଅତିରିକ୍ତ ଏସି ୩-ଟାୟାର କୋଚ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ ।
ଫେରିବା ମାର୍ଗରେ ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୧୮୪୬୪ କେଏସଆର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ–ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଶାନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଡିସେମ୍ବର ୨ରୁ ୨୦୨୭ ଜାନୁଆରୀ ୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଅତିରିକ୍ତ ଏସି ୩-ଟାୟାର କୋଚ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...ପାର୍ବଣ ଭିଡ ରୋକିବ ରେଳବାଇ; ବଢ଼ିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍, 4 ଭୁବନେଶ୍ୱର-ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଅତିରିକ୍ତ କୋଚ୍
୨. ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୧୨୮୧୯ ଭୁବନେଶ୍ୱର–ଆନନ୍ଦ ବିହାର ଟର୍ମିନାଲ ସମ୍ପର୍କକ୍ରାନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ୨ ଡିସେମ୍ବରରୁ ୩୦ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଅତିରିକ୍ତ ଏସି ୩-ଟାୟାର କୋଚ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୧୨୮୨୦ ଆନନ୍ଦ ବିହାର ଟର୍ମିନାଲ–ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ୪ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬ରୁ ୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଅତିରିକ୍ତ ଏସି ୩-ଟାୟାର କୋଚ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ ।
୩. ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୨୨୮୭୯ ଭୁବନେଶ୍ୱର–ତିରୁପତି ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ୫ ଡିସେମ୍ବରରୁ ୨୬ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଅତିରିକ୍ତ ଏସି ୩-ଟାୟାର କୋଚ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ ।
ଫେରନ୍ତା ଦିଗରେ ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୨୨୮୮୦ ତିରୁପତି–ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ୬ ଡିସେମ୍ବରରୁ ୨୭ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଅତିରିକ୍ତ ଏସି ୩-ଟାୟାର କୋଚ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ ।
୪. ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୧୮୩୦୩ ସମ୍ବଲପୁର–ପୁରୀ ଇଣ୍ଟରସିଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଏବଂ ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୧୮୩୦୪ ପୁରୀ–ସମ୍ବଲପୁର ଇଣ୍ଟରସିଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ୧ ଡିସେମ୍ବରରୁ ୩୧ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟ୍ରେନରେ ଗୋଟିଏ ଅତିରିକ୍ତ ଏସି ଚେୟାର କାର୍ କୋଚ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ ।
୫. ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୧୮୪୪୭ ଭୁବନେଶ୍ୱର–ଜଗଦଲପୁର ହୀରାଖଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ୧ ଡିସେମ୍ବରରୁ ୩୧ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଏସି ୩-ଟାୟାର କୋଚ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ ।
ସେହିପରି, ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୧୮୪୪୮ ଜଗଦଲପୁର–ଭୁବନେଶ୍ୱର ହୀରାଖଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ୨ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬ରୁ ୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଅତିରିକ୍ତ ଏସି ୩-ଟାୟାର କୋଚ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୋଡ୍-ଆନନ୍ଦ ବିହାର ଟର୍ମିନାଲ ମଧ୍ୟରେ ଗଡ଼ିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ; ଜାଣନ୍ତୁ, କଣ ରହିଛି ସୁବିଧା, କେଉଁଠି କରିବ ରହଣି
୬. ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୨୦୮୩୨ ସମ୍ବଲପୁର–ଶାଲିମାର ମହିମା ଗୋସାଇଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ୧ ଡିସେମ୍ବରରୁ ୩୧ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ଲିପର କ୍ଲାସ କୋଚ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ ।
ଫେରନ୍ତା ଦିଗରେ ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୨୦୮୩୧ ଶାଲିମାର–ସମ୍ବଲପୁର ମହିମା ଗୋସାଇଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ୨ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬ରୁ ୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ଲିପର କ୍ଲାସ କୋଚ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ ।
୭. ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୧୨୮୯୩ ଭୁବନେଶ୍ୱର–ପୁରୁଣାକଟକ ଇଣ୍ଟରସିଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ୧ ଡିସେମ୍ବରରୁ ୩୧ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇଟି ଅତିରିକ୍ତ ସାଧାରଣ ଅଣସଂରକ୍ଷିତ କୋଚ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୧୨୮୯୪ ପୁରୁଣାକଟକ–ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇଣ୍ଟରସିଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ୨ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬ରୁ ୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇଟି ଅତିରିକ୍ତ ସାଧାରଣ ଅଣସଂରକ୍ଷିତ କୋଚ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟା ଜନକପୁର ଟ୍ରେନ ସେବା ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୋଟର ବ୍ରିଜର ଉଦଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଓ ନେପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର