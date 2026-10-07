ସୌର ଶକ୍ତିରେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ; ୪.୫୧ କୋଟି ସଞ୍ଚୟ, ୨୩୨ ଷ୍ଟେସନରେ ରୁଫଟପ୍ ସୋଲାର
ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଏହାର ସମସ୍ତ ରେଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ସୌରଶକ୍ତି ସ୍ଥାପନକୁ ବିସ୍ତାର କରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ଏହାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ
Published : October 7, 2026 at 7:05 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ସବୁଜ ଶକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଆଉ ଏକ ପାଦ ବଢ଼ାଇଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ । ବିଭିନ୍ନ ରେଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ୪୮୬.୮୪ କିଲୋୱାଟ୍ ପିକ୍ ସୌର ଶକ୍ତି କ୍ଷମତା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ୨୩୨ଟି ଷ୍ଟେସନରେ ରୁଫଟପ୍ ସୋଲାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ଏହା ସହିତ ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ୬୭ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ୟୁନିଟ୍ ସୌର ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଛି । ଏଥିରୁ ପ୍ରାୟ ୪.୫୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ସଞ୍ଚୟ କରିଛି ।
ଡିଭିଜନ୍ୱାରୀ ସୌର କ୍ଷମତା:
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ଡିଭିଜନରେ ସର୍ବାଧିକ ୩୨୬.୮୪ kWp ସୌର କ୍ଷମତା ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି । ସମ୍ବଲପୁର ଡିଭିଜନରେ ୧୫୦ kWp ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ଡିଭିଜନରେ ୧୦ kWp କ୍ଷମତା ରହିଛି ।
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ଡିଭିଜନର ୧୧୦, ସମ୍ବଲପୁରର ୬୮ ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ଡିଭିଜନର ୫୪ଟି ଷ୍ଟେସନରେ ରୁଫଟପ୍ ସୋଲାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଷ୍ଟେସନ ସହ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, କାରଖାନା ଓ ଅନ୍ୟ ରେଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ସୌର ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ାଯାଉଛି ।
ସଞ୍ଚୟ ସହ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା:
ସୌର ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ପାରମ୍ପରିକ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମିବା ସହ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ ପାଉଛି । କାର୍ବନ ନିର୍ଗମନ କମାଇ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ରେଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଠନ ଦିଗରେ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ କହିଛି ।
ଆଗକୁ ଆହୁରି ବିସ୍ତାର:
ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଷ୍ଟେସନ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, କାରଖାନା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରେଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ନବୀକରଣଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବାକୁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ଯୋଜନା ରହିଛି ବୋଲି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ କହିଛି ।
୧୩ ଅକ୍ଟୋବର ଯାଏଁ ଟ୍ରେନ ବାତିଲ:
ଜଗଦଲପୁର–ରାଉରକେଲା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୯ରୁ ୧୩ ଅକ୍ଟୋବର ଯାଏଁ ବାତିଲ ରହିବ । ସେହିପରି ବିଶାଖାପାଟଣା–କିରଣ୍ଡୁଲ ଓ କିରଣ୍ଡୁଲ–ବିଶାଖାପାଟଣା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସହ ରାଉରକେଲା–ଜଗଦଲପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୮ରୁ ୧୨ ଅକ୍ଟୋବର ଯାଏଁ ବାତିଲ ରହିବ ।
କୋରାପୁଟରୁ ଚାଲିବ ଅଧିକ ଟ୍ରେନ୍:
ହାୱଡ଼ା–ଜଗଦଲପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ହୀରାଖଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଏବଂ ବିଶାଖାପାଟଣା–କିରଣ୍ଡୁଲ ପାସେଞ୍ଜରର ଚଳାଚଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ କୋରାପୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । କୋରାପୁଟ–ଜଗଦଲପୁର ଏବଂ ଜଗଦଲପୁର–କୋରାପୁଟ ମଧ୍ୟରେ ସେବା ବାତିଲ ରହିବ ।
ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାମ ଜାରି:
ପ୍ରଭାବିତ ରେଳପଥରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାମକୁ ସୁଗମ କରିବା ଏବଂ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେନ୍ର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ NTES କିମ୍ବା ରେଳବାଇର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ କହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି; ଚାଲିବ ୨ ପୂଜା ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ
ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ସୁରକ୍ଷାରେ ସୋଲାର CCTV; ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପରାଧିକ ମାମଲାରେ ୮୩% ହ୍ରାସ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର