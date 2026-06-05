World Environment Day ଛୋଟ ମାଟି କପ୍ ଚା'ର ବଡ଼ ଭୂମିକା; ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଯୋଗାଇଛି ରୋଜଗାର
କିଏ କହେ ମଟକା, କିଏ କହେ କୁହ୍ଲଡ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ହିତକର, ପରିବେଶ ପାଇଁ ବି ବେଶ୍ ଉପଯୋଗୀ । ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଷ୍ଚୋରି- ରିପୋର୍ଟ-ବିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ
Published : June 5, 2026 at 9:49 AM IST
ନିମାପଡା: ଚା’ର ବାସ୍ନାରେ ମହକି ଉଠୁଥିଲା ପରିବେଶ । ଖାଲି ବାସ୍ନା ନୁହେଁ, ସ୍ୱାଦ ବି ମନ କିଣି ନେଉଥିଲା । ଲାଗିଥିଲା ଚା’ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭିଡ । ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରିଭୁଜ ଭୁବନେଶ୍ୱର-କୋଣାର୍କ-ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ମାଟି ଚା’ କପର ଖୁବ୍ ଚାହିଦା । ପିଉଥିବା ଲୋକେ କହନ୍ତି, ତାଜା ତାଜା ଚା’ରେ ମାଟିର ମିଠା ମିଠା ବାସ୍ନା ଯେମିତି ମନରେ ଫୂର୍ତ୍ତି ଆଣିଦିଏ, ମିଜାଜରେ ଜୋଶ୍ ଭରିଦିଏ । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ଦେଖି ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରିଭୁଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶହ ଶହ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛି ଯେଉଁଠି ମାଟି କପରେ ପରଷା ଯାଉଛି ଚା’ ।
ମାଟିି ତିଆରି ଚା’ କପ୍ । କିଏ କହେ ମଟକା, କିଏ କହେ କୁହ୍ଲଡ । ଯିଏ ଥରେ ଏଥିରେ ଚା’ ପିଉଛି, ସେ ସବୁବେଳେ ଖୋଜୁଛି । ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚା’ କିମ୍ବା କାଗଜ କପ ଆଡକୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ଚାହୁଁନି । ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଓ କାଗଜକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଏଠି ବଜାର କବ୍ଜା କଲାଣି ମାଟି କପ୍। ସମୟ ବଦଳିବା ସହ ବଦଳିଛି ମଣିଷର ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ପସନ୍ଦ। ଦିନ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଚା’ ଦୋକାନୀମାନେ କାଚ କିମ୍ବା ଡିସ୍ପୋଜାଲ କାଗଜ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କପ୍ରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଚା’ ପରଷୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନ ସମାଜରେ ପୁଣି ସେହି ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ଫେରିଆସିଛି । ଚା’ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନକୁ ଏବେ ଆଉ ପ୍ରଲୋଭିତ କରି ପାରୁନି କାଚ କିମ୍ବା କାଗଜ ତିଆରି କପ୍ । ମନ ଖୋଜୁଛି ସେଇ ମାଟି କପକୁ । ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ତଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନତା ସାଙ୍ଗକୁ ମାଟିର ସୁବାସ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଟି କପ୍ ଆଡ଼କୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ଫଳରେ ବଜାରରେ ମାଟି କପ୍ର ଚାହିଦା ବଢୁଛି । ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରିଭୁଜ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ଭୁବନେଶ୍ୱର-ପୁରୀ ବାଇପାସରେ 500ରୁ ଅଧିକ ଦୋକାନ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ମାଟି କପରେ ଚା’ ପିଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ ଲାଗିଥାଏ ।
ବଜାରକୁ କବ୍ଜାକୁ କରିଛି ମାଟି କପ୍
ମାଟି କପ୍ର ଏହି କ୍ରେଜ୍ ଆଜିର ନୁହେଁ। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସଂକ୍ରମଣ ଭୟ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ସେତିକିବେଳେ ବଜାରରେ ମାଟି କପ୍ର ପୁନଃ ପ୍ରବେଶ ଘଟିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଠାଏ ଠାଏ ଖୋଲୁଥିବା ଚା’ ଦୋକାନରେ ଏହା ମିଳୁଥିଲା । ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଥିବା ଏହି ମାଟି କପ୍, ସମୟକ୍ରମେ ପୂରା ବଜାରକୁ ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେଇ ସାରିଛି। ଗ୍ରାହକମାନେ ଏବେ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ମାଟି କପ୍ରେ ଚା' ମାଗି ପିଉଛନ୍ତି। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଏହି ବଦଳୁଥିବା ପସନ୍ଦ ଓ ଚାହିଦାକୁ ଦେଖି ଦୋକାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପକ୍ଷେ ହିତକର, ଶୀଘ୍ର ତାତୁନି ହାତ
ଅନେକ ଚା’ ପ୍ରେମୀ ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ମାଟି କପ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିତକର ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ହାନିକାରକ ଉପାଦାନ ନଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ପିପିଲି ବାଇପାସ୍ ଓଭରବ୍ରିଜ ଓ ଟୋଲ ପ୍ଲାଜା ନିକଟରେ ଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଚା’ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ମାଟି କପ୍ରେ ଚା’ ପିଇଲେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଓ ଭଲ ବାସ୍ନା ଆସି ଥାଏ । କାଚ ତଥା କେମିକାଲଯୁକ୍ତ ଡିସ୍ପୋଜାଲ କପ୍ ବଦଳରେ ଲୋକେ ଏହାକୁ ଏକ ନିରାପଦ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହାର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଗୁଣ ହେଲା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଓ କାଗଜ କପ୍ ଅପେକ୍ଷା ମାଟି କପ୍ ଅଧିକ ଗରମ ସମ୍ଭାଳିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଥାଏ। ଚା’ ଯେତେ ଗରମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ତାତି ନଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ସହଜରେ ହାତରେ ଧରି ଚା’ର ମଜା ନେଇପାରନ୍ତି । ତା ଛଡା ପରିବେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ହିତକର । ବ୍ୟବହୃତ ଚା କପକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ଏହା ପୁଣି ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଏ । ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି, କୁମ୍ଭକାର ଓ ବେକାର ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ରୋଜଗାରର ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆଣି ଦେଇଛି ।
କୁମ୍ଭକାର ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିକାଶର ବାଟ ଖୋଲିଛି
ମାଟି କପ୍ର ବଢୁଥିବା ଚାହିଦା ଜିଲ୍ଲାର କୁମ୍ଭକାର ସମାଜ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶର ନୂଆ ବାଟ ଫିଟାଇଛି। ଅନେକ ବେକାର ଯୁବକଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିପାରିଛି । କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ସ୍ୱଳ୍ପ ପୁଞ୍ଜିରେ ମେସିନ କିଣି ନିଜେ କପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି । ଆଉ କିଛି ଯୁବକ କୁମ୍ଭକାରଙ୍କଠାରୁ ହୋଲସେଲ୍ ଦରରେ କପ୍ କିଣି ଚା' ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ପାଖରେ ବିକ୍ରୟ କରି ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ଏହି ମାଟି କପ୍ ଗୋଟାକୁ ଦୋକାନୀମାନେ 2.50 ପଇସାରୁ 5 ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପେଶାଲ ଚା’ ପରଷି ସେମାନେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ୧୦ ରୁ ୨୦ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି । ଯାହା ଉଭୟ ଦୋକାନୀ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି। ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ ହୋଇଥିବାରୁ ସଚେତନ ନାଗରିକମାନେ କାଗଜ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ଏଡ଼ାଇ ମାଟି କପ୍କୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ରୋଜଗାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାରେ ଏହି ଛୋଟ ମାଟି କପ୍ଟି ଆଜି ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି।
କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ମାଟି କପ୍
ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ମାଟି କପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ମାଟିକପ୍ ତିଆରି କରିବା ଆଜିକାଲି ଖୁବ ସହଜ ହୋଇ ଗଲାଣି ।
- ପ୍ରଥମେ ଉପଯୁକ୍ତ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ
- ତାକୁ ଓଦା କରି ଭଲଭାବେ ଚକଟି ମେସିନ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଏ
- ସେଥିରୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମାଟି କପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ବାହାରେ
- କଞ୍ଚା ତଥା ନରମ ଥିବା ଏହି କପକୁ ଟାଣ ଖରାରେ ଶୁଖାଯାଏ
- ଶେଷରେ ତାକୁ ନେଇ ଭାଟିରେ ସେକା ବା ପୋଡ଼ା ଯାଇଥାଏ
- ଏହା ପରେ ବଜାରକୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଆସେ ମାଟି ଚା କପ୍
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କପକୁ ନା
ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରତାପ କୁମାର ପ୍ରଧାନ କୁହନ୍ତି, 'ପେପର ଚା’ କପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବେଶ ଉପରେ ଅନେକ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି କ୍ଷତିକାରକ ମାଇକ୍ରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ କାଗଜ କପ୍କୁ ଓଦା ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ଭିତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ପତଳା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବା ମହମର କୋଟିଂ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଗରମ ଚା’ ବା କଫି ଢାଳିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସ୍ତର ତରଳିବାକୁ ଲାଗେ । ଯାହା ଫଳରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମାଇକ୍ରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କଣିକା ଚା’ରେ ମିଶି ଶରୀର ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି । ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଗରମ ଚା’ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ କପ୍ରେ ଥିବା ବିଷାକ୍ତ କେମିକାଲ୍ସ, ସୀସା କ୍ରୋମିୟମ୍ ଏବଂ କ୍ୟାଡ୍ମିୟମ୍ ଭଳି ଭାରୀ ଧାତୁ ଚା’ରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମାଇକ୍ରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ କେମିକାଲ୍ସ ନିୟମିତ ଶରୀରକୁ ଗଲେ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଖରାପ ହେବା ସହ ଡାଇରିଆ, କ୍ୟାନ୍ସର ଏବଂ କିଡନୀ ଜନିତ ଗୁରୁତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ।'
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ପେପର କପ୍ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଏହାର ଭିତରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କୋଟିଂ ଥିବାରୁ ଏହା ସହଜରେ ମାଟିରେ ମିଶେ ନାହିଁ ବା ଏହାକୁ ସହଜରେ ରିସାଇକ୍ଲି କରିହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାଟି କପରେ ଚା’ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କୋଟିଂ ବା ବିଷାକ୍ତ କେମିକାଲ୍ସ ନଥାଏ।'
କାହିଁକି ପସନ୍ଦ ମାଟି ଚା' କପ୍
ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରତାପ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ-
- ଏହା ଅମ୍ଳତା ହ୍ରାସ କରେ । ମାଟିର ପ୍ରକୃତି କ୍ଷାରୀୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଚା’ର ଏସିଡିଟିକୁ କମ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ପେଟ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରେ।
- ଏହାକୁ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାରେ ପୋଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ।
- ବ୍ୟବହାର ପରେ ଏହାକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ଏହା ସହଜରେ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଆବର୍ଜନା ବା ପ୍ରଦୂଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏନାହିଁ।
- ଏହି କପ୍ରେ ଗରମ ଚା’ ଢାଳିଲେ ମାଟିର ଏକ ସୁନ୍ଦର ମହକ ଆସେ, ଯାହା ଚା’ର ସ୍ୱାଦକୁ ଦୁଇଗୁଣ କରିଦିଏ।
- ହାତ ପୋଡ଼େ ନାହିଁ କାରଣ ମାଟି ତାପ ଗ୍ରହଣ କରେ ।
- ମାଟି କପ୍ କିଣିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ କୁମ୍ଭକାର ଓ ଗରିବ କାରିଗରମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଥାଏ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର-ପୁରୀ ବାଇପାସ ପିପିଲିରେ ଥିବା ଚା ଦୋକାନୀ ଦେବାଶିଷ ସାହୁ କୁହନ୍ତି, 'କୋଭିଡ ପରଠାରୁ ମାଟି କପରେ ଚା’ର ଚାହିଦା ବଢ଼ିଚାଲିଛି । ପେପର କପ୍ ଅପେକ୍ଷା ମାଟି କପ୍ ବ୍ୟବସାୟ ଅଧିକ ହେଉଛି । କଟକରୁ ଜଣେ ଲୋକ ଆଣି ଆମରୁ କପ ଦେଉଛନ୍ତି । କପ୍ ଅଢ଼େଇ ଟଙ୍କା ଓ ୫ ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଛୁ । ପ୍ରତି ଚା କପ୍ ୧୦ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୨୦ ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ପେପର କପରେ କେମିକାଲ ରହିଥିବାରୁ ମାଟି କପ୍ ଚାହିଦା ଅଧିକ ବଢ଼ିଛି ।'
ମାଟି କପରେ ଚା'ର ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ଅଲଗା ଲାଗିଥାଏ
ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାହକ କୁହନ୍ତି, 'ମାଟି କପରେ ଚା' ପିଇଲେ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗିଥାଏ । ଏଥିରୁ ମାଟିର ବାସ୍ନା ଆସିଥାଏ । ଆଗରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବା କାଗଜ କପରେ ଚା' ପିଉଥିଲୁ । ସେଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ବାହାରେ ପକାଇ ଦେଲେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢିଥାଏ । ମାଟି କପରେ ପିଇଲେ ମାଟିର ଟେଷ୍ଟ ରହିବ, ଆମ କଲଚର୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ । ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ମାଟିରେ କପ୍ ତିଆରି କରି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର ପରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ଆଉ କେହି ବ୍ୟବହାର କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ।'
ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମୋହିତ ଶର୍ମା କୁହନ୍ତି, 'ଆମେ ମାଟିର କପରେ ଚା ପିଇବାକୁ ଭଲପାଉ । ଯେତେବେଳେ ଚା ପିଇବା ପାଇଁ ଯାଉ, ମାଟିର କପ୍ ହିଁ ଖୋଜି ଚା’ ପିଇଥାଉ । କାରଣ ମାଟିର କପରେ ଚା'ର ବାସ୍ନା ଭଲ ଲାଗେ, ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରୁହେ । ତା ଛଡା, ଚା' ଗରମ ରହେ, ଏପଟେ ହାତ ତାତେ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ କାଗଜ କପରେ ଚା' ବାସ୍ନା ଭଲ ଲାଗେନି । ଚା' ଶୀଘ୍ର ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଏ ଓ ହାତରେ ଗରମ ଚା' ଢାଳି ଯିବାର ଆଶଙ୍କା ବି ଥାଏ ।'
ମାଟିର କପରୁ ନିଜ ଦେଶର ମାଟିର ବାସ୍ନା ଆସେ
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମୁକେଶ ଶର୍ମା କୁହନ୍ତି, 'ମାଟିର କପରୁ ନିଜ ଏ ଦେଶ ମାଟିର ବାସ୍ନା ଆସେ । କାଗଜ କପରେ ଗରମ ଚା ପିଇଲେ କପ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଓ ଚା' ପିଇବାର ମଜା ଆସି ନ ଥାଏ । ଆମ ଗାଁରେ କୁମ୍ଭାର ଅଛନ୍ତି । ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ମାଟିର କପ୍ ତିଆରି କରନ୍ତି । ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମାଟିର କପରେ ଚା' ପିଉ । ଯେତେବେଳେ ରାଜସ୍ଥାନ ଯାଉ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ମାଟି କପରେ ଚା' ପିଉ । ମୁଁ ଦିନକୁ ୨୦ କପରୁ ଅଧିକ କପ୍ ଚା' ପିଏ । ଯେତେବେଳେ ପିଏ, ମାଟି କପରେ ହିଁ ପିଏ । କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ମାଟିର କପ୍ ମିଳେନି, ବାଧ୍ୟରେ କାଗଜ କପରେ ଚା' ପିଏ । ଗରମ ଚା' ମାଟିର କପରେ ଢାଳିଲେ ମାଟିର ବାସ୍ନା ଆସେ, କିନ୍ତୁ କାଗଜ କପରେ କି ବାସ୍ନା ଆସେ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ।'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିଛି ମାଟି ଶଙ୍ଖ; ପରିଚୟ ସହ ଦେଇଛି ରୋଜଗାର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମାଟି ତଳେ 15000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ସନ୍ଧାନ ! ଭୀମମଣ୍ଡଳୀ ପାହାଡ଼ରେ ASIର ସର୍ବେକ୍ଷଣ