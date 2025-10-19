ସହରରେ ବଢ଼ୁଛି ମାଟି ସାମଗ୍ରୀର ଆଦର, ଚାହିଦାରେ ଆକ୍ବାଗାର୍ଡ
ପୁଣି ମାଟି ମୁହାଁ ହେଉଛି ସହର । ଘର ସହ ରୋଷେଇ ଶାଳରେ ବଢୁଛି ମାଟି ପାତ୍ରର ଚାହିଦା । ମୂର୍ତ୍ତିକା ମେଳାରେ ମନ ମୋହୁଛି ମାଟିର ଫିଲଟର ବା ଆକ୍ବାଗାର୍ଡ ।
Published : October 19, 2025 at 2:35 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଧୁନିକତାର ଚାକଚକ୍ୟ ଭିତରେ ପୁଣି ମାଟି ମୁହାଁ ହେଉଛି ସହର । ଘରେ ଘରେ ବଢୁଛି ମାଟି ପାତ୍ରର ଆଦର । ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁକୁ ବର୍ଜନ କରି ମୃତ୍ତିକା ମେଳାରୁ ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ବାସନକୁସନ ଓ ମାଟିରୁ ତିଆରି ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି ସହରବାସୀ । ଅର୍ଥାତ ଏବେ ପୁଣି ରୋଷେଇ ଶାଳରେ ଲୋକମାନେ ମାଟି ପାତ୍ର ରୋଷେଇର ସ୍ଵାଦ ପାଇପାରିବେ । ଯାହା କେବଳ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ମଧ୍ୟ । ତେଣୁ ପୁଣିଥରେ ମାଟି ପାତ୍ରର ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆପଣେଇ ବା ନିଜ ରୋଷେଇ ଶାଳାକୁ ସଜେଇ ଲୋକେ ସେହି ପୁରୁଣା ଦିନକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ବଢୁଥିବା ମାଟି ସାମଗ୍ରୀ ଚାହିଦା ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି ମାଟିର ଫିଲଟର ବା ଆକ୍ବାଗାର୍ଡ଼ ।
ଚାହିଦାରେ ମାଟି ଆକ୍ବାଗାର୍ଡ:
ଚାହିଦାରେ ମାଟିରେ ନିର୍ମିତ ଆକ୍ବାଗାର୍ଡ । ଏହି ଆକ୍ବାଗାର୍ଡର ବିଶେଷତ୍ବ ହେଉଛି, ତାତି ଯେତେ ବଢ଼ିବ ଏଥିରେ ପାଣି ସେତେ ଥଣ୍ଡା ରହିବ । ଏହାସହ ବିଜୁଳି ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡିବନି କିମ୍ବା ଜଳର ବହୁଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବନାହିଁ । ଘରେ ଏହି ମାଟିର ଫିଲଟର ଲଗାଇ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇପାରିବେ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏମିତି ମାଟି ଫିଲଟର, ଯେଉଁଥିରେ ପନ୍ଦର ଲିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଧରିବା କ୍ଷମତା ରହିଛି । ଏହାର ନାଁ ରହିଛି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଫିଲଟର ବା ମାଟି ଆକ୍ବାଗାର୍ଡ । ଏହାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ମାଟି କାରିଗର ୬୫ ବର୍ଷୀୟ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରଣା । ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏହି ଫିଲ୍ଟର । ମଝିରେ ଏକ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଉପର ହାଣ୍ଡିଟିରେ ପ୍ରାୟ ୧୫ ଲିଟର ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ପାଖାପାଖି ୫ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପାଣି ତଳ ହାଣ୍ଡିକୁ ଏହି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାଣି ହୋଇଯିବ । ଫଳରେ ଘରେ ଗରମ ଦିନରେ ଫ୍ରିଜରର ପାଣି ପିଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହି ହାଣ୍ଡି ଯୋଗାଇଦେବ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ।
କେତେ ରହିଛି ଦାମ୍:
ତେବେ ଘରେ ଲାଗିଥିବା ମେସିନ ଗୁଡିକରେ ପାଣି ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ପାଣି ମଇଳା ପାଣି ଆକାରରେ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଯାଏ । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ଉପରେ ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ଗୋଟେପଟେ ଭୂତଳ ଜଳ କମୁଥିବା ବେଳେ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଆଉ ଖରାଦିନ କଥା ତ ନ କହିଲେ ଭଲ । ଏଥିପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ବିକଳ୍ପ ଚିନ୍ତାକରି ଏହି ଫିଲ୍ଟର ତିଆରି କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି କାରିଗର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର । ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଫିଲଟର ଦାମ୍ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି । ତେବେ ମାତ୍ର ୬ଟି ଫିଲ୍ଟର ସେ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ଏଗୁଡିକ ଦାମ କମ ଥିବାରୁ ଦୁଇଟି ବିକ୍ରି ହୋଇ ସାରିଛି । ୭ ଦିନରେ ସେ ଏହି ଫିଲଟର ତିଆରି କରିଥିବା ବେଳେ ବାକିଥିବା ଅନ୍ୟ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସେ ଆଶାବାଦୀ ରହିଛନ୍ତି ।
ମାଟି କାରିଗର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରଣା କହିଛନ୍ତି, "ଆକ୍ବାଗାର୍ଡ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ୭ ଦିନ ସମୟ ଲାଗୁଛି । ଗୋଟିଏ ଆକ୍ବାଗାର୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ୧ ହଜାର ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଏହା ଭିତରେ ଏକ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ରହିଛି । ଯାହା ପାଣିକୁ ଛାଣି ସଫା କରୁଛି । ବାହାରେ ଷ୍ଟିଲର ଫିଲଟର ଦେଖିସ ମୁଁ ମାଟିରେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଭାବି ଏହାକୁ ବନେଇଛି । ମାଟି ପାତ୍ର ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ରହିଛି ।"
ବଢ଼ୁଛି ମାଟି ସାମଗ୍ରୀ ଚାହିଦା:
ଅନ୍ୟପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ ୩ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡିଆ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ମୃତ୍ତିକା-୨୦୨୫ ତଥା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଟେରାକୋଟା ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଏହି ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳୁଛି । ଯେଉଁଠି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୃତ୍ତିକା କାରିଗରମାନେ ମାଟିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୁମିନିୟମର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାରକୁ ବର୍ଜ୍ଜନ କରିବାକୁ ଲୋକମାନେ ମେଳାରୁ ମାଟିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି । ମାଟିର ବୋତଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାୱା, ହାଣ୍ଡି, ଚାମୁଚ, କପ୍, ପ୍ଲେଟ, ପ୍ରେସର କୁକର ଓ କ୍ୟାଟଲି ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ରୋଷେଇ ଜିନିଷ ଲୋକମାନେ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି ।
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ଚଳିତଥର ମାଟି କାରିଗର ତଥା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି । ଦୀପଠାରୁ ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ । ଯାହାର ଦାମ୍ ଏକ ଟଙ୍କାରୁ ପାଖାପାଖି ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବା ବେଳେ ମାଟି ପାତ୍ରର ଚାହିଦାକୁ ନେଇ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ।
ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି, "ମାଟି ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ବେଶୀ ଚାହିଦା ରହୁଛି । ମାଟି ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ଏବେ ପୁଣିଥରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହେଉଛନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦା ରହିଛି । ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ବି ହେଉଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବଠର