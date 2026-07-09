ଲଘୁଚାପ ଯୋଗୁଁ ଆଗୁଆ ସତର୍କତା: ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍ ଖୋଲି ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନାରେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ
ଜୁଲାଇ ୧୩ ପରେ ଲଘୁଚାପର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆସିବ ବୋଲି IMD ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳ ପରିଚାଳନା ସାରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : July 9, 2026 at 5:02 PM IST
WRD Flood Management, ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଲଘୁଚାପ । ଆଉ ତା ସହ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବେଠାରୁ ସଜାଗ ହୋଇଛି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ । ଜୁଲାଇ ୧୩ ପରେ ଲଘୁଚାପର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆସିବ ବୋଲି IMD ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳ ପରିଚାଳନା ସାରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି । ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୋଟିଏ—ଆଗାମୀ ବର୍ଷା ଜଳକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଏବଂ ବନ୍ୟାର ଆଶଙ୍କାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ।
ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବା ଲଘୁଚାପକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଛି ସତର୍କତା । ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମରୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଉଛି । ଆଗୁଆ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରି ଆଗାମୀ ବର୍ଷା ଜଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ସହ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ । ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନଜର ରଖାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲୀପ ରାଉତ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ । ମହାନଦୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ନଥିବା କହିଛି ବିଭାଗ । ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଚାନ୍ଦିଲ ଡ୍ୟାମରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନାହିଁ । ତେବେ ଏହାର ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ପରିଚାଳନା ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ ।
ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ଜଳଭଣ୍ଡାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ୪୭ ପ୍ରତିଶତ ପୂରଣ ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ୪ଟି ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇ ୯୪ ହଜାର କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି । ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଉ ୬ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବ । ଫଳରେ ମୋଟ ୧ ଲକ୍ଷ ୮୦ ହଜାର କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ହୀରାକୁଦରୁ ଛଡ଼ାଯିବ । ଏହି ଜଳ ୩୬ରୁ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ।
କେବଳ ହୀରାକୁଦ ନୁହେଁ, ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାର ସମଗ୍ର ଜଳ ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ଛତିଶଗଡ଼ ସହ ସମନ୍ୱୟ ଜାରି ରହିଛି । ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା । ଛତିଶଗଡ଼ର ୮ଟି ଷ୍ଟେସନରେ ଓଡ଼ିଶାର ୨୧ ଜଣ ଜଳ ସମ୍ପଦ ଅଧିକାରୀ ମୁତୟନ ହୋଇ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଓ ଡ୍ୟାମର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି । କଲମା ବ୍ୟାରେଜର ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ । କାରଣ ଜଳସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି ।
ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ଓ ଲଗାଣ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଢିଲା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି । ଆଗୁଆ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ, ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ଓ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଉପରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ନଜରଦାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷା ଋତୁର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ- ଆଜି ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ ଛାଡିବ ହୀରାକୁଦ, ହାଇ ଆର୍ଲଟରେ କଟକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ- ଆସନ୍ତା ୯ ତାରିଖ ସକାଳ ୧୧ଟାରେ ଖୋଲିବ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ଗେଟ୍; ବଢ଼ିବ ମହାନଦୀ ଓ ଶାଖା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର !
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ- ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ; ବିଜେଡିର ଅଭିଯୋଗ ଛତିଶଗଡ ନିକଟରେ ମୁଣ୍ଡ ବିକିଦେଲା ଓଡିଶା ବିଜେପି ସରକାର, ଜବାବ ଦେଲେ ଏଜି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର