IAS, IPSଙ୍କ APAR ସମୟସୀମା ବଢ଼ିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ e-PAR ଡେଡଲାଇନ୍ ବୃଦ୍ଧି
ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ୨୦୨୪-୨୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ଏବଂ ବି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ରିପୋର୍ଟ ଅନଲାଇନ୍ ଦାଖଲ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ।
Published : July 7, 2026 at 9:33 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର IAS, IPS ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରତିବେଦନ ବା APAR ଦାଖଲ ସମୟ ସୀମାକୁ ପୁଣି ଥରେ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି । ଏହା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରୁପ-‘ଏ’ ଓ ଗ୍ରୁପ-‘ବି’ ଅଧିକାରୀଙ୍କ e-PAR ଦାଖଲ ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସମୟସୀମାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଖିଳ ଭାରତ ସେବା (All India Services)ର ସମୟ ସୂଚୀ ସହ ସମାନ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।
ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜନଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଜାରି ହୋଇଛି ବିଜ୍ଞପ୍ତି । ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ, ୨୦୨୫-୨୬ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେଲ୍ଫ ଆପ୍ରେଜାଲ୍ (Self-Appraisal) ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ ୩୧ ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସମୟସୀମା ୩୦ ଜୁନ ର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୩୦ ମେରେ ଜାରି କରିଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ୩୧ ମେ' ଶେଷ ତାରିଖକୁ ୩୦ ଜୁନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ । ପରେ ୩୦ ଜୁନରେ କେନ୍ଦ୍ରର କାର୍ମିକ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବିଭାଗ (DoPT) ପ୍ରଶାସନିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି IAS, IPS ଓ IFS ଅଧିକାରୀଙ୍କ APAR ଦାଖଲ ଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ସମୟସୀମାକୁ ପୁଣି ବଢ଼ାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସମାନ ସମୟସୂଚୀ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ।
ସଂଶୋଧିତ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ, ରିପୋର୍ଟିଂ ଅଥରିଟି ୧୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା, ରିଭ୍ୟୁଇଂ ଅଥରିଟି ୧୫ ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଏବଂ ଆକ୍ସେପ୍ଟିଂ ଅଥରିଟି ୩୧ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବେ । ଆକ୍ସେପ୍ଟିଂ ଅଥରିଟି ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇନାହିଁ । ସମସ୍ତ ବିଭାଗ, ଆରଡିସି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ସଂଶୋଧିତ ସମୟସୂଚୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧସ୍ତନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି HRMS ପୋର୍ଟାଲ୍କୁ ନୂତନ ସମୟସୀମା ଅନୁଯାୟୀ ଖୋଲା ରଖିବା ସହ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଶେଷ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ପୂର୍ବରୁ e-PAR ଦାଖଲ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସର୍ଭରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବ ।