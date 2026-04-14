ଶିଶୁଙ୍କ ବାଲ୍ୟଶିକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ ପାଇଁ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 'ଆରୋହଣ'
'ଉଜ୍ଵଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପାଦେ ଆଗକୁ' ଏହି ଅନୁଚିନ୍ତା ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : April 14, 2026 at 6:46 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓ ଓଡ଼ିଆ ନବ ବର୍ଷ ଅବସରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କେନ୍ଦ୍ର ଠାରେ ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ‘ଆରୋହଣ’ର ଶୁଭ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଆଧାରରେ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରୁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ କରିବ । ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 38 ଲକ୍ଷ 41 ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଶିଶୁ ପୋଷଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ କୁନି କୁନି ଶିଶୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଓ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳତାର ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ଅବସରରେ ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତଥା ପବିତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଅବସରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଇସିଡବ୍ଲୁଏସ୍ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ‘ଆରୋହଣ’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଲି । ଏହି ଅବସରରେ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ିରୁ ବାଲ୍ ବାଟିକାକୁ 'ଆରୋହଣ' କରିଥିବା କୁନି କୁନି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ତିଳକ ଲଗାଇ ସେମାନଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଲି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଆଧାରରେ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରୁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ କରିବ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର କମିଶନର ତଥା ଶାସନ ସଚିବ ମୃଣାଳିନୀ ଦର୍ସୱାଲ, ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭା ମହାନ୍ତି, ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ଏନ.ସି. ଜ୍ୟୋତିରଂଜନ ନାୟକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଗଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର