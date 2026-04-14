ଶିଶୁଙ୍କ ବାଲ୍ୟଶିକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ ପାଇଁ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 'ଆରୋହଣ'

'ଉଜ୍ଵଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପାଦେ ଆଗକୁ' ଏହି ଅନୁଚିନ୍ତା ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ

Dy cm on Aarohan program
ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 14, 2026 at 6:46 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓ ଓଡ଼ିଆ ନବ ବର୍ଷ ଅବସରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କେନ୍ଦ୍ର ଠାରେ ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ‘ଆରୋହଣ’ର ଶୁଭ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଆଧାରରେ ପ୍ରାକ୍‌ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରୁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ କରିବ । ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 38 ଲକ୍ଷ 41 ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଶିଶୁ ପୋଷଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ କୁନି କୁନି ଶିଶୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଓ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳତାର ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ।

୮ମ ପୋଷଣ ପକ୍ଷ -୨୦୨୬ରେ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ୬ବର୍ଷରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକାଶକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସମସ୍ତ ଶିଶୁଙ୍କ ବାଲ୍ୟଶିକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଅଙ୍ଗନଓ୍ୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଶିଶୁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରି ବାଲ୍ ବାଟିକା-୩କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ସୋପାନ ଆଗକୁ ବଢିବେ ତାହାକୁ ଉତ୍ସବ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ଅବସରରେ ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତଥା ପବିତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଅବସରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଇସିଡବ୍ଲୁଏସ୍‌ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ‘ଆରୋହଣ’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଲି । ଏହି ଅବସରରେ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ିରୁ ବାଲ୍‌ ବାଟିକାକୁ 'ଆରୋହଣ' କରିଥିବା କୁନି କୁନି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ତିଳକ ଲଗାଇ ସେମାନଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଲି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଆଧାରରେ ପ୍ରାକ୍‌ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରୁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ କରିବ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର କମିଶନର ତଥା ଶାସନ ସଚିବ ମୃଣାଳିନୀ ଦର୍ସୱାଲ, ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭା ମହାନ୍ତି, ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ଏନ.ସି. ଜ୍ୟୋତିରଂଜନ ନାୟକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଗଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।"

ସେହିପରି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ନୂଆ କରି ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେବେ, ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି । ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନୂଆ କରି 21 ହେଉଛି ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ । ଟେକ୍ନିକାଲ ଅସୁବିଧା ଯଦି କେଉଁଠି ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ୫ ଦିନ ସମୟ ଅବଧି ବଢାଇ ଦେବୁ । କେହି ଯେପରି ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ନହେବେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି l "


ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ବରକୁ ଆହୁରି ଶାଣିତ କରିବ, ଦେଶକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେବ-ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

