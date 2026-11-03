ETV Bharat / state

'ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ, ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବାକୁ ସରକାର ତୁମ ସହ ଅଛନ୍ତି'- ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

CCI ହୋମ୍‌ରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଶିଶୁଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଓ ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ମଞ୍ଚ ପାଲଟିଛି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ‘ମହକ-୨୦୨୬’। ରିପୋର୍ଟ-ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ

Dy cm on children festival Mahak utsaha
'ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ, ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବାକୁ ସରକାର ତୁମ ସହ ଅଛନ୍ତି'- ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 3, 2026 at 6:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

DY CM MAHAK UTSAHA, ଭୁବନେଶ୍ବର: ଶିଶୁଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଓ ସୃଜନଶୀଳତାର ମହାମିଳନ । CCI ହୋମ୍‌ରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଶିଶୁଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଓ ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ମଞ୍ଚ ପାଲଟିଛି, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ‘ମହକ-୨୦୨୬’। ଶିଶୁଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଓ ସୃଜନଶୀଳତାର ମହାମିଳନ । CCI ହୋମ୍‌ରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଶିଶୁଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଓ ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ମଞ୍ଚ ପାଲଟିଛି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ‘ମହକ-୨୦୨୬’।

'ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ, ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବାକୁ ସରକାର ତୁମ ସହ ଅଛନ୍ତି'- ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)



ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିବା CCI ହୋମ୍‌ର ଶିଶୁମାନେ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ନିଜ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି।


ମହକ ଉତ୍ସାହର ଉଦ୍‌ଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଓ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଆଇନ, ପୂର୍ତ୍ତ ଓ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଯୋଗଦେଇ ମହୋତ୍ସବର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ସହ ବେଲୁନ୍ ଉଡ଼ାଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହାସହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ‘ଅର୍ଫାନ୍ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ-୨୦୨୫’ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା । ମହୋତ୍ସବରେ କୁଇଜ୍, ବିତର୍କ, ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ।

Dy cm on children festival Mahak utsaha
'ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ, ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବାକୁ ସରକାର ତୁମ ସହ ଅଛନ୍ତି'- ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

CCI ହୋମ୍‌ରେ ରହୁଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରତିଭା ଚିହ୍ନିବା ସହ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଏବଂ ନୂଆ ଦୁନିଆ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା ଏହି ଆୟୋଜନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମନୋଭାବ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଏଠାରୁ ନିଜ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଥିବା ଶିଶୁମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ବଢ଼ାଇବେ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ।


ଏହି ଅବସରରେ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ, ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବାକୁ ସରକାର ତୁମ ସହ ଅଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା l ଶିଶୁ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭା ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ।

_Dy cm on children festival Mahak utsaha
CCI ହୋମ୍‌ରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଶିଶୁଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଓ ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ମଞ୍ଚ ପାଲଟିଛି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ‘ମହକ-୨୦୨୬’। (ETV Bharat Odisha)
ନଭେମ୍ବର ୩ରୁ ୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ରେ ମୋଟ ୫ ଦିନ ଧରି ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି । ଏହାର ପ୍ରଥମ ୨ ଦିନ 'ମହକ' ଭାବେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ୩ ଦିନ 'ଉତ୍ସାହ' (କ୍ରୀଡ଼ା, ଉତ୍ସାହ ଓ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା: ଜଳଭଣ୍ଡାର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାଙ୍କୁ ଦଶହରା ଭେଟି ଦେଲେ ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

DY CM CHILDREN FESTIVAL
DY CM MAHAK UTSAHA
ମହକ ୨୦୨୬
ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା
DEPUTY CM PRABHATI PARIDA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.