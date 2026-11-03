'ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ, ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବାକୁ ସରକାର ତୁମ ସହ ଅଛନ୍ତି'- ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
CCI ହୋମ୍ରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଶିଶୁଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଓ ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ମଞ୍ଚ ପାଲଟିଛି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ‘ମହକ-୨୦୨୬’। ରିପୋର୍ଟ-ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : November 3, 2026 at 6:03 PM IST
DY CM MAHAK UTSAHA, ଭୁବନେଶ୍ବର: ଶିଶୁଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଓ ସୃଜନଶୀଳତାର ମହାମିଳନ । CCI ହୋମ୍ରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଶିଶୁଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଓ ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ମଞ୍ଚ ପାଲଟିଛି, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ‘ମହକ-୨୦୨୬’। ଶିଶୁଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଓ ସୃଜନଶୀଳତାର ମହାମିଳନ । CCI ହୋମ୍ରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଶିଶୁଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଓ ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ମଞ୍ଚ ପାଲଟିଛି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ‘ମହକ-୨୦୨୬’।
ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିବା CCI ହୋମ୍ର ଶିଶୁମାନେ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ନିଜ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି।
ମହକ ଉତ୍ସାହର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଓ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଆଇନ, ପୂର୍ତ୍ତ ଓ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଯୋଗଦେଇ ମହୋତ୍ସବର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ସହ ବେଲୁନ୍ ଉଡ଼ାଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହାସହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ‘ଅର୍ଫାନ୍ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ-୨୦୨୫’ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା । ମହୋତ୍ସବରେ କୁଇଜ୍, ବିତର୍କ, ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ।
CCI ହୋମ୍ରେ ରହୁଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରତିଭା ଚିହ୍ନିବା ସହ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଏବଂ ନୂଆ ଦୁନିଆ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା ଏହି ଆୟୋଜନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମନୋଭାବ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଏଠାରୁ ନିଜ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଥିବା ଶିଶୁମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ବଢ଼ାଇବେ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ।
ଏହି ଅବସରରେ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ, ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବାକୁ ସରକାର ତୁମ ସହ ଅଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା l ଶିଶୁ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭା ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାଙ୍କୁ ଦଶହରା ଭେଟି ଦେଲେ ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର