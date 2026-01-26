କୃଷକଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କୋରାପୁଟରେ 'ରେଡିଓ ଡଙ୍ଗର' ଶୁଭାରମ୍ଭ
ରେଡିଓ ଡଙ୍ଗର, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକଟ ହୋଇଛି ।
Published : January 26, 2026 at 9:40 PM IST
କୋରାପୁଟ: କୃଷକ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଏକ କମ୍ୟୁନିଟି ରେଡିଓ ଷ୍ଟେସନ, ରେଡିଓ ଡଙ୍ଗର, ଆଜି ୭୭ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ କୋରାପୁଟ ନିକଟ ଦୟାନିଧିଗୁଡ଼ାରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । କୋରାପୁଟର ଅଗ୍ରଣୀ ସଂଗଠନ ପ୍ରଗତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଦେଓ, କୋରାପୁଟ ବିଧାୟକ ରଘୁରାମ ମାଛା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୋଜ ସତ୍ୟବାନ ମହାଜନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ ।
ପ୍ରାୟ ୧୫-୨୦ କିଲୋମିଟର କଭରେଜ୍ ପରିଧି ସହିତ ୮୯.୨ ଏଫଏମ୍ ରେ ପ୍ରସାରଣ କରି, ରେଡିଓ ଡଙ୍ଗର, ରେଡିଓ ଡେମସା ପରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଦ୍ୱିତୀୟ କମ୍ୟୁନିଟି ରେଡିଓ ଷ୍ଟେସନ ଭାବେ ପ୍ରସାରଣ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । କଟକରୁ ଆସିଥିବା ଅଭିଜ୍ଞ ରେଡିଓ ଷ୍ଟେସନ ସଂସ୍ଥାପକ ପିଣ୍ଟୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଷ୍ଟେସନକୁ ବୈଷୟିକ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଚାଷୀ, ନାଗରିକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାବରେ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି ।
ରେଡିଓ ଡଙ୍ଗରର ପ୍ରଥମ ପ୍ରସାରଣ ଭାବରେ ରେଡିଓ ଷ୍ଟେସନରୁ ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୋରାପୁଟର ଅପାର କୃଷି ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ଏବଂ କଳାଜୀରା ଚାଉଳ ଭଳି GI-ଟ୍ୟାଗ୍ ହୋଇଥିବା ଉତ୍ପାଦର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଜାତୀୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ସେ ଜୈବିକ କଫି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୈବିକ ଉତ୍ପାଦରେ ଉଦୀୟମାନ ସୁଯୋଗ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ, ଜୈବିକ କୃଷି ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ବଜାର ସଂଯୋଗୀକରଣର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ । ସେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କମ୍ୟୁନିଟି ରେଡିଓର ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ବ୍ଲକର ଚାଷୀ ଏବଂ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ ।
ରେଡିଓ ଡଙ୍ଗର ଏକ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପର ଅଂଶ ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ମିଲେଟ୍ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ଅମୃତ ଅନ୍ନ ମଣ୍ଡି ଏବଂ ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିହନ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ଜୈବିକ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ କୃଷି ପଦ୍ଧତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିଛି । ପ୍ରଗତିର ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଭାକର ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ରେଡିଓ ଷ୍ଟେସନ କୃଷି, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତନ ପ୍ରତିରୋଧୀ ଅଭ୍ୟାସ, ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିକାଶ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚ୍ୟାନେଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ବିଶେଷକରି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଏବଂ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଠାରେ ପାରମ୍ପରିକ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସେବା ସୀମିତ ପହଞ୍ଚରେ ଅଛି।"
କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ମିଲେଟ ପରାମର୍ଶଦାତା ତାପସ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, "କୋରାପୁଟର ପ୍ରାୟ 70 ପ୍ରତିଶତ ଜନସଂଖ୍ୟା କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଷ୍ଟେସନ ଆଖପାଖର ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକର ଶହ ଶହ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଜୈବିକ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷି ପଦ୍ଧତି, ଭୁଲିଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ, ପାରମ୍ପରିକ ପରିବେଶଗତ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୀତ, କାହାଣୀ ଏବଂ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିର ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ । ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସ୍ଥାନୀୟ କଳାକାର ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଦୃଢ଼ ସାମୁହିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏବଂ ସରକାରୀ ସହଯୋଗ ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ ।"
ଚାଷୀ ସଶକ୍ତିକରଣ, ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ସୁଲଭ ସୂଚନା ବଣ୍ଟନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ, ରେଡିଓ ଡଙ୍ଗର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
