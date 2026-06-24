ରାଜଧାନୀରେ ଲାଗିଲା 'ଡଷ୍ଟ କଲେକ୍ଟର': ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେବ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ସହର
ସହରର ପରିବେଶକୁ ସ୍ଵଚ୍ଛ ରଖିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ BMC ପକ୍ଷରୁ ଲାଗିଛି ଡଷ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ବା ଧୂଳି ସଂଗ୍ରହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ର। ରିପୋର୍ଟ-ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : June 24, 2026 at 12:38 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀ ହେବ ପ୍ରଦୁଷଣମୁକ୍ତ ସହର । ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବ ଡଷ୍ଟ କଲେକ୍ଟର। ସହରର ପରିବେଶକୁ ସ୍ଵଚ୍ଛ ରଖିବା ପାଇଁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିଛି ଡଷ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ବା ଧୂଳି ସଂଗ୍ରହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ର। ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ସୁଧାରିବା ଏବଂ ସହରକୁ ଏକ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ BMC ପକ୍ଷରୁ ଏପରି ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ଧୂଳି ସଂଗ୍ରହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ର ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଧୂଳି ଓ ଧୁଆଁକୁ ନେଇ ଉପୁଜୁଥିବା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ କମାଇବ । ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପରିବେଶକୁ ସଫା ଓ ସୁସ୍ଥ ରଖିବ । ବାୟୁ ମଣ୍ଡଳର ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ବିଏମ୍ସି ସହରରେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମେସିନ ଲଗାଇଛି । ରାଜଧାନୀର ରାସ୍ତା ବା ଟ୍ରାଫିକ ପୋଷ୍ଟରେ ଧାଡି କି ଧାଡି ହୋଇ ଲାଗିଛି ଡଷ୍ଟ କଲେକଟର । ପ୍ରଥମେ ପରୀକ୍ଷାମୁଳକ ଭାବେ ଲଗାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ସଫଳ ହେଲେ ସାରା ସହରରେ ଏହି ମେସିନ ଲାଗିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଏମସି କମିଶନର ଚଂଚଳ ରଣା। ଗୋଟେ ମେସିନ ଏକ ଲକ୍ଷ ଲିଟରର ବାୟୁକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରି ପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଏମସି କମିଶନର ।
ସହରର ୨୦ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିଲା ଡଷ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ମେସିନ
ସହରର ଅଧିକ ଯାତାୟାତ ଓ ବାହନ ଚଳାଚଳ ହେଉଥିବା ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ 'ଡଷ୍ଟ କଲେକ୍ଟର' ମେସିନ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ବିଏମସି (BMC) କମିଶନର ଚଞ୍ଚଳ ରାଣା କହିଛନ୍ତି, 'ସହର ଯେପରି ଏକ ହିଟ୍ ଆଇଲାଣ୍ଡ ପରିଣତ ନହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଇଲଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଧାରରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ପଟିଆ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ସହରର ୨୦ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ମେସିନ ଲଗାଯାଇଛି। '
ବିଏମସି କମିଶନର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ଏହି ମେସିନଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ଯାହା ବାୟୁରୁ ଧୂଳିକଣା ଏବଂ ଯାନବାହନରୁ ନିର୍ଗତ ବିଷାକ୍ତ ଧୂଆଁକୁ ଶୋଷଣ କରି ସହରର ବାୟୁକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିଥାଏ। ଏହି ମେସିନ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ହଜାର ହଜାର ଲିଟର ବାୟୁକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି। BMC ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ସହରବାସୀଙ୍କ ମତାମତ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ଯଦି ଏହି ପାଇଲଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରଦୂଷଣର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଏହାବ୍ୟତୀତ, ସହରରୁ କଂକ୍ରିଟ ଜଙ୍ଗଲ ହ୍ରାସ କରି ଅଧିକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁଜିମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଏମ୍ସି ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କମିଶନର ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦ୍ବିତୀୟ ସମନ୍ଵୟ କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ; ବିଶ୍ଵ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ହରିଦାସପୁର-ବିଜୟନଗରମ ଚତୁର୍ଥ ରେଳପଥ ପ୍ରକଳ୍ପ; ଅଧିଗ୍ରହଣ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଓ ଥଇଥାନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ପାଇଁ ACS ରାଜସ୍ୱଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ