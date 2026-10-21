ରାଜଧାନୀରେ ପୂଜା ଭିଡ଼ ଅସମ୍ଭାଳ; ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ଚୋରି ବେଳେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ
ସହିଦନଗର ଥାନା ଅଧୀନ ଏସପ୍ଲାନେଡ ନିକଟ ରାସ୍ତାରେ ଏକ ଏସ୍ୟୁଭି ଗାଡ଼ି ଏକାଧିକ ଗାଡ଼ିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : October 21, 2026 at 12:25 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଭିଡ଼ ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇଯାଉଛି। ରାଜରାସ୍ତା ଏକ ପ୍ରକାର ଜନ ସମୁଦ୍ର ପାଲଟି ଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଏବଂ ନିକଟ ରାସ୍ତାରେ ନାହିଁ ନ ଥିବା ଗହଳି ହେଉଛି। ଟ୍ରାଫିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ଏହି ଭିଡ଼ ଯୋଗୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ଚୋରି ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯାହାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଭିଡରେ ଏକାଧିକ ଗାଡିକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଏସୟୁଭି
ଏସପ୍ଲାନେଡ୍ ମଲ ନିକଟରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ସହିଦନଗର ଥାନା ଅଧୀନ ଏସପ୍ଲାନେଡ ନିକଟ ରାସ୍ତାରେ ଏକ ଏସ୍ୟୁଭି ଗାଡ଼ି ଏକାଧିକ ଗାଡ଼ିକୁ ଧକ୍କା ଦେବା ପରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସୋମବାର ରାତିରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିଟି ଚାରିଟି ବାଇକ ଓ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି କାର୍କୁ ଧକ୍କା ଦେବା ସହ ଏକାଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏକାଠି ହୋଇ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଚାଳକଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରୁ ଟାଣି ଆଣି ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ଏସ୍ୟୁଭି ଉପରେ ଚଢ଼ି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ।
ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ସର୍ବଣା ବିବେକ୍ ଏମ୍. କହିଛନ୍ତି, ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପ୍ରାୟ ୨ ଟାରୁ ୩ ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। SUV ଡ୍ରାଇଭର ନିଶାଶକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ଗାଡିଟି ଏକାଧିକ ଗାଡିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଜଣେ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ଗାଡି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଗାଡି ଜବତ କରିଥିଲା। ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଏତଲା କ୍ରମେ ଶହିଦନଗର ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରଯାଇ ତଦନ୍ତ ହେଉଛି।
ମୋବାଇଲ ଚୋରି ବେଳେ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ଲୋକେ
ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ରାତିରେ ଏସପ୍ଲାନେଡ୍ ମଲ ନିକଟରେ ଜଣେ ଯୁବକ ମୋବାଇଲ ଚୋରି କଲା ବେଳେ ଲୋକେ ତାକୁ କାବୁ କରି ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏସପ୍ଲାନେଡ୍ ମଲ ସାମ୍ନାରେ ଦାଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ହୋଇଥିଲା। ଜଣେ ଯୁବକ ମୋବାଇଲ ଝାମ୍ପିନେଇ ଖସି ପଳାଉଥିଲ। କେତେଜଣ ଯୁବକ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇଥିଲେ। ତେବେ ରାସ୍ତା କଡରେ ମଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଉକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ କାବୁ କରିନେଇଥିଲେ। ତେବେ ପରେ ଯୁବକ ଜଣକ ମୋବାଇଲ ଫେରାଇବା ପରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ଥାନାରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡିଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଖଡ଼ଗପୁରରୁ ରୋଗୀ ନେଇ କଟକ ଏସସିବି ଆସୁଥିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ,ଭଦ୍ରକରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ନାତୁଣୀ-ଆଈ ମୃତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗ୍ୱାଲିୟରରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା: ଶୀତଳା ମାତାଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଯାଉଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ିଗଲା ଟ୍ରକ, ୧୩ ମୃତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର