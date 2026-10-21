ସମ୍ବଲପୁରରେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ଦୂର୍ଗାପୂଜା, ତିନି ମଣ୍ଡପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି
ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଦର୍ଶନର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ବାଦଶାହା ଜୁଶମନ ରଣା
Published : October 21, 2026 at 9:34 AM IST|
Updated : October 21, 2026 at 11:13 AM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁରରେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗାପୂଜା । ସହରରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ବେଶ ଉତ୍ସାହ ଓ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହ ପାଳିତ ହେଉଛି। ମା'ଙ୍କ ଆଜି ଦଶମୀ ଅବସରରେ ସହରର ପ୍ରମୁଖ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଜାରି ରହିଛି। ସାକ୍ଷୀପଡ଼ା, ଗୋବିନ୍ଦତୋଳା ଏବଂ ଧନୁପାଲି ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା।
ସାକ୍ଷୀପଡ଼ା ଦୁର୍ଗାପୂଜା: ଛପନ ଭୋଗ ଓ ୧୦୮ ପଦ୍ମଫୁଲ ଅର୍ପଣ
ସାକ୍ଷୀପଡ଼ା ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟିର ପୂଜକ ପଣ୍ଡିତ ବ୍ୟାସଦେବ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ମା'ଙ୍କ ମହାସ୍ନାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ନବପତ୍ରିକା ପୂଜା, ଷୋହଳ ପୂଜା ଏବଂ କୁଆଁରୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ମା'ଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବା 'ଛପନ ଭୋଗ' ଲାଗି କରାଯାଏ ଯାହାକି ସାକ୍ଷୀପଡ଼ାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା। ମା'ଙ୍କ ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ ସହ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ୧୦୮ଟି ପଦ୍ମଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଛି।
ଗୋବିନ୍ଦତୋଳା ଦୁର୍ଗାପୂଜା: ଚତୁର୍ଭୁଜା ଶାନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ନବକନ୍ୟା ପୂଜନ
ସମ୍ବଲପୁରର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଗୋବିନ୍ଦତୋଳାରେ ମଧ୍ୟ ମହାନବମୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ପଣ୍ଡିତ ଜଗଦିଶ କୁମାର ଦାସଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ମଣ୍ଡପର ପରମ୍ପରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଣ୍ଡପରେ ମା'ଙ୍କ ଦଶଭୁଜା ମହିଷାମର୍ଦ୍ଦିନୀ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦତୋଳାରେ ମା' ଚତୁର୍ଭୁଜା ଶାନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ନବକନ୍ୟା ପୂଜନ, ଭୈରବ ବାବାଙ୍କ ପୂଜନ, ନବକନ୍ୟାଙ୍କ ପରିକ୍ରମା, ଆଳତୀ ଓ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମହାନବମୀ ଆଳତୀ ପରେ ରାତିରେ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ଓ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଜି ବିଜୟାଦଶମୀ ପୂଜା, ଅପରାଜିତା ପୂଜା ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ସହ ମା'ଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଆଯିବ।
ଧନୁପାଲି ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଧୁମଧାମରେ ନବମୀ ପାଳିତ ହେଉଛି। ଧନୁପାଲି ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟିର ଉପଦେଷ୍ଟା ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ପୂଜାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ରାତ୍ରୀ ସମୟରେ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଦର୍ଶନର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ପ୍ରଶାସନିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାତ୍ରୀ ସମୟରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାଫିକ ରୁଟ୍ ଏବଂ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବିନା କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦୂର୍ଗାପୂଜା 2026; ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ: 57 ବର୍ଷର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ଛକ ଦୁର୍ଗାପୂଜା, ସେବା-ଶ୍ରଦ୍ଧା-ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ପ୍ରୀତିର ପର୍ବ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର