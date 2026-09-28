ETV Bharat / state

ରାଜଧାନୀରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା; ଜାଣନ୍ତୁ, କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିବ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, କେମିତି ରହିବ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା?

ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ ଲୁଟ୍ ଓ ଚୋରି ରୋକିବା ପୋଲିସ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ। ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

Durga Puja in the capital: What challenges lie ahead for the Commissionerate Police, and what will the police arrangements be like?
ରାଜଧାନୀରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା; ଜାଣନ୍ତୁ, କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିବ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, କେମିତି ରହିବ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା? (ETV Bharat odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 28, 2026 at 5:57 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

COMMISSIONERATE POLICE DURGA PUJA, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସୁଛି ଦୁର୍ଗାପୂଜା । ଚଳିତବର୍ଷ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ସୁରକ୍ଷିତ ଦୁର୍ଗାପୂଜା, ରାବଣପୋଡି ଓ ଭସାଣ ଉତ୍ସବକୁ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଏବେଠାରୁ ବଡ଼ ଯୋଜନା କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟି ସହ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି । ତେବେ ପୂଜା ସମୟରେ ଲୁଟ୍ ରୋକିବାଠୁ ନେଇ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପୋଲିସ ପାଇଁ ବହୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ । ରାଜଧାନୀରେ ବଡ଼ ପର୍ବକୁ ଠିକ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ପୋଲିସ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

ରାଜଧାନୀରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା; ଜାଣନ୍ତୁ, କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିବ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, କେମିତି ରହିବ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା? (ETV Bharat odisha)


ମଣ୍ଡପରେ ଲୁଟ୍ ଓ ଚୋରି ରୋକିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ

ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ ଲୁଟ୍ ଓ ଚୋରି ରୋକିବା ପୋଲିସ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ। ଗତବର୍ଷ ବମିଖାଲ, ନୟାପଲ୍ଲୀ, ଝାରପଡ଼ା, ସହିଦନଗର ଆଦି ବଡ଼ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ଲୁଟ୍ ଓ ଚୋରି କାଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଲଥିଲା। ତେବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।



ଟ୍ରାଫିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅସହ୍ୟ ହେବ!

ପୂଜା ସମୟରେ ରାଜଧାନୀରେ ଭିଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜନସାଧାରଣ ଓ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ପାଲଟିଛି। ବିଶେଷ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତା ଉପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଟ୍ରାଫିକ ଭିଡ଼ରେ ଫସିଯାଉଥିବା ପୂର୍ବରୁ ନଜିର ରହିଛି। ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ ପଟିଆ, ବିଦ୍ୟୁତ ମାର୍ଗ, କଟକ ରୋଡ, ଜନପଥ, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଫ୍ଲାଏଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଲୋକେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଫସିଯାଆନ୍ତି। ଷଷ୍ଠୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦଶମୀ ଓ ଭସାଣି ଉତ୍ସବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହରରେ ପ୍ରବଳ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ ହୁଏ। ପୂଜା ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଯାତାୟାତ ଏକପ୍ରକାର କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କମିଟି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ଯୁକ୍ତି ବାଢିଥିଲେ।


ରାତି ୧୨ ପରେ ବଢୁଛି ଭିଡ଼

କିଛିବର୍ଷ ହେବ ପୂଜା ସମୟରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଅସଂଖ୍ୟ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଦିନ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ ହେଉଛି, ସେହିପରି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ହେଉଛି। ଏହି ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା କରିବା ପୋଲିସ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ସାଜିଛି। ରାତିରେ ଭିଡ଼ କମ୍ ଥିବ ଏବଂ ସହଜରେ ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିହେବ ବୋଲି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେହି ଲୋକମାନେ ରାତି ୧୨ ପରେ ଏକସଙ୍ଗେରେ ଆସିଯିବାରୁ ଭିଡ଼ ଦ୍ବିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଉଛି। ଏଥିପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ କେତେକ କମିଟି ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।


ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ମେଢ଼ ଦେଖିବା ବିପଦ

ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପ ୧୬ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ପାର୍ଶ୍ଵରେ ରହିଛି । ବରମୁଣ୍ଡା, ନୟାପଲ୍ଲୀ, ରସୁଲଗଡ଼ ଆଦି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ନିକଟ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ବାଇକ ଓ କାର୍ ଆଦି ଥୋଇ ବହୁ ସମୟ ଧରି ଠିଆ ହୋଇ ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଯାଉଥିବା ଅନ୍ୟ ଗାଡି ପାଇଁ ଏହା ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି। ଏଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।



ବିଦ୍ୟାଙ୍ଗ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ନଜର ରଖୁ ପୋଲିସ

ପଳାଶପଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ କିନ୍ନର ଆଖଡା ନବରାତ୍ର କୋଠି ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ମୁଖ୍ୟ ମୀରା ପରିଡା କହିଛନ୍ତି, ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ କୌଣସି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଲୋକ ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ସେଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହୁଁ। ବିଦ୍ୟାଙ୍ଗ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ । ଯେଉଁଥିରେ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳରୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ନିକଟକୁ ସେମାନେ ଆସିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଲୋକମାନେ ୩ ଚକିଆ ଗାଡି କିମ୍ବା ଆଶା ବାଡ଼ି ସହ ଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ରାମ୍ପର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହେଉଛି, ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସ ନଜର ଦେବା କଥା। ମଣ୍ଡପରେ ମା'ମାନଙ୍କ ଗହଳି ବେଶୀ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଲୁଟ୍ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କଡା ନଜର ରଖିବା ଦରକାର।


ସବୁ ପେଣ୍ଡାଲରେ ସାଦା ପୋଷାକରେ ରହିବେ ପୋଲିସ

ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ସର୍ବଣା ବିବେକ ଏମ୍. କହିଛନ୍ତି, ସବୁ ପୂଜା କମିଟିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗକୁ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସିସିଟିଭି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ସବୁ ପେଣ୍ଡାଲରେ ସାଦା ପୋଷାକରେ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଅସାମାଜିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫୋର୍ସ ନଜର ରଖିବ। ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତି ରହିବ। ସବୁ ଗଳିରେ ପୋଲିସର ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ବାଇକ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଏବଂ ଫୁଟ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ। ଯୁବ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ପୂଜା ସମୟରେ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତି ବଢାଇବୁ ବୋଲି ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି।


ପୂଜାରେ ଅପରାଧୀମାନେ ସକ୍ରିୟ ହେବେ

ଏନେଇ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ନିରଞ୍ଜନ କାନୁନଗୋ କହିଛନ୍ତି, ପୂଜା ସମୟରେ ଅପରାଧୀମାନେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଉଠନ୍ତି। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଭିଡ଼ର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଲୁଟପାଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏଥିସହ ପୂଜା ସମୟରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବ। ଏସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର ବୋଲି କାନୁନଗୋ କହିଛନ୍ତି।

ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ରହିବ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା

ସହିଦନଗର ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ସଚି ନନ୍ଦନ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ସାମ୍ନା ପାର୍ଶ୍ଵରେ ୩୦ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର ଭାବେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ରଖୁଛୁ । ଆଉ ୨୦ ଜଣ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟରଙ୍କୁ ପଛପାର୍ଶ୍ଵରେ ରଖୁଛୁ । ଆମର ବିଏମସିର ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳ ଅଛି।ତାହାଛଡା ହାଟର ସାମ୍ନା ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଥିବା ପଡ଼ିଆକୁ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳ କରିବାକୁ ବିଏମସିକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ । ରାତି ୩ ଓ ୪ ରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସୁଥିବାରୁ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଏଥର ଆମେ ଅଧିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ । ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ । ପୋଲିସ ଏତେ ଫୋର୍ସ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପୂଜା କମିଟିକୁ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର ବଢ଼ାଇବା ସହ ସିସିଟିଭି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପୋଲିସ କହିଛି। ଏଥର ଆମ ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ଟି ସିସିଟିଭି ଲାଗିବ ବୋଲି ସଚି ନନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି ।


ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ହେବ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା

ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏସିପି ଉମାକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ପୂଜାରେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆମ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ । ଉପରିସ୍ଥ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏଥର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଓ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବ । ଏପରିକି ଭସାଣ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ସବୁଥର ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯିବ। ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ଏସିପି ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତି: ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ କମିଟି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ସମାଧାନ ପାଇଁ ସିପିଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଅଭିଯାନ ‘ଦମନ’: ୧୦୯ NBW କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ, ୧୪୮ ଅବକାରୀ ଓ ୧୫ NDPS ମାମଲା ରୁଜୁ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

DURGA PUJA PREPARATION
ରାଜଧାନୀ ଦୁର୍ଗାପୂଜା
COMMISSIONERATE POLICE DURGA PUJA
କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ
BHUBANESWAR COMMISSIONERATE POLICE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.