31 ଟଙ୍କାର ଜମିରୁ 108 ବର୍ଷର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା; ବଙ୍ଗୀୟ ପରମ୍ପରାପୂର୍ଣ୍ଣ କାଳୀବାଡ଼ି ଦୁର୍ଗାପୂଜା, କାନ୍ଧରେ ହୁଏ ମା'ଙ୍କ ବିସର୍ଜନ

31 ଟଙ୍କାର ଜମିରୁ 108 ବର୍ଷର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା; ବଙ୍ଗୀୟ ପରମ୍ପରାପୂର୍ଣ୍ଣ କାଳୀବାଡ଼ି ଦୁର୍ଗାପୂଜା, କାନ୍ଧରେ ହୁଏ ମା'ଙ୍କ ବିସର୍ଜନ
ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ହୋଇ ଆସୁଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଙ୍ଗୀୟ ରୀତିନୀତିରେ । କାଳୀବାଡି ପୂଜାରେ ପାରମ୍ପରିକ ନୀତି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ । ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : October 18, 2026 at 10:47 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ମହାନଦୀ କୂଳର ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ବଲପୁର । ଯେଉଁଠି ମା’ ସମଲେଶ୍ୱରୀ, ମା’ ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ଓ ମା’ ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଶକ୍ତି ଉପାସନାର ଧାରା ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ପ୍ରବାହିତ । ଏହି ମାଟିର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଭିଏସଏସ ମାର୍ଗସ୍ଥିତ 'କାଳୀବାଡ଼ି ଦୁର୍ଗାପୂଜା' । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଐତିହାସିକ ପୂଜା ୧୦୮ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି । ତେବେ କେବଳ ପୂଜା ନୁହେଁ, ଏହାର ଆରମ୍ଭ, ଇତିହାସ, ଏବଂ ନୀତିକାନ୍ତି ପଛରେ ରହିଛି ଏକ ରୋଚକ ଓ ଭାବପ୍ରବଣ କାହାଣୀ ।
ଡ୍ରାମା ଟିକେଟରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା କାଳୀବାଡ଼ି-
ଏହାର ଇତିହାସର କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରୁ । ୧୮୫୦ ମସିହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓକିଲାତି, ଜଙ୍ଗଲ ଠିକା, କେନ୍ଦୁପତ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ଓ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଅନେକ ବଙ୍ଗାଳୀ ପରିବାର ସମ୍ବଲପୁର ଆସି ବସବାସ କରିଥିଲେ । ନିଜର ମୂଳ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ରାୟ ବାହାଦୁର ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ସେନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ବଙ୍ଗୀୟ ନାଟକ (ଡ୍ରାମା) ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ସେହି ଡ୍ରାମାର ଟିକେଟ ବିକ୍ରିରୁ ଯେଉଁ ୩୧ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା, ସେଥିରେ କିଣାଯାଇଥିଲା କାଳୀବାଡ଼ିର ଜମି ।
୧୯୧୬ରେ ପ୍ରଥମେ କାଳୀପୂଜା ଏବଂ ୧୯୧୮ ମସିହାରେ ଏକ ପାଲ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ, କଚେରୀ ଓ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଦୁଇଜଣ ନିଜ ହାତରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା । ସେହିଦିନ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ, ଯେଉଁଥିରେ ରାୟ ବାହାଦୁର ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ସେନ, ରମଣୀ ରଞ୍ଜନ ବାସୁ, ରାଧିକା ନାଥ ରାୟ, ସତ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଗୁହା ଓ ସୁଶୀଲ କୁମାର ସରକାର ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ଥିଲେ ।
ଚାକଚକ୍ୟ ନୁହେଁ, ପରମ୍ପରା ହିଁ ଏଠି ପ୍ରଥମ-
ଆଜିକାଲିର ବାହ୍ୟ ଆଡ଼ମ୍ବର ଓ ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦର ମାଇକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରରେ ସମ୍ବଲପୁର କାଳୀବାଡ଼ି । ଏଠାରେ ଚାକଚକ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ୧୦୮ ବର୍ଷର ଶୁଦ୍ଧ ବଙ୍ଗୀୟ ରୀତିନୀତିକୁ କଠୋର ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ l ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପୂଜା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ, ମା’ଙ୍କ ଅନ୍ନଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାନ୍ଧୁଣି ଏବଂ ଧୁନୁଚି ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ "ଢାଙ୍କ ବାଜା" କଳାକାର ସିଧାସଳଖ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସିଥାନ୍ତି।
ଏକଚାଲା ମୂର୍ତ୍ତି: ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଷ୍ଟ୍ରକଚରରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, ଯାହାକୁ 'ଏକଚାଲା' କୁହାଯାଏ ।
କାନ୍ଧରେ ମା'ଙ୍କ ବିସର୍ଜନ: ବିସର୍ଜନ ଦିନ ମା’ଙ୍କୁ କୌଣସି ଗାଡ଼ିରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ପାଲିଙ୍କିରେ ବୋହି ନେଇ ମହାନଦୀରେ ବିସର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି ।
ଝିଅର ବିଦାୟ ଓ ସଦଭାବନାର 'ସିନ୍ଦୂର ଖେଳା'-
ବଙ୍ଗୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ କେବଳ ଦେବୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ଘରର ଝିଅ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ମହାଷଷ୍ଠୀର ଅକାଳବୋଧନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାସପ୍ତମୀର ନବପତ୍ରିକା ସ୍ନାନ, ମହାଷ୍ଟମୀର ସନ୍ଧିପୂଜା ଓ ନବମୀର ଯଜ୍ଞ ପରେ ଆସେ ବିଜୟା ଦଶମୀ।
ଦଶମୀ ଦିନ ମା’ଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବା ବେଳେ ପାନପତ୍ରରେ ଗାଲ ସେକି, ଦୁବ-ଧାନ ଦେଇ, ମିଠା ଖୁଆଇ ସିନ୍ଦୂର ଲଗାଯାଏ। ଏହି 'ସିନ୍ଦୂର ଖେଳା'ର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର କଥା ହେଉଛି— ଏହା କେବଳ ବଙ୍ଗୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ଭିତରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମ୍ବଲପୁରର ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ବର୍ଗର ମହିଳାମାନେ ସାମିଲ ହୋଇ ସାମାଜିକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ।
ତାପସ ମିଶ୍ର (ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ) କହିଛନ୍ତି, "୧୦୮ ବର୍ଷ ହେଲା କାଳିକା ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଏଠି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେଉଛି । ଆଡ଼ମ୍ବର ବଦଳରେ ନୀତିକାନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧତା ହିଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ।"
ମିଶ୍ର ଆହୁରି କୁହନ୍ତି ଯେ..ଏହି ପୂଜାକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ 108 ବର୍ଷ ହେଉଛି l ଏଠିକାର ପୂଜା କାଳୀକା ପୂରଣ ଅନୁସାରେ ହୋଇ ଆସୁଛି l ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠିକାର ପୂଜା ଵିଧି ରେ କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୋଇନଥାଏ l ଏହି ପୂଜାକୁ ଆଡମ୍ବର ପରିବର୍ତ୍ତେ ପୂଜା ଵିଧି ଆଉ ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଏ l ଏହି ପୂଜା ଷଷ୍ଠୀରୁ ଆରଂଭ ହୋଇ ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ l ତେବେ ଏହି କାଳୀ ବାଡ଼ିରେ ସନ୍ଧି ପୂଜାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି l ଏହା ସହ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଅପରାଜିତା ଓ ମାଙ୍କୁ ମହିଳାମାନେ ସିନ୍ଦୁର ଦାନ କରନ୍ତି l ଏହା ଆମର ରୀତିନୀତିର ବିଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ଅଟେ l ଆମର ପୂଜାର ନୀତି ନିୟମକୁ କଠୋର ଭାବେ ମାନାଯାଏ l ସବୁ ଜିନିଷ ନିର୍ଧାରିତ ସମୟରେ ହୋଇଥାଏ l ଏଥିରେ ସବୁ ବର୍ଗରର ମହିଳା ଭାଗ ନିଅନ୍ତି l ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅନ୍ନ ଭୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ l ଏଠିକାର ସିନ୍ଦୁର ଖେଳରେ ଅଣ ବଙ୍ଗାଳୀ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମହିଳା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି l 1918 ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହେଉଛି 108 ତମ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଉତ୍ସବ ବୋଲି ମୁଖାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି l
ଅରୁଣ କୁମାର ମୁଖାର୍ଜୀ (ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟି) କହିଛନ୍ତି, "୧୮୫୦ ରୁ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳରୁ ବଙ୍ଗୀୟମାନେ ଏଠାକୁ ଆସି ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଗଲେ । ୩୧ ଟଙ୍କାର ଜମିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପୂଜା ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରର ଗୌରବ ।"
ମୁଖାର୍ଜୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବଙ୍ଗୀୟ ଲୋକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ, ଜଙ୍ଗଲ ଠିକା, କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଠିକା ଏବଂ କନଷ୍ଟ୍ରାକସନ କାମ ସହ ଚାକିରୀ କରିବା ପାଇଁ ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳ ରୁ ଆସିଥିଲେ l 1850ର ପରବର୍ତୀ ସମୟରେ ଏମାନେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଆସିଥିଲେ l ଏଠାକୁ ଆଗମନର ପରବର୍ତୀ ସମୟରେ ବଙ୍ଗୀୟମାନେ ଏଠାରେ ବାସିନ୍ଦା ଭାବରେ ରହିଗଲେ l ତେବେ ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନେ କଳା ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରେମୀ ଏବଂ କାଳୀ ଓ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ କାଳୀବାଡ଼ିରେ ପ୍ରଥମେ କାଳୀ ପୂଜା ଓ ପରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଆରଂଭ କରିଥିଲେ l ଏହି ଜାଗରେ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରାମା କରିଥିଲେ l ଡ୍ରାମାରେ ଯେଉଁ ଟିକେଟ ବିକ୍ରୟ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ଟିକେଟ ବିକ୍ରୟର 31 ଟଙ୍କାରେ ଏହି ଜମି କିଣା ଯାଇଥିଲା l ରାୟ ବହାଦୁର ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ସେନ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେ ସମୟରେ ଏହି ଜାଗାରେ ଜମି କିଣାଗଲା l
ସରିତା ଦେ (ସ୍ଥାନୀୟ ବଙ୍ଗୀୟ ମହିଳା) କୁହନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରବାସୀ ବଙ୍ଗୋବାସୀ ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରଖିବାକୁ ଏହି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ମା'ଙ୍କୁ ଝିଅ ଭାବେ ବିଦାୟ ଦେବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସିନ୍ଦୂର ଖେଳିବା ଆମକୁ ଏକାଠି ବାନ୍ଧି ରଖିଥାଏ ।"
ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରବାସୀ ବଙ୍ଗୋବାସୀ ଯେଉଁଠିକୁ ଯାଆନ୍ତି, ନିଜର ମୂଳ ଅସ୍ତିତ୍ଵକୁ ପ୍ରକଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସ୍ଥାନ ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି । ପ୍ରବାସୀ ବଙ୍ଗୋବାସୀ ନିଜର ମୂଳ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଅସ୍ତିତ୍ଵକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରର କାଳୀବାଡିଠାରେ ୧୯୧୮ ମସିହାରୁ ସାର୍ବଜନୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଦୀର୍ଘ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଆସୁଥିବା ଏହି ପୂଜାରେ ଆଜି ବି କୌଣସି ରୀତିନୀତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିନାହିଁ । ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଙ୍ଗୀୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆରାଧନା କରାଯାଉଛି l ମହାଷଷ୍ଠୀରେ ବିଲ୍ଵବରଣୀ ଓ ଅକାଳବୋଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ମା'ଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଯାଇଥାଏ । ମହାସପ୍ତମୀରେ ମହାନଦୀରେ ନବପତ୍ରିକା ପୂଜା ସହ ମା'ଙ୍କ ମହାସ୍ନାନ କରାଯାଏ । ମହାଷ୍ଟମୀରେ ଚାମୁଣ୍ଡା ମନ୍ତ୍ରରେ ମା'ଙ୍କୁ ଜାଗରଣ କରିବା ଏହି ପୂଜାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୁହୂର୍ତ୍ତ । ଏହାପରେ ସନ୍ଧିପୂଜା, ବଳିଦାନ, ନବମୀରେ ଯଜ୍ଞ ଏବଂ ଦଶମୀରେ ବିସର୍ଜନ ପୂଜା ସହ ଅପରାଜିତା ବନ୍ଦନା କରାଯାଏ ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବଙ୍ଗୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ମା'ଙ୍କୁ କେବଳ ଦେବୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଘରର ଝିଅ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଦଶମୀରେ ମା'ଙ୍କ ବିଦାୟ ବେଳେ ପାନପତ୍ରରେ ଗାଲ ସେକି, ଦୁବ-ଧାନ ଦେଇ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ସିନ୍ଦୂର ଲଗାଇ ମିଠା ସେବନ କରା ଯାଇଥାଏ l
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବଙ୍ଗୀୟ ମହିଳା ଦିପାଲୀ ଚୌଧୁରୀ କୁହନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାଳୀବାଡ଼ି ଦୁର୍ଗାପୂଜା କେବଳ ଏକ ପୂଜାମଣ୍ଡପ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଆପଣାପଣ, ପରମ୍ପରା, ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଏକ ପବିତ୍ର ସଙ୍ଗମସ୍ଥଳ ଅଟେ l ୩୫ ବର୍ଷ ହେଲା ସମ୍ବଲପୁରରେ ରହୁଛି । କୋଲକାତାର ପୂଜାକୁ ମିସ୍ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାଳୀବାଡ଼ି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ନିଜର ଜାଗା । ଦଶମୀ ଦିନ କାନ୍ଧରେ ମା'ଙ୍କୁ ବୋହି ନେବା ଓ ସିନ୍ଦୂର ଖେଳାର ଅନୁଭୂତି ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ । ସମ୍ବଲପୁର କାଳୀବାଡ଼ି ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ନୀତିନିୟମ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୀତିରୀତି ଏବଂ ପରମ୍ପରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନନ୍ୟ । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କୋଲକାତା ଭଳି ବଡ଼ ସହରର ଭବ୍ୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜାକୁ ମିସ୍ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର କାଳୀବାଡ଼ି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ । ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏପରି ଆତ୍ମୀୟତା ଏବଂ ପରମ୍ପରାର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନାହିଁ । ଏହି ପୂଜା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଏବଂ ସହରବାସୀ ସାରା ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି ।
ଷଷ୍ଠୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଜୟା ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହ ଓ ଆନନ୍ଦର ସହ ପାଳନ କରାଯାଏ । ବିଶେଷ କରି ଦଶମୀ ଦିନର ପରମ୍ପରା ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର । ସେହିଦିନ ମା’ଙ୍କୁ ପୁରୁଷମାନେ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ନେଇଥାନ୍ତି । ଏହାସହ ସବୁ ବର୍ଗର ମହିଳାମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ସିନ୍ଦୂର ଖେଳରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି, ଯାହା ସାମାଜିକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ଏକ ଅପୂର୍ବ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ।
ସମ୍ବଲପୁର କାଳୀବାଡିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରତା ହେଉଛି, ଏହି 'ସିନ୍ଦୂର ଖେଳା' କେବଳ ବଙ୍ଗୀୟ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ । ଏଥିରେ ସବୁ ସମାଜ ଓ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମହିଳାମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ମହାନ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ଓ ସଦ୍ଭାବର ପ୍ରତିଫଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- କୋଲକାତା ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଅଘଟଣ ପରେ ସଜାଗ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ, ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ହୋଇଛି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା: ଡିଜିପି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର