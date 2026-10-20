ନିଆରା ପରମ୍ପରା; ଦେବୀଙ୍କୁ ଝିଅ ରୂପରେ ପୂଜା, ଉଷୁନା ଭାତ ସହ ମାଛ ତରକାରୀ ଭୋଗ
ମା'ଙ୍କୁ ଜଣେ ଝିଅ ଯେପରି ବାପଘରକୁ ଆସିଲେ ଆଦର କରାଯାଏ, ସେହିପରି ଏଠାରେ ଆଦର ଓ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଇଥାଏ । ରିପୋର୍ଟ- ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : October 20, 2026 at 10:48 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ, ଜଗତଜନନୀ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଗମନରେ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଚଳଚଞ୍ଚଳ । କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲର ହସ ଓ ମା'ଙ୍କ ବିଦାୟ ବେଳର କୋହଭରା ପରିବେଶ ଭିତରେ ବରଷକର ନଅ ଦିନ ପାଇଁ ଧରାଧାମରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା'। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଡେରାବିଶ୍ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏଣ୍ଡର ବଙ୍ଗାଳିସାହିର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପରମ୍ପରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ନିଆରା ହୋଇଥାଏ । ସମସ୍ତ ବଙ୍ଗୀୟ ପରମ୍ପରା ଓ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ ମା'ଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମା'ଙ୍କୁ ବିବାହିତା ରୂପେ ପୂଜା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ପୀଠରେ ଷଷ୍ଠୀ ଠାରୁ ମା'ଙ୍କୁ ଝିଅ ଭାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ ।
ବାପଘରେ ଝିଅ ପରି ମା'ଙ୍କୁ ଏଠାରେ କରାଯାଏ ପୂଜା-
ଝିଅଟିଏ ବାପଘରେ ଯେପରି ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ନିଜ ମନମୁତାବକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଠାରେ ମୃଣ୍ମୟୀ ଦେବୀ ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ ପଖାଳ, ସଜନାଶାଗ ଭଜା, ବଡ଼ି ଓ ଦେଶୀ ମାଛ ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ଭୋଗ ଲାଗ କରାଯାଏ ।
ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଆୟୋଜକ କୁଶଲ୍ ମହାଦାନୀ କୁହନ୍ତି, "ମା'ଙ୍କର ଏହି ପୂଜା ବହୁତ ପୁରଣା ଅଟେ, ଯାହାକି ପ୍ରାୟ ୫୦୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରଣା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ । ଏହି ପୂଜା ଏଣ୍ଡର ଗାଁରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଏଠାକାର ସବୁଠାରୁ ପୁରଣା ପୂଜା । ମା'ଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ 'ବଡ଼ ମାଆ' ବୋଲି ଭକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଙ୍ଗୀୟ ରୀତିନୀତି ଓ ପାଞ୍ଜି ଅନୁସାରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ । ୧୬ ତାରିଖରେ ଷଷ୍ଠୀ ବେଲବରଣୀ ଏବଂ ୧୭ ତାରିଖରେ ପୂଜା ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ନିଆଯାଇଥିଲା । ଯଦିଓ ସେହି ଦିନ କିଛି ଆଂଶିକ ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ମା'ଙ୍କୁ ଜଣେ ଝିଅ ଯେପରି ବାପଘରକୁ ଆସିଲେ ଆଦର କରାଯାଏ, ସେହିପରି ଝିଅ ଭଳି ମା'ଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଆଦର ଓ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଇଥାଏ ।
ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଭାତ, ମୁଗ ଡାଲି, କଳମ ଶାଗ ଏବଂ ଆମିଷ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା,ଏହି ଆମିଷ ଭୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିନା ପିଆଜ ଓ ରସୁଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ । ଦଶମୀ ଦିନ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଦହି ପଖାଳ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଏ ଯାହାକୁ ମାଆ ନିଜେ ଉପଭୋଗ କରି ବିଦାୟ ନେଇଥାନ୍ତି।ମାଆଙ୍କୁ କଦଳୀ ଏବଂ ପଣା ହାଣ୍ଡି ଅତି ପ୍ରିୟ ଅଟେ । ମା'ଙ୍କର ଦଶଟି ହାତରେ ଦଶଟି କଦଳୀ ରଖାଯାଇଥାଏ।ଭକ୍ତମାନେ ମାନସିକ ପୂରଣ ପାଇଁ ଆସି ପଣା ହାଣ୍ଡି ଭୋଗ ଲାଗି କରିଥାନ୍ତି । ଗତବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୧୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ପଣା ହାଣ୍ଡି ଆସିଥିବାବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ୧୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ପଣା ହାଣ୍ଡି ଆସିଛି । ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକମାନେ ଆସି ସକାଳୁ ମାଆଙ୍କୁ ପଣା ହାଣ୍ଡି ଦେଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
ପୂଜା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ:-
ଏହି ପୂଜାକୁ ନେଇ ସାହିରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ମଣ୍ଡପକୁ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗ ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯିବା ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ମନୋହାରୀ ଦୋକାନ ଏବଂ ଚଟପଟା ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନିଅନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ । ଏହାସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରାଯାଏ ।
ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପ୍ରଲୋଭିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କୁହନ୍ତି, "ଏଇ ସ୍ଥାନଟା ହେଉଛି ହଳଦିଆ, ଯାହାକୁ ଏଣ୍ଡର ହଳଦିଆ କହନ୍ତି । ମା ନାରୀ ବେଶରେ ତଥା ଝିଅ ବେଶରେ ଏଠାରେ ପୂଜା ହୁଅନ୍ତି । ଆଉ ମାଆଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ନାଁ ଅଛି । ଏଠି ମାଛ ଭୋଗ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ମାଟିହାଣ୍ଡିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଦଳୀ ଚକଟା ଓ ପଣାହାଣ୍ଡି ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ।ଆମେ ଏମିତି ବହୁତ ଶୁଣିଥିଲୁ ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଠିକି ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି, ଆଗରୁ କେବେ ଆସିନଥିଲି
ସବୁକିଛି ଦେଖିଲୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏଇ ପରିବେଶ । ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ ଯେ ଦୁନିଆର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରହନ୍ତୁ । ଏଠାରେ ଅଷ୍ଟମୀ ଓ ନବମୀରେ ପୂଜା ହୁଏ । ମାଛ ଭୋଗ ମାଆଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଅଟେ ।ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଏବଂ ଏଠାରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହୁଏ ।"
ପୂଜା ବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ପୂଜକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା-
ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବଙ୍ଗୀୟ ମତରେ ମା ଦଶଭୁଜାଙ୍କୁ ଏଠାରେ ପୂଜା କରା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ପୂଜକ ପିତାମ୍ବର ମିଶ୍ର କୁହନ୍ତି, "ମୁଁ ଏଠାରେ ଦୀର୍ଘ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ହେଲା ପୁସ୍ତକାଚାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ତନ୍ତ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ରହିଛି।ମାନସିକତାର ପରିପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଏହି ତନ୍ତ୍ରପୀଠ ଅର୍ଜିତ ଏବଂ ଏହା ଏହି ପୀଠର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବିଶେଷତ୍ବ ଅଟେ । ଯାହାର ଯାହା ମାନସିକତା ଥାଏ, ଏହି ଠାକୁରାଣୀ ସେହି ମାନସିକତାକୁ ପୂରଣ କରିଥାଆନ୍ତି । ଏହା ତନ୍ତ୍ରପୀଠର ଏକ ଇଷତ୍ ଝଲକ ଅଟେ ଏବଂ ଏହି ପୀଠଟି ବହୁ ପୁରୁଣା ଅଟେ। ଶୁଣାଯାଏ ଯେ, ଜଣେ ସାଧକ ଏଠାରେ ଥିଲେ, ଯେ କି ବୃଷଭ ଉପରେ ଚଢ଼ି ବୁଲୁଥିଲେ ଏବଂ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରୁଥିଲେ । ତେଣୁ ଏହା ତନ୍ତ୍ର ସାଧନାର ଏକ ପ୍ରଧାନ ପୀଠ ଅଟେ ।
ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସାତୋଟି ଆଳତି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ କେବଳ ପାଞ୍ଚୋଟି ଆଳତି ହୋଇଥାଏ । ମଦ୍ୟ, ମାଂସ, ମତ୍ସ୍ୟ, ମୁଦ୍ରା ଓ ମୈଥୁନ- ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ମତରେ ଏହି ପଞ୍ଚମକାର ପୂଜାର ପରିପୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଆଉ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ଭକ୍ତିମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାୟିନୀ ଦେବୀ ଅଟନ୍ତି । ଯାହାର ଯାହା ଅଭାବ କିମ୍ବା ଅସୁବିଧା ଥାଏ, ସେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ କରି ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ । କାଳକ୍ରମେ ତାହା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଏବଂ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଆସି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଏହି ଋଣକୁ ସୁଝିଥାଆନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂଜକ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ୧୧ ଭଉଣୀଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ, ୫୦୦ ନାରୀଙ୍କ ଆସ୍ଥା: ବଡ଼ଗଡ଼ ବ୍ରିଟ କଲୋନୀରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି ମହିଳା
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା