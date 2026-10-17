ରାଜଧାନୀରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା; ଦିନରୁ ରାତି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ପୋଲିସ ପାଇଁ ବଢୁଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଆଗକୁ ଅସମ୍ଭାଳ ପରିସ୍ଥିତି !
ପୂଜା ଆରମ୍ଭରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିବାବେଳେ ଆଗକୁ ଅଷ୍ଟମୀ, ନବମୀ ଓ ଦଶମୀରେ ଏହି ଭିଡ଼ ସମସ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଦହଗଞ୍ଜ ହେବା ଆଶଙ୍କା ! ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : October 17, 2026 at 10:28 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମୟରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ତେବେ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବପରି ରହିଥିବା ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟ ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ ଲାଗିଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଅଧିକ ଭିଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବମିଖାଲ, ରସୁଲଗଡ଼, ଶହୀଦନଗର, ପଳାଶୁଣି, ନୟାପଲ୍ଲୀ, ଷ୍ଟେଶନ ବଜାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ, ବରମୁଣ୍ଡା ଆଦି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ନାହିଁ ନ ଥିବା ଭିଡ଼ ଦେଖୁବାକୁ ମିଳୁଛି । ଉକ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ସମୟ ଧରି ଅଟକି ରହୁଛି ।
ଆଜି ମା'ଙ୍କ ମହାସପ୍ତମୀ ଅବସରରେ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ତେବେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିବାବେଳେ ଆଗକୁ ଅଷ୍ଟମୀ, ନବମୀ ଓ ଦଶମୀରେ ଏହି ଭିଡ଼ ସମସ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଦହଗଞ୍ଜ ହେବେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନୟାପଲ୍ଲୀରୁ ରସୁଲଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା । ସେହିପରି କଟକ ରୋଡରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭିଡରେ ଲୋକେ ବହୁ ସମୟ ଧରି ଫସିରହିଥିଲେ । ତେତେ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳ ଥିବାବେଳ ଲୋକମାନେ ସେଠାରେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ନ କରି ଏଣେତେଣେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାର୍କିଂ କରୁଛନ୍ତି । ଫଳରେ ରାସ୍ତା ସଙ୍କୁଚିତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ।
ସେପଟେ ରସୁଲଗଡ଼ ଏସ୍ପ୍ଲାମଲ୍କୁ କାର୍ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ସାମ୍ନା ରାସ୍ତାରେ ଲୋକେ ଫସି ରହୁଛନ୍ତି । ଫଳରେ ବମିଖାଲ ଫ୍ଲାଏଓଭର୍ ଓ ଝାରପଡ଼ା ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆସୁଥିବା ଚାଳକମାନେ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ରାସ୍ତା, ଜନପଥ ୧୬ ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ ହେଉଛି ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୬ ଦିନ ପାଇଁ ଭାରୀଯାନ ଚଳାଚଳ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଟକଣା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର ୧୬ରୁ ୨୧ ତାରିଖ ୨୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରାହ୍ନ ୨ଟାରୁ ରାତି ୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ହେଲେ ଏହି କଟକଣାକୁ କିଛି ଭାରୀଯାନଗୁଡ଼ିକ ମାନୁନାହାନ୍ତି । ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏହି କଟକଣାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ।
ଏନେଇ ପୂଜା ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିବା ସସ୍ମିତା ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରୁ ଆଉ ଏକ ମଣ୍ଡପକୁ ଯିବା ଲାଗି ଅନେକ ସମୟ ଲାଗୁଛି । ଭିଡ଼ରେ ଆମେ ଫସିଯାଉଛୁ । ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଡିସିପି ଅନୁପ କାନୁନଗୋ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସବୁ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଦିନ ୨ଟା ପରେ ଭାରିଯାନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ପାର୍କିଂ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଗାଡ଼ି ରଖିଲେ ତାହାକୁ ଉଠାଇ ନିଆଯାଇ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜରିମାନା କଟାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ମଣ୍ଡପ ସାମ୍ନାରେ ଗାଡି ରଖିଲେ ଜରିମାନା କଟାଯିବ । ଭିଡ ଉପରେ ନଜର ଦେଇ ପୂଜା ବୁଲିବାକୁ ଯୋଜନା କରିବାକୁ ଡିସିପି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି; ସବୁ ପେଣ୍ଡାଲରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଇବାକୁ ଡିସିପିଙ୍କ ଅନୁରୋଧ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର