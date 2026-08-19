କଟକରେ ମିଳୁଛି ସିନ୍ଥେଟିକ ପନିର, ଜବତ କଲା ସିଏମସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ
ମଙ୍ଗଳବାର କଟକ ପୌର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ପନିର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ପରେ ଏଭଳି କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରିପୋର୍ଟ-ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : August 19, 2026 at 6:56 PM IST
କଟକ: ବଜାରରେ ଖୁଲମ ଖୁଲା ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଭେଜାଲ ପନିର। ପନିର ନାଁରେ ଜହର ଖାଉଛି ମଣିଷ । ହୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଓ ବଜାରରେ ଭେଜାଲ ପନିର ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର କଟକ ପୌର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ପନିର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ପରେ ଏଭଳି କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ପନିର ଏକ ନିୟମିତ ଖାଦ୍ୟ ହେଇଥିଲା ବେଳେ ଏଥିରେ ଅପମିଶ୍ରିତ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ିହେଲା ପରେ ନିରାମିଶ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏବେ ଚଡକ ପଡିଛି।
ପନିର ଖାଉଥିଲେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ ! ପାଟିକୁ ଭଲ ମାତ୍ର ପେଟକୁ ବିଷ ! ଦେହରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଵୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ସ୍ଲୋ ପଏଜନ । ଆଉ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ନିରାମିଷ ଖାଉଛନ୍ତି । ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରୋଷେଇ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ରହିଛି ପନିର ଚାହିଦା ।ଏଥିରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଭେଜାଲ ପନିର। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ଏବେ କଟକ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ, ଦୋକାନ ଓ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ପନିରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଓ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଟିମ୍।
ପନିର ଅସଲି କି ଭେଜାଲ ସେ ନେଇ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ଅସଲି ପନିର ମୁଖ୍ୟତଃ କ୍ଷୀରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଭେଜାଲ ପନିରରେ କ୍ଷୀରର ଅଂଶ କମାଇ ଦେଇ ଷ୍ଟାର୍ଚ୍ଚ, ମଇଦା ସହ ପାରସ ପାଉଡର ମିଶାଇ ନିମ୍ନମାନର ପନିର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଟିମ୍ । ତେବେ ପନିରରେ ଆଉ କେଉଁ ଉପାଦାନ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲାବରେଟୋରୀ ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ନୃପେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଶତପଥୀ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ଲାଗିଲା ଡେଡ୍ଲାଇନ୍, ନୂଆ SOP ଆଣିଲେ ସରକାର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୁରୀ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ୮-ଲେନ୍ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଓ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ