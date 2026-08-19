ETV Bharat / state

କଟକରେ ମିଳୁଛି ସିନ୍ଥେଟିକ ପନିର, ଜବତ କଲା ସିଏମସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ

ମଙ୍ଗଳବାର କଟକ ପୌର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ପନିର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ପରେ ଏଭଳି କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରିପୋର୍ଟ-ନାରାୟଣ ସାହୁ

Synthetic cheese found in Cuttack seized by CMC Health Department
କଟକରେ ମିଳୁଛି ସିନ୍ଥେଟିକ ପନିର, ଜବତ କଲା ସିଏମସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 19, 2026 at 6:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: ବଜାରରେ ଖୁଲମ ଖୁଲା ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଭେଜାଲ ପନିର। ପନିର ନାଁରେ ଜହର ଖାଉଛି ମଣିଷ । ହୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଓ ବଜାରରେ ଭେଜାଲ ପନିର ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର କଟକ ପୌର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ପନିର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ପରେ ଏଭଳି କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ପନିର ଏକ ନିୟମିତ ଖାଦ୍ୟ ହେଇଥିଲା ବେଳେ ଏଥିରେ ଅପମିଶ୍ରିତ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ିହେଲା ପରେ ନିରାମିଶ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏବେ ଚଡକ ପଡିଛି।

କଟକରେ ମିଳୁଛି ସିନ୍ଥେଟିକ ପନିର, ଜବତ କଲା ସିଏମସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ (Etv Bharat)



ପନିର ଖାଉଥିଲେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ ! ପାଟିକୁ ଭଲ ମାତ୍ର ପେଟକୁ ବିଷ ! ଦେହରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଵୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ସ୍ଲୋ ପଏଜନ । ଆଉ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ନିରାମିଷ ଖାଉଛନ୍ତି । ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରୋଷେଇ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ରହିଛି ପନିର ଚାହିଦା ।ଏଥିରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଭେଜାଲ ପନିର। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ଏବେ କଟକ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ, ଦୋକାନ ଓ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ପନିରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଓ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଟିମ୍।

Synthetic cheese found in Cuttack seized by CMC Health Department
କଟକରେ ମିଳୁଛି ସିନ୍ଥେଟିକ ପନିର, ଜବତ କଲା ସିଏମସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ (Etv Bharat)

ପନିର ଅସଲି କି ଭେଜାଲ ସେ ନେଇ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ଅସଲି ପନିର ମୁଖ୍ୟତଃ କ୍ଷୀରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଭେଜାଲ ପନିରରେ କ୍ଷୀରର ଅଂଶ କମାଇ ଦେଇ ଷ୍ଟାର୍ଚ୍ଚ, ମଇଦା ସହ ପାରସ ପାଉଡର ମିଶାଇ ନିମ୍ନମାନର ପନିର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଟିମ୍ । ତେବେ ପନିରରେ ଆଉ କେଉଁ ଉପାଦାନ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲାବରେଟୋରୀ ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ନୃପେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଶତପଥୀ।

Synthetic cheese found in Cuttack seized by CMC Health Department
କଟକରେ ମିଳୁଛି ସିନ୍ଥେଟିକ ପନିର, ଜବତ କଲା ସିଏମସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ (Etv Bharat)
ନକଲି ପନିର ଏବଂ ଛେନା ମୁଖ୍ୟତଃ କଟକ ନିଆଳିରୁ ଆସୁଛି । ପନିର ଭେଜାଲ କି ନୁହେଁ, ତାହା ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଣିବା କଷ୍ଟ। ତେବେ କଟକରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ଧରପଗଡ ଭିତରେ ଗ୍ରାହକ ସତର୍କ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅତ୍ୟଧିକ କମ୍ ଦାମରେ ମିଳୁଥିବା ପନିର କିମ୍ବା ଟାଣ ଲଗୁଥିବା ପନିର ବଜାରରୁ କିଣିବାରୁ ଦୁରେଇ ରହିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସଦସ୍ୟ ତଥା ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ରଶ୍ମିତା ବେହେରା ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି।
Synthetic cheese found in Cuttack seized by CMC Health Department
କଟକରେ ମିଳୁଛି ସିନ୍ଥେଟିକ ପନିର, ଜବତ କଲା ସିଏମସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ (Etv Bharat)
ତେବେ ସାଧା ଖାଉଥିବା ଲୋକେ ପନିର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଯଦି ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ପନିର ଅପମିଶ୍ରିତ ହେବ ତେବେ ରୋଷେଇ କଣ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଗୃହିଣୀ । ବାସନ୍ତୀ ନାୟକ ନାମକ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ କହିଛନ୍ତି, 'ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସାଧା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଥାଏ। ସାଧାରେ ପନିର ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ମାତ୍ର ନକଲି ପନିର ବଜାରରେ ମିଳିବା ପରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ି ଯାଇଛି। ଆଉ ବଜାରରୁ ପନିର ଆଣିବି ନାହିଁ। କ୍ଷୀରରୁ ପନିର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଇବ' ବୋଲି ବାସନ୍ତି କହିଛନ୍ତି।ଅନ୍ୟପଟେ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ କଡା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର ମେୟର ସୁବାସ ସିଂହ। ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ଏପରି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେଇଦେବା କଥା। ମହାନଗର ନିଗମର ଷ୍ଟାଫ ସଂଖ୍ୟା କମ ଥିବାରୁ ଚଢ଼ାଉ କରିବାରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ମାତ୍ର ଏପରି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ବାତିଲ କରାଯିବ ବୋଲି ମେୟର କହିଛନ୍ତି।ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ଲାଗିଲା ଡେଡ୍‌ଲାଇନ୍‌, ନୂଆ SOP ଆଣିଲେ ସରକାର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୁରୀ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ୮-ଲେନ୍ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଓ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ




TAGGED:

DUPLICATE PANEER IN CTC
CMC HEALTH DEPARTMENT
DUPLICATE PANEER SEIZED
ଭେଜାଲ ପନିର
DUPLICATE PANEER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.