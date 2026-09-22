ETV Bharat / state

ବରଗଡ଼ରେ ଧରାପଡ଼ିଲା 45 ହଜାର ଟଙ୍କାର ନକଲି ନୋଟ, ନାବାଳକ ଅଟକ

ବରଗଡ଼ ସହରର ସ୍ବାଗତ ସାହୁ ନିଜ OLA ସ୍କୁଟିକୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ OLXରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇଥିଲେ । ସ୍କୁଟି କିଣାରୁ ଧରା ପଡିଲା ନକଲି ନୋଟ କାରବାର । ରିପୋର୍ଟ-ରାଜେଶ ସରାଫ

duplicate notes worth 45 thousands seized in baragada minor detained
ବରଗଡ଼ରେ ଧରାପଡ଼ିଲା 45 ହଜାର ଟଙ୍କାର ନକଲି ନୋଟ, ନାବାଳକ ଅଟକ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 22, 2026 at 5:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ବରଗଡ଼: ବରଗଡ଼ରେ ଧରା ପଡ଼ିଲା 45 ହଜାର ଟଙ୍କାର ନକଲି ନୋଟ। ଏହି ନକଲି ନୋଟରେ ୫୦୦,୨୦୦ ଓ ୧୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ରହିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଜଣେ ନାବାଳକକୁ ବରଗଡ଼ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ନକଲି ନୋଟ ଆସିଲା, ନାବାଳକ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ତେବେ ନାବାଳକ ଜଣକ ଏହି ନକଲି ନୋଟ ଦେଇ ଗାଡି କିଣୁଥିବାବେଳେ ଧରା ପଡିଛନ୍ତି ।

ବରଗଡ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ବରଗଡ଼ ସହରର ସ୍ବାଗତ ସାହୁ ନମକ ଜଣେ ଯୁବକ ନିଜ OLA ସ୍କୁଟିକୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ OLXରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇଥିଲେ । ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖି ଉକ୍ତ ନାବାଳକ ସ୍କୁଟି କିଣିବାକୁ ସ୍ୱାଗତଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ । ୪୫ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ସ୍କୁଟି କିଣିବା ପାଇଁ ଡିଲ୍ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ଗଣିବା ବେଳେ ସ୍ୱାଗତଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା । ସେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ପରେ ଟାଉନ ଥାନା ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ବରଗଡ଼ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ଜଣେ ନାବାଳକକୁ ଅଟକ ରଖି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି।

ଅଭିଯୋଗକାରୀ ସ୍ବାଗତ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, 'ଗତ 11 ତାରିଖ OLXରେ ସ୍କୁଟି ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇଥିଲି । ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ନାବାଳକଜଣକ ହ୍ୱଟ୍ସଅପରେ କଲ କରି ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ । ସୋମବାର ଗାଡି କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ । ଗାଡି ପାଇଁ ସେ ପୂରା 45 ହଜାର ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ ଦେଇଥିଲେ । ଏତେ ଟଙ୍କାର କ୍ୟାସ ଦେଉଥିବାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ ଲାଗିଥିଲା । ହେଲେ ଟଙ୍କାବିଡା ଧରିବା ପରେ ସନ୍ଦେହ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇଥିଲା । ତେଣୁ ଟଙ୍କା ଧରି ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇଥିଲି । ସେଠାରେ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଏହା ନକଲି ବୋଲି ଜଣା ପଡିବାରୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯାଇ ଟଙ୍କ ଦେବା ସହ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲି।

ଏ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଏସଡିପିଓ ପଦାରବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, 'ନାବାଳକକୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ନାବାଳକର କଲ ଡିଟେଲସ୍ ମଗା ଯାଇଛି । ନାବାଳକ କାହା କାହା ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲା, ଟଙ୍କା କାହାଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ତେବେ ନାବାଳକ ବୟାନ ଉପରେ ଭରସା ନ କରି କସ ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିବା ପରେ ସେହି ଅନୁସାରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏସଡିପିଓ ।


ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ନକଲି ନୋଟ କାରବାରରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଅନେକ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଗିରଫ କରି ଜେଲ ପଠାଇଥିଲା l ଆଜି ସେହି ଅପରାଧୀମାନେ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳି ବାହାରେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳପ ଓ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖି ତଦନ୍ତ କରାଗଲେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କାବୁ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି l

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବରଗଡ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କଲେଜ ଯାଇଥିଲେ, ଦୟାନଦୀରୁ ମିଳିଲା ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତଦେହ, ଅନ୍ୟଜଣେ ନିଖୋଜ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କୋଣାର୍କ ଉପକୂଳରୁ ୪୩ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗ୍ୟାସ୍‌ ସନ୍ଧାନ, ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ONGCର ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ସନ୍ଧାନ


TAGGED:

FAKE NOTES CAUGHT AT BARGARH
DUPLICATE NOTES IN BARAGADA
ବରଗଡ଼ରେ ନକଲି ନୋଟ
ନକଲି ନୋଟ
DUPLICATE NOTES SEIZED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.