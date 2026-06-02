ମିଲରଙ୍କ ମନମାନି ଯୋଗୁଁ ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠୁନାହିଁ ଧାନ; ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ଅନ୍ନଦାତା
ଧାନ ବିକ୍ରି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହେଉଥିବା ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ଓ ମିଲରଙ୍କ ଅବହେଳା ପ୍ରତିବାଦରେ ଚାଷୀମାନେ ଏବେ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ଅଜିତ କୁମାର ସିଂହ
Published : June 2, 2026 at 5:10 PM IST|
Updated : June 2, 2026 at 5:15 PM IST
(ଭବାନୀପାଟଣା) କଳାହାଣ୍ଡି : କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଲମପୁର ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼କୁଟ୍ରୁ ସମବାୟ ସମିତିର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଧାନ ବିକ୍ରି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହେଉଥିବା ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ଓ ମିଲର ଅବହେଳା ପ୍ରତିବାଦରେ ଚାଷୀମାନେ ଏବେ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ମେ ମାସ ୨୦ ତାରିଖରୁ ସେମାନେ ନିଜର କଷ୍ଟଅର୍ଜିତ ଧାନ ମଣ୍ଡିକୁ ଆଣିଥିଲେ । ହେଲେ ମିଲରଙ୍କ ମନମାନି ଯୋଗୁଁ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ଉଠା ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ ।
ଯାହାକୁ ନେଇ ବାରମ୍ୱାର ଚାଷୀ ମିଲର୍ସ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲାପରେ ମଧ୍ୟ ୫ କେଜିରୁ ୨୦ କେଜି କଟନିଛଟନି କରିବା କଥା ମିଲର୍ସ କହୁଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ଚାଷୀ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କଲାପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଫଳରେ କଳାବୈଶାଖୀ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ରହିଛି । ମଣ୍ଡି ଖୋଲି ବାର ୧୨ ଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲେ ବି ଉଠିନି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତା ବି ଧାନ । ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ କୁଟ୍ରୁ ଛକ ଠାରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ସହ ଚାଷୀ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ଫଳରେ ଜୟପାଟଣା - ଭବାନୀପାଟଣା ମଧ୍ୟରେ ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି ।
ଏନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ରତ ଚାଷୀ ଶରତ ମୁଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆମ ମଣ୍ଡିରେ ୧୦ରୁ ୧୨ ଦିନ ହେଲା ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି । ଅଦ୍ୟାବଧି କୌଣସି ମିଲର୍ସ କିମ୍ୱା ପ୍ରଶାସନ , ପ୍ରାଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣ୍ଡି ପରିଦର୍ଶନ କଲେନାହିଁ , କିମ୍ୱା ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ କିଭଳି ଉଠାଣ ହେଵ ତାହାର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ନାହାନ୍ତି । ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ବାରମ୍ୱାର ବୈଠକ କରିକି ମିଲର୍ସ ଓ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛୁ, ହେଲେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ୭ କେଜି ୮ କେଜି କଟନୀଛଟନୀ କରିବୁ ବୋଲି । ଆଉ କିଛି ମିଲର୍ସଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଉଛୁ ଯେ ଧାନ ଦେଖିକି କଟନୀଛଟନୀ କରିବେ । ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ, ପୁର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଧାନ ଉଠାଣ ହେଉଥିଲା ସେହି ଭଳି ଭାବେ ଆମେ ୫ କେଜି କଟନୀ ଛଟନୀରେ ମଧ୍ୟ ଧାନ ବିକ୍ରୀ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ । ଯଦି ଠିକ ଭାବେ ଧାନ ନ ଉଠିବ କିମ୍ୱା ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବ, ତେବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେବ," ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି