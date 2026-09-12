ETV Bharat / state

ଖଡ଼ଗପୁର ରେଳ ଡିଭିଜନରେ ଚାଲିଛି ଆଧୁନିକୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ; ପୂର୍ବତଟରୁ ଏହି ସବୁ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ...

ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯ ତାରିଖରେ ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୧୨୮୩୭ ହାୱଡ଼ା-ପୁରୀ ଏବଂ ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୧୨୮୩୮ ପୁରୀ-ହାୱଡ଼ା ବାତିଲ୍ ରହିବ । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

EAST COAST RAILWAY
ଖଡ଼ଗପୁର ଡିଭିଜନରେ ଚାଲିଛି ଆଧୁନିକୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ.. ପୂର୍ବତଟରୁ 7 ଟ୍ରେନ ବାତିଲ... (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 12, 2026 at 8:38 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଖଡ଼ଗପୁର ଡିଭିଜନରେ ଚାଲିଥିବା ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଧୁନିକୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ନିରାପଦ ଏବଂ ସୁଗମ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ କେତେକ ଟ୍ରେନର ଚଳାଚଳକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖରେ ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଛି ।ଏନେଇ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଟିକେଟ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ କେଉଁ ଟ୍ରେନ ବାତିଲ୍ ରହିଛି ? ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ...

କେଉଁ ଟ୍ରେନ ରହିଛି ବାତିଲ ?

  • ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୧୨୮୩୭ ହାୱଡ଼ା-ପୁରୀ
  • ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୧୨୮୩୮ ପୁରୀ-ହାୱଡ଼ା
  • ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୧୮୦୦୫ ହାୱଡ଼ା-ଜଗଦଲପୁର
  • ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୧୮୦୦୬ ଜଗଦଲପୁର-ହାୱଡ଼ା
  • ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୨୨୮୯୦ ପୁରୀ-ଦୀଘା

ଏହି ଟ୍ରେନଗୁଡିକ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯ ତାରିଖରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏସବୁ ବାତିଲ ରହିବ । ସେହିପରି ଭାବରେ ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୨୨୮୮୯ ଦୀଘା-ପୁରୀ ୨୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ ଦିନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଥିବା ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବାତିଲ୍ ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

EAST COAST RAILWAY
ଖଡ଼ଗପୁର ରେଳ ଡିଭିଜନରେ ଚାଲିଛି ଆଧୁନିକୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ; ପୂର୍ବତଟରୁ ଏହି ସବୁ ଟ୍ରେନ ବାତିଲ... (ETV Bharat Odisha)



ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ:



ଏପଟେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେନ୍‌ର ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଞ୍ଚ ସିଷ୍ଟମ୍ (NTES) କିମ୍ବା ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ଅଧିକୃତ ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଖଡ଼ଗପୁର-ଝାରସୁଗୁଡ଼ା (ବାଗଡିହି) ଚତୁର୍ଥ ଲାଇନ:



ଖଡ଼ଗପୁର-ଝାରସୁଗୁଡ଼ା (ବାଗଡିହି) ଚତୁର୍ଥ ଲାଇନକୁ ବୁଧବାର ଦିନ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟର ଅନୁମୋଦନ କରିଛି. । ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ର ୧୪ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ ଏହି ତିନୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ବର୍ତ୍ତମାନର ନେଟୱର୍କରେ ୬୫୬ କିଲୋମିଟର ବୃଦ୍ଧି ଆଣିବ । ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବହୁ ଟ୍ରାକିଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପାଖାପାଖି ୫୬ ଲକ୍ଷ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ୪,୭୯୦ଟି ଗାଁକୁ ଉନ୍ନତ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ । କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀକୁ ରେଳ ସଂଯୋଗରେ ସୁଧାର ଆସିବ । ଏଥିରେ ବିଶେଷ କରି ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀ କ୍ଷେତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର (ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର), ବାନ୍ଧବଗଡ଼ ବ୍ୟାଘ୍ର ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ବିରାଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଅମରକଣ୍ଟକ ମନ୍ଦିର, ଜ୍ୱାଳେଶ୍ୱର ଧାମ, ଅଚାନକମାର ବ୍ୟାଘ୍ର ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଖୁଟାଘାଟ ନଦୀବନ୍ଧ, ମଲ୍ହାର ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ଥଳୀ, ରତନପୁର ମହାମାୟା ମନ୍ଦିର ଆଦି ସାମିଲ ରହିଛି ।

ପରିବହନ ପାଇଁ ରହିବ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ମାର୍ଗ:



ସାଧାରଣ ଭାବରେ କୋଇଲା, ସିମେଣ୍ଟ, ଲୁହା ଏବଂ ଇସ୍ପାତ ଇତ୍ୟାଦି ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ ପାଇଁ ରହିବ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ମାର୍ଗ । କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବାର୍ଷିକ ୨୭ ନିୟୁତ ଟନ୍ (ଏମଟିପିଏ) ଅତିରିକ୍ତ ମାଲ ପରିବହନ କ୍ଷମତା ମିଳିବ । ରେଳବାଇ ଏକ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ଶକ୍ତି-ଦକ୍ଷ ପରିବହନ ପଦ୍ଧତି ହୋଇଥିବାରୁ ଜଳବାୟୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଦେଶର ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବ । ଏହା ସହିତ ଏହା ତୈଳ ଆମଦାନୀ (ପ୍ରାୟ ୧୨ କୋଟି ଲିଟର) ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗମନ (ପ୍ରାୟ ୬୨ କୋଟି କିଲୋଗ୍ରାମ) ହ୍ରାସ କରିବ, ଯାହା ୨ କୋଟି ୪୮ ଲକ୍ଷ ଗଛ ଲଗାଇବା ସହିତ ସମାନ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...୫ ଜିଲ୍ଲାର ୭୭୫ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଛାଡିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ, ଅଯୋଧ୍ୟା ଓ ବାରାଣସୀ ବୁଲିବେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ରେଳ ରିଡିଂ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍‌–ଗିଫ୍ଟ ଏ ବୁକ୍‌: ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ୍‌, ୨୦୦ ବହି, ଶହ ଶହ କାହାଣୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

TRAIN SERVICES CANCELLED
KHARAGPUR RAILWAY DIVISION
ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ
ଟ୍ରେନ ବାତିଲ
EAST COAST RAILWAY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.