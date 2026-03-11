ETV Bharat / state

ଗ୍ୟାସ୍ ନଥିବାରୁ ସତ୍ୟନଗର ଶ୍ମଶାନରେ ହେଇପାରୁନି ଶବ ସତ୍କାର, କାଠ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମେୟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 11, 2026 at 6:28 PM IST

ରିପୋର୍ଟ- ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ

LPG SHORTAGE IMPACT ON CREMATORIUM ଭୁବନେଶ୍ବର: ଶବ ଦାହ ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ, କାଠରେ ଜାଳ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ୟନଗର ମଶାଣିରେ ଶବଦାହ ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେବା ଯାଏ କାଠରେ ଶବ ଦାହ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ । "୫ ଦିନ ହେବ ଗ୍ୟାସ୍ ନଥିବାରୁ ସତ୍ୟନଗର ଶ୍ମଶାନରେ ଶବ ଦାହ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା । ଏନେଇ ଖବର ପାଇବା ପରେ ମେୟର କହିଛନ୍ତି, ଗତକାଲି ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ଅବଗତ ହେଲି, ଗ୍ୟାସ୍ ଅଭାବର ଆଜି ଆଉ କାଲି ଭିତରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ । ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଠ ଜାଳେଣି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ରହିଛି । ଅସୁବିଧା କିଛି ହେବାର ନାହିଁ । ଗ୍ୟାସ୍ ର ସମସ୍ୟା ଶେଷ ନହେବା ଯାଏ ସତ୍ୟନଗର ଶ୍ମଶାନରେ କାଠରେ ଶବଦାହ କରାଯିବ," ବୋଲି ମେୟର କହିଛନ୍ତି ।


ତେବେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ପେଟଲିୟମ ଆଦି ଯୋଗାଣରେ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେଇଛି । ବିଶେଷ କରି ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣରେ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଯାଇଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଯେପରିକି, ଶବ ଦାହ, ବ୍ୟବସାୟିକ ଖାଦ୍ୟ ଦୋକାନରେ ଜଟିଳ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସତ୍ୟନଗର ଶ୍ମଶାନରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଚାଳିତ ଚୁଲା ଗ୍ୟାସ୍ ଅଭାବରୁ ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଶବ ଦାହ ଏକ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ସାଜିଛି । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସମୁଦାୟ ୪ଟି ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ରହିଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସତ୍ୟନଗର ସହ ଆଉ ୩ଟି ସ୍ଥାନ ଧର୍ମ ବିହାର, ଆଇଗିଣିଆ, ଜଳିମୁଣ୍ଡା ଶ୍ମଶାନରେ ଶବଦାହ ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ରହିଥିବା ବେଳେ ୩ଟିରେ ଗେଲ୍ ର ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପ ସଂଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ସେଠାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଉନାହିଁ । ହେଲେ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗେ ସତ୍ୟ ନଗରରେ ଶବଦାହ ହେଉଥିବାରୁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା । ଯାହାର ସମାଧାନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ ବୋଲି ମେୟର କହିଛନ୍ତି ।

ସେପଟେ ଖାଲି ଶବଦାହ ସ୍ଥାନରେ ନୁହେଁ, ଏଣିକି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ବି କୋଇଲା ଚୁଲା ଭରସା । ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ରୋକ୍ ଲାଗିଥିବା କାଠ ଓ କୋଇଲା ଚୁଲା ଉପରୁ ଉଠିବ କଟକଣା । ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ଲାଗୁ କଟକଣା ହଟାଇବ BMC । ଗ୍ୟାସ୍ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ କାଠ ଓ କୋଇଲା ଚୁଲା ବ୍ୟବହାର ଉପରୁ ଆଲୋଚନା ପରେ କଟକଣା ହଟାଇବ ବିଏମସି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ଵର ମେୟର । ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗଣ ସହ ନୂଆ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତନ ନହେବା ଯାଏ ଦୋକାନୀ କାଠ ଓ କୋଇଲା ଚୁଲି ଯଲିପାରିବେ ।


ସେହିପରି ଗ୍ୟାସ ଅଭାବ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ବର ସତ୍ୟନଗର ଶ୍ମଶାନରେ ଶବଦାହ ବନ୍ଦ ହେବା ଓ ଗ୍ୟାସ ଶବଦାହ ଗୃହରେ ୫ ଦିନ ହେଲା କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ ନଥିବାରୁ ଗ୍ୟାସରେ ଶବ ଦାହ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମେୟର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସପ୍ତାହକୁ ୧୪ଟି ଗ୍ୟାସ ଚୁଲା ଦରକାର ପଡ଼େ । ସବୁବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ମହଜୁଦ ଥାଏ, ୫ ତାରିଖରୁ ବିଏମସିକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଉଥିବା ଏଜେନ୍ସି ସପ୍ଲାଏ ଦେଉନାହାନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରିବା ପରେ ଆଜି ହିଁ ଏହାର ସମାଧାନ କରିଦେବେ ବୋଲି ମେୟର କହିଛନ୍ତି । ଗେଲ୍ କୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖା ସରିଲାଣି । ଖୁବଶୀଘ୍ର କନେକ୍ସନ ହେବ । ଆଜିଠୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସପ୍ଲାଏ କରାଯିବ । ପୂର୍ବ ଭଳି ସ୍ଵାଭାବିକ ଭାବେ ସତ୍ୟନଗର ଶ୍ମଶାନରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲାରେ ଶବଦାହ କରାଯିବ ବୋଲି ମେୟର କହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ରାଜଧାନୀରୁ ହଟିବ କୋଇଲା, କାଠ ଜାଳେଣି କଟକଣା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଠାରୁ କମ୍ ରହିଛି । ଫଳରେ ଛୋଟ ଓ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ହୋଟେଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଓ ଚା' ଦୋକାନୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ । ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ କୋଇଲା ଜଳିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଥିଲା । ଧୂଆଁ ହେଉଛି, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢୁଛି । ଯିଏ କୋଇଲା ଜାଳୁଥିଲା ଫାଇନ କରୁଥିଲା ବିଏମସି । କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଦୋକାନୀମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି କୋଇଲା ଓ କାଠ ଜାଳେଣି ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ । ତେଣୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୋଇଲା ଜାଳିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ । ଗ୍ୟାସ୍ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଠ ଜାଳେଣି, କୋଇଲା ଆଦିକୁ ଜାଳେଣି ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ବୋଲି ମେୟର କହିଛନ୍ତି ।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

