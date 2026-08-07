ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ବର; ସମନ୍ୱୟ ଅଭାବରୁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉନି କହିଲେ ମେୟର
ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ସାଇଫନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକରେ ସଫା ହେଉନଥିବାରୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ସମନ୍ୱୟ ଅଭାବରୁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉନି କହିଲେ ବିଏମସି ମେୟର । ରିପୋର୍ଟ- ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : August 7, 2026 at 8:05 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ୍ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବର । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ । ବସ୍ତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହରର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁଠି ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛନ୍ତି ଲୋକେ । କାରଣ ରାଜଧାନୀର ଡ୍ରେନେଜ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ ନଥିବାରୁ ଅଳିଆ ଏବଂ ଦଳରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ନାଳ । ଯାହାଫଳରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷରେ ବି ବୁଡ଼ୁଛି ଅଧା ଭୁବନେଶ୍ୱର । କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ଧସିଛି ତ, କେଉଁଠି ଘରେ ପଶିଛି ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି । ବର୍ଷା ଛାଡିବା ପରେ ଗତକାଲି ବିଏମସି ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଜଳବନ୍ଦୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଦେଇଥିଲେ ।
'ସମନ୍ୱୟ ଅଭାବରୁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉନି'
ବିଏମସି ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ କହିଛନ୍ତି," ଲୋକଙ୍କ ପୂର୍ବ ଆଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ସମାଧାନ କରାଯାଇଥିଲେ ବି ସହରର ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିପାରୁନାହିଁ । କାରଣ ଏଠି ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହେଉନାହିଁ । ଡ୍ରେନ୍ ଉପରୁ ଜବରଦଖଲ ହଟୁନାହିଁ । ଯାହାକୁ ନେଇ ବସ୍ତି ସମେତ ସହରର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଉଛି । ଲୋକେ ପାଣି ଘେରରେ ରହି ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ।ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ କୌଣସି ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ନାହିଁ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶାନ୍ତିପଲି ବସ୍ତିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ଆସବାବପତ୍ର ସହ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଇଛି । ସେହିପରି 32 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଦେଇ ଯାଇଥିବା କେନାଲ ରୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ଧସିଯାଇଛି । ୪ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ସ୍ଥିତି ବେହାଲ୍ । ପୋଖରୀପୁଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଳିଙ୍ଗ ନଗରର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛି । କଳିଙ୍ଗ ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତ କାଲିର ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ରାସ୍ତାରେ ଜମିଛି ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି । ଜାଗମରା ଓ ପୋଖରୀପୁଟ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ନିଷ୍କାସନରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥିବାରୁ BMC ପକ୍ଷରୁ ପାଇପ୍ ବସାଇ ପାଣି ବାହାର କରାଯାଇଛି । "
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," ଦୟା ୱେଷ୍ଟ୍ କେନାଲ ଓ ଗଙ୍ଗୁଆ ନଦୀରେ ଥିବା ସାଇଫନ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବେ ସଫା ନ ହେବାରୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ବଡ଼ ଡ୍ରେନ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଆସୁଥିବା ପାଣି ଗଙ୍ଗୁଆକୁ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସଫା ନ ହେବା କାରଣରୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଓଲଟା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଯାହାଫଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ସାଇଫନ ଗୁଡ଼ିକର ମରାମତି କିମ୍ବା ସଫେଇ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁମତି ମିଳିଛି । ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ବର୍ଷା ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଆଉ ଏହି କାମ ଅଧପନ୍ତରୀଆ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି । "
ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ IITକୁ BMCର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ପଠାଯାଇଛି। ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ BMC ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଇଆଇଟି ରୁରକିକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । । IIT ପକ୍ଷରୁ ଏହା ଉପରେ ମତାମତ ଓ ପରାମର୍ଶ ମିଳିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଏମସି ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ।
ସେହିପରି 32 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର କର୍ପୋରେଟର ଭରତ ଲେଙ୍କା କହିଛନ୍ତି,"ଗତ ରାତି ସାରା ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇରହିଛି । ଖବର ପାଇ ମେୟର ଜଳବନ୍ଦୀରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।"
ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି ଦୁଇ ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା !
ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି ଦୁଇ ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା । ଏନେଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୩ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଦକ୍ଷିଣ ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ବାଙ୍ଗଲାଦେଶ ଉପରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ରହିଛି । ଯାହା ସମୁଦ୍ରପତନ ଠାରୁ ୭.୬ କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇ ଦକ୍ଷିଣ ଆଡକୁ ଢାଳି ରହିଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ଷେତ୍ର ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଏହାସହ ଝାରଖଣ୍ଡ ଓ ତାର ପାଶ୍ୱବର୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ୧.୫ କିମି ଉପରେ ଏକ ଉପର ବାୟୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଜାରି ରହିଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇ ଦିନ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଓ ୫ ଦିନ ଯାଏ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଚେତାବନୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ରେଡ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ । ସେହିପରି ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼ ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ କଟକ, କେନ୍ଦୁଝର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର ,ଦେଓଗଡ, ଝାରସୁଗୁଡା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଏହି ୧୯ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଦେଇଛି ବିଭାଗ । ଅବଶିଷ୍ଟ ୧୦ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି ।
ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ
ଆସନ୍ତାକାଲି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ସହ କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ, ଝାରସୁଗୁଡା ଓ ବରଗଡ଼ ଏହି ୬ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ସହ ଜଗତସିଂହପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ଦେଓଗଡ, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ନୂଆପଡା ଏହି ୧୧ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି । ଅବଶିଷ୍ଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହ ୩୦ରୁ ୪୦ ଝଟକା ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ । ରାଜ୍ୟରେ ୧୧ ତାରିଖ ଯାଏଁ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ସହ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
ସେପଟେ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ୪୦ରୁ ୫୦ ସର୍ବାଧିକ ୬୦ କିମି ପବନ ବହିବା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ । ତେଣୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ୭ ଓ ୮ ତାରିଖରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୧୦୭.୯ ମିମି ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ଜୁନ ୧ରୁ ଏଯାବତ୍ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ ୮୦୧୪.୦ ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ଠାରୁ ୨୬ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର