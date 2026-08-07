ETV Bharat / state

ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ବର; ସମନ୍ୱୟ ଅଭାବରୁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉନି କହିଲେ ମେୟର

ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ସାଇଫନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକରେ ସଫା ହେଉନଥିବାରୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ସମନ୍ୱୟ ଅଭାବରୁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉନି କହିଲେ ବିଏମସି ମେୟର । ରିପୋର୍ଟ- ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ

BHUBANESWAR WATERLOGGING ISSUE
ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ବର; ସମନ୍ୱୟ ଅଭାବରୁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉନି କହିଲେ ମେୟର (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 7, 2026 at 8:05 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ୍ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବର । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ । ବସ୍ତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହରର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁଠି ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛନ୍ତି ଲୋକେ । କାରଣ ରାଜଧାନୀର ଡ୍ରେନେଜ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ ନଥିବାରୁ ଅଳିଆ ଏବଂ ଦଳରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ନାଳ । ଯାହାଫଳରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷରେ ବି ବୁଡ଼ୁଛି ଅଧା ଭୁବନେଶ୍ୱର । କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ଧସିଛି ତ, କେଉଁଠି ଘରେ ପଶିଛି ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି । ବର୍ଷା ଛାଡିବା ପରେ ଗତକାଲି ବିଏମସି ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଜଳବନ୍ଦୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଦେଇଥିଲେ ।

BHUBANESWAR WATERLOGGING ISSUE
ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ବର; ସମନ୍ୱୟ ଅଭାବରୁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉନି କହିଲେ ମେୟର (ETV Bharat Odisha)

'ସମନ୍ୱୟ ଅଭାବରୁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉନି'

ବିଏମସି ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ କହିଛନ୍ତି," ଲୋକଙ୍କ ପୂର୍ବ ଆଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ସମାଧାନ କରାଯାଇଥିଲେ ବି ସହରର ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିପାରୁନାହିଁ । କାରଣ ଏଠି ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହେଉନାହିଁ । ଡ୍ରେନ୍ ଉପରୁ ଜବରଦଖଲ ହଟୁନାହିଁ । ଯାହାକୁ ନେଇ ବସ୍ତି ସମେତ ସହରର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଉଛି । ଲୋକେ ପାଣି ଘେରରେ ରହି ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ।ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ କୌଣସି ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ନାହିଁ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶାନ୍ତିପଲି ବସ୍ତିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ଆସବାବପତ୍ର ସହ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଇଛି । ସେହିପରି 32 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଦେଇ ଯାଇଥିବା କେନାଲ ରୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ଧସିଯାଇଛି । ୪ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ସ୍ଥିତି ବେହାଲ୍ । ପୋଖରୀପୁଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଳିଙ୍ଗ ନଗରର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛି । କଳିଙ୍ଗ ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତ କାଲିର ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ରାସ୍ତାରେ ଜମିଛି ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି । ଜାଗମରା ଓ ପୋଖରୀପୁଟ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ନିଷ୍କାସନରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥିବାରୁ BMC ପକ୍ଷରୁ ପାଇପ୍ ବସାଇ ପାଣି ବାହାର କରାଯାଇଛି । "

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," ଦୟା ୱେଷ୍ଟ୍ କେନାଲ ଓ ଗଙ୍ଗୁଆ ନଦୀରେ ଥିବା ସାଇଫନ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବେ ସଫା ନ ହେବାରୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ବଡ଼ ଡ୍ରେନ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଆସୁଥିବା ପାଣି ଗଙ୍ଗୁଆକୁ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସଫା ନ ହେବା କାରଣରୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଓଲଟା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଯାହାଫଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ସାଇଫନ ଗୁଡ଼ିକର ମରାମତି କିମ୍ବା ସଫେଇ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁମତି ମିଳିଛି । ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ବର୍ଷା ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଆଉ ଏହି କାମ ଅଧପନ୍ତରୀଆ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି । "

BHUBANESWAR WATERLOGGING ISSUE
ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ବର; ସମନ୍ୱୟ ଅଭାବରୁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉନି କହିଲେ ମେୟର (ETV Bharat Odisha)

ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ IITକୁ BMCର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ପଠାଯାଇଛି। ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ BMC ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଇଆଇଟି ରୁରକିକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । । IIT ପକ୍ଷରୁ ଏହା ଉପରେ ମତାମତ ଓ ପରାମର୍ଶ ମିଳିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଏମସି ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ।

ସେହିପରି 32 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର କର୍ପୋରେଟର ଭରତ ଲେଙ୍କା କହିଛନ୍ତି,"ଗତ ରାତି ସାରା ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇରହିଛି । ଖବର ପାଇ ମେୟର ଜଳବନ୍ଦୀରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।"

ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି ଦୁଇ ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା !

ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି ଦୁଇ ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା । ଏନେଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୩ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଦକ୍ଷିଣ ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ବାଙ୍ଗଲାଦେଶ ଉପରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ରହିଛି । ଯାହା ସମୁଦ୍ରପତନ ଠାରୁ ୭.୬ କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇ ଦକ୍ଷିଣ ଆଡକୁ ଢାଳି ରହିଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ଷେତ୍ର ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଏହାସହ ଝାରଖଣ୍ଡ ଓ ତାର ପାଶ୍ୱବର୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ୧.୫ କିମି ଉପରେ ଏକ ଉପର ବାୟୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଜାରି ରହିଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇ ଦିନ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଓ ୫ ଦିନ ଯାଏ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।

ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଚେତାବନୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ରେଡ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ । ସେହିପରି ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼ ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ କଟକ, କେନ୍ଦୁଝର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର ,ଦେଓଗଡ, ଝାରସୁଗୁଡା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଏହି ୧୯ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଦେଇଛି ବିଭାଗ । ଅବଶିଷ୍ଟ ୧୦ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି ।

ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ

ଆସନ୍ତାକାଲି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ସହ କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ, ଝାରସୁଗୁଡା ଓ ବରଗଡ଼ ଏହି ୬ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ସହ ଜଗତସିଂହପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ଦେଓଗଡ, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ନୂଆପଡା ଏହି ୧୧ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି । ଅବଶିଷ୍ଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହ ୩୦ରୁ ୪୦ ଝଟକା ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ । ରାଜ୍ୟରେ ୧୧ ତାରିଖ ଯାଏଁ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ସହ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।

ସେପଟେ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ୪୦ରୁ ୫୦ ସର୍ବାଧିକ ୬୦ କିମି ପବନ ବହିବା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ । ତେଣୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ୭ ଓ ୮ ତାରିଖରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୧୦୭.୯ ମିମି ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ଜୁନ ୧ରୁ ଏଯାବତ୍ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ ୮୦୧୪.୦ ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ଠାରୁ ୨୬ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...12 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ ! 3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ IMDର ହାଇଆଲର୍ଟ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

HEAVY RAIN IN BHUBANESWAR
BMC MAYOR SULOCHANA DAS
WATERLOGGING PROBLEM IN BHUBANESWAR
ଓଡିଶା ପାଣିପାଗ
BHUBANESWAR WATERLOGGING ISSUE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.